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जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में था केंद्र

जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके ( IANS )