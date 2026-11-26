आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत- सीबीआई
सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता. आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए.
Published : November 26, 2026 at 6:53 PM IST
नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया था. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 और 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए. सीबीआई ने कहा कि आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और इस मामले को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता. सीबीआई की ओर से वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई गंभीर कमियां हैं, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए. आरोप तय करने के चरण में ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सबूतों का मूल्यांकन किया और एक तरह से मिनी ट्रायल चलाया.
हाईकोर्ट ने 9 मार्च को केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आगे सुनवाई ना करें. बता दें कि, 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास हैं. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों के चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में मनीष सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी थी.
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गौरतलब है कि, ईडी ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था. वहीं सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई, 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है।. कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. बता दें कि 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
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