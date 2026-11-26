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आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत- सीबीआई

सीबीआई ने आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग की ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया था. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 और 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए. सीबीआई ने कहा कि आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इस मामले को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता. सीबीआई की ओर से वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई गंभीर कमियां हैं, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए. आरोप तय करने के चरण में ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सबूतों का मूल्यांकन किया और एक तरह से मिनी ट्रायल चलाया.