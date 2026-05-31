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दिल्ली में सबसे कम पैदा हो रहे बच्चे; यूपी-बिहार समेत 6 राज्यों में फर्टिलिटी रेट बेहतर, 2036 तक सबसे बूढ़ा राज्य होगा केरलम

बच्चों के जन्मदर में आई गिरावट. ( Photo Credit; Getty )