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देवभूमि की छवि को लग रहा बट्टा, अवैध धंधे-नशा, रेव पार्टी और देह व्यापार का नया अड्डा बन रहा उत्तराखंड?

हालांकि इस पुलिस का कहना है कि जहां भी शिकायत या सूचना मिल रही है, वहां कार्रवाई की जा रही है. लेकिन लगातार सामने आ रहे मामले बताते हैं कि निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है.

रिजॉर्ट संस्कृति के साथ बढ़ रही निगरानी की जरूरत: उत्तराखंड में पर्यटन लगातार बढ़ा है. इसके साथ ही होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट की संख्या भी तेजी से बढ़े हैं. पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है और हजारों लोगों की रोजी-रोटी इससे जुड़ी है, लेकिन कुछ मामलों में देखने को मिला है कि इसी व्यवस्था का गलत फायदा उठाया गया. कई मामलों में विजिटर रजिस्टर तक नहीं भरे गए. पहचान दर्ज नहीं की गई और नियमों को नजरअंदाज किया गया. इससे यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या सभी पर्यटन प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी हो रही है या नहीं.

हमें इनपुट पक्के थे और कार्रवाई भी उसी हिसाब से की थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या मे ये सब चल रहा था ये अंदाज नहीं था. हमने साफ किया है कि कोई भी इस तरह की गतिविधि क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए. सभी पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चालान किया गया है. आगे की कार्रवाई की जाएगी. -मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल-

फिलहाल तो पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बता पा रही है और जांच की बात ही कह रही है. लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि लग्जरी रिजॉर्ट में पार्टी की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था. पुलिस का कहना है कि अभी वो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े आर्थिक लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है. यह भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने रिजॉर्ट छापा मारा तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यहां इतने बड़े लेवल पर अय्याशी का अड्डा चल रहा है.

उत्तराखंड में इस तरह के मामले केवल पुलिस और प्रशासन के लिए ही चुनौती नहीं, बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर देवभूमि में ऐसा क्या बदल रहा है, जिससे प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं.

दूसरे शब्दों में कहें तो शांत वादियों और देवभूमि के नाम से जाने वाला उत्तराखंड अब सेक्स रैकेट, रेव पार्टी, कैसीनो और नशे का नया अड्डा बनता जा रहा है. बीते कुछ सालों में आए इस तरह के मामले में खुद इसकी दस्तीक कर रहे हैं. इस तरह के बढ़ते मामलों से न सिर्फ उत्तराखंड का माहौल बिगड़ रहा है, बल्कि देवभूमि की पहचान पर बट्टा लग रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड को पूरे देश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है. यहां के मंदिर, तीर्थ स्थल, शांत पहाड़ और सादगी भरा जीवन उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान रहे हैं. हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब, हरिद्वार ऋषिकेश और दूसरे धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं. इसके अलावा मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं. लेकिन बीते कुछ सालों में उत्तराखंड की ये तस्वीर बदली है.

नैनीताल और रामनगर में हम लगातार नजर बना कर रखते हैं. समय-समय पर रिजॉर्ट और होटल से जुड़े लोगों के साथ बैठक भी होती है. हमने इस मामले के बाद फिर से सख्त हिदायत दी है कि रेंडम चेकिंग में अगर किसी तरह की लापरवाही मिली तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

-निवेदिता कुकरेती, आईजी कुमाऊं-

100 से अधिक रिजॉर्ट ओर होम स्टे पर हुआ एक्शन: इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिजॉर्ट और एकांत में चलने वाले इन होम स्टे में लगातार कुछ इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं. देहरादून में भी इस तरह के मामले पकड़े गए हैं. देहरादून जिला अधिकारी आशीष चौहान के मुताबिक

बीते दिनों कई होम स्टे पर कार्रवाई की गई है. क्योंकि वो मानकों के विपरीत काम कर रहे थे. हमने 100 से अधिक ऐसी जगह पर कार्रवाई की है.

-आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून-

देहरादून में भी सामने आ चुका है बड़ा मामला: राजधानी देहरादून भी ऐसे मामलों से अछूती नहीं रही. बीते दिनों सहसपुर क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में कथित सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था. पुलिस को अलग-अलग कमरों से कई युवतियां मिली थीं. मौके से बड़ी मात्रा में चरस भी बरामद हुई थी, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि उसे रेव पार्टी के लिए लाया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ युवतियों को दूसरे राज्यों से बुलाया गया था. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने रिजॉर्ट के रिकॉर्ड सीसीटीवी और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाई थी.

ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में रेव पार्टी: इसी तरह अगस्त 2025 में ऋषिकेश से लगते पौड़ी गढ़वाल जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भी एक रिजॉर्ट में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, वहां 37 लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें नौ महिलाएं भी शामिल थीं. पुलिस जांच में सामने आया कि पार्टी ऐसे समय आयोजित की गई थी, जब प्रशासन ने मानसून के दौरान रिजॉर्ट बंद रखने के आदेश जारी किए थे. पूछताछ में यह भी सामने आया कि एक निजी कंपनी के बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए कारोबारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पार्टी आयोजित की गई थी. बिना अनुमति के कार्यक्रम और प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया था.

ऋषिकेश में अवैध कैसीनो ने चौंकाया: इसी साल मार्च 2026 में ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र स्थित एक होटल में अवैध कैसीनो का खुलासा भी काफी चर्चाओं में रहा. पुलिस ने होटल में छापा मारकर 40 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल थीं. मौके से कैसीनो क्वाइन नकदी, ताश की गड्डियां और शराब बरामद की थी. जांच में सामने आया कि कैसीनो चलाने के लिए दूसरे राज्यों से युवतियों को बुलाया गया था. इस मामले के बाद होटल को सील कर दिया गया और पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई.

बाहरी नेटवर्क का असर: पुलिस का मानना है कि ऐसे धंधों में सिर्फ स्थानीय लोग ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये पूरा खेल बाहरी लोगों की मदद से चल रहा है.

जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसे नेटवर्क सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं. इनमें दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाना, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करना, ऑनलाइन भुगतान और पहले से पूरी योजना बनाकर आयोजन करना शामिल है. आसान कमाई की चाह, पर्यटकों की भीड़ और कुछ जगहों पर निगरानी की कमी ऐसे लोगों के लिए मौका बन रही है. वैसे उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन उद्योग पूरी तरह वैध और नियमों के तहत संचालित हो रहा है. हम होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे के ऑनर को लगातार गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत देते हैं. बड़े स्तर पर इस सब के लिए एक प्लान बना रहे हैं ताकि इस तरह की गतिविधि क्षेत्र मे हो ही न.

-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून-

सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क भी बन रहे चुनौती: पुलिस की जांच में कई बार ये बात सामने आई है कि इस तरह के इवेंट सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन ग्रुप जरिए ही 'ऑर्गेनाइजक किए जाते हैं. इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को इवेंट की जानकारी लास्ट टाइम पर दी जाती है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों को निजी पार्टियों के नाम पर बुलाया जाता है. कई बार आखिरी समय में लोकेशन साझा की जाती है, जिससे सामान्य निगरानी में ऐसे आयोजन पकड़ में नहीं आते. हमारी टीम ने इस तरह के कई प्रोग्रामों को भंडाफोड़ किया है.

-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-

देवभूमि की पहचान बचाने की परीक्षा: रामनगर, देहरादून ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला जैसे मामलों ने यह साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि ऐसे नेटवर्क समय-समय पर नए तरीके से सक्रिय होने की कोशिश करते हैं. यह चुनौती सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी हुई है.

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