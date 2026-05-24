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उत्तरकाशी में नेपाली मूल के पोटर्स से मांगा गया पासपोर्ट और वीजा, चिंता में पड़ा ट्रेकिंग संगठन

कालिंदी पास ट्रेक पर नेपाली मूल के पोटर्स से पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य, गढ़वाल हिमालय ट्रेकिंग एवं माउंटेनियरिंग संगठन ने नियमों में शिथिलता देने की रखी मांग

Uttarkashi Kalindi Pass Trek
ट्रेकिंग के दौरान नेपाली मूल के पोटर्स (फोटो सोर्स- Tourism Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 24, 2026 at 10:39 PM IST

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उत्तरकाशी: कालिंदी पास ट्रेक पर नेपाली मूल के पोटर्स से पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य किए जाने के प्रशासनिक फैसले से उत्तरकाशी का साहसिक पर्यटन संकट में पड़ गया है. ट्रेकिंग कारोबार से जुड़े संगठनों का कहना है कि इस अव्यावहारिक नियम के कारण दर्जनों ट्रेकिंग अभियान रद्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जिससे पूरे पर्यटन व्यवसाय पर गंभीर असर पड़ रहा है.

गढ़वाल हिमालय ट्रेकिंग एवं माउंटेनियरिंग संगठन ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी भटवाड़ी को पत्र भेजकर नियमों में तत्काल शिथिलता देने की मांग की है. संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो सीमांत क्षेत्र का साहसिक पर्यटन पूरी तरह ठप हो सकता है.

गढ़वाल हिमालय ट्रेकिंग एवं माउंटेनियरिंग संगठन के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह राणा ने कहा कि करीब 5,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालिंदी पास जैसे दुर्गम ट्रेक पर भारी उपकरण और रसद सामग्री ढोने के लिए नेपाली श्रमिकों का कोई व्यावहारिक विकल्प मौजूद नहीं है. उन्होंने कहा कि इनके बिना ट्रेकिंग अभियान संचालित करना पर्यटकों की सुरक्षा के साथ समझौता करना होगा.

NEPALI CITIZEN PASSPORT MANDATORY
गढ़वाल हिमालय ट्रेकिंग एवं माउंटेनियरिंग संगठन का पत्र (फोटो सोर्स- Garhwal Himalaya Trekking and Mountaineering Organization)

उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा क्षेत्रों में कार्यरत बीआरओ, सेना, आइटीबीपी और बीएसएफ जैसी एजेंसियां नेपाली श्रमिकों से पहचान पत्र और पुलिस सत्यापन के आधार पर काम लेती हैं, जबकि पर्यटन गतिविधियों में अचानक पासपोर्ट-वीजा अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में ऐसे पोटर्स उपलब्ध नहीं हैं, जो इस कठिन कार्य को करने के इच्छुक हों.

NEPALI CITIZEN PASSPORT MANDATORY
गढ़वाल हिमालय ट्रेकिंग एवं माउंटेनियरिंग संगठन की मांग (फोटो सोर्स- Garhwal Himalaya Trekking and Mountaineering Organization)

ज्यादातर स्थानीय युवा अन्य रोजगारों की ओर रुख कर रहे हैं और मजदूरी आधारित कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. संगठन ने अपने पत्र में भारत-नेपाल के बीच साल 1950 की शांति एवं मित्रता संधि का भी उल्लेख किया है. इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीजा के आवागमन, निवास और आजीविका का अधिकार प्राप्त है. संगठन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था इस संधि की भावना के विपरीत है.

Uttarkashi Kalindi Pass Trek
उत्तरकाशी में ट्रेकिंग (फोटो सोर्स- Trekking Organization)

नियम का कहां-कहां पड़ रहा असर: ट्रेकिंग एजेंसियों की मानें तो नियम लागू होने के बाद कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दलों ने अपनी बुकिंग रद्द करनी शुरू कर दी है. इसका सीधा असर होटल व्यवसायियों, होमस्टे संचालकों, वाहन स्वामियों, स्थानीय गाइडों और सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है.

इसके अलावा संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि नेपाली श्रमिकों के लिए पासपोर्ट-वीजा की अनिवार्यता हटाकर नेपाल के नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थानीय पुलिस सत्यापन और पंजीकृत एजेंसी के हलफनामे के आधार पर पहले की तरह इनर लाइन परमिट जारी किए जाएं. उनका कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली, तो उत्तरकाशी का साहसिक पर्यटन उद्योग गहरे संकट में पहुंच जाएगा.

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