ETV Bharat / bharat

गंगोत्री नेशनल पार्क में ट्रेकिंग पर लगी रोक, भारी बारिश-बर्फबारी से रास्ते हुए हैं डैमेज

बारिश-बर्फबारी के कारण गंगोत्री नेशनल पार्क के रास्तों पर चलना मुश्किल, पर्यटकों और ट्रेकर्स की सुरक्षा को देखते हुए पार्क में प्रवेश पर रोक लगी

Trekking banned Gangotri Park
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क प्रशासन बारिश और बर्फबारी से डैमेज हुए रास्तों को ठीक कर रहा है (Courtesy- District Administration)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 12:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तरकाशी: उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 26 और 27 सितंबर को हुई भारी बारिश और बर्फबारी के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने पर्यटकों और ट्रेकर्स की सुरक्षा को देखते हुए पार्क क्षेत्र में ट्रेकिंग और प्रवेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है. लगातार खराब मौसम के कारण पार्क क्षेत्र के कई ट्रेक मार्गों पर जगह-जगह नुकसान हुआ है. कुछ स्थानों पर रास्ते क्षतिग्रस्त होने के साथ ही भारी बर्फ जमने से आवाजाही भी जोखिमपूर्ण हो गई है. पार्क प्रशासन की ओर से फिलहाल सभी प्रमुख ट्रेक रूटों को बंद रखते हुए मार्गों का निरीक्षण और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है.

गंगोत्री नेशनल पार्क में ट्रेकिंग पर रोक: गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के उप निदेशक मयंक गर्ग ने बताया कि भारी बारिश और हिमपात के कारण पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गंगोत्री-गोमुख-तपोवन, केदारताल समेत विभिन्न ट्रेक रूट प्रभावित हुए हैं. कई स्थानों पर रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं. कुछ हिस्सों में बर्फबारी के कारण मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है. ऐसे में पर्यटकों और ट्रेकर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पार्क में प्रवेश पर रोक लगाई गई है.

Trekking banned Gangotri Park
उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क ट्रेक (Courtesy- District Administration)

बर्फबारी में टूटे मार्गों की हो रही है मरम्मत: उन्होंने बताया कि-

प्रभावित मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य कराया जा रहा है. मौसम में सुधार रहा तो दो से तीन दिन में अधिकांश ट्रेक मार्गों को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा. इसके बाद परिस्थितियों का जायजा लेकर पर्यटकों और ट्रेकर्स के लिए पार्क को दोबारा खोला जा सकता है.
-मयंक गर्ग, उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क-

मौसम की स्थिति देखकर लिया जाएगा निर्णय: उप निदेशक ने बताया कि हालांकि, उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की स्थिति को देखते हुए अंतिम निर्णय मार्गों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा.

ट्रेकिंग कंपनियों की बढ़ी परेशानी: अचानक ट्रेकिंग गतिविधियों पर रोक लगाए जाने से ट्रेकिंग कारोबार से जुड़े लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है. उत्तरकाशी ट्रेकिंग एसोसिएशन के सचिव मनोज रावत ने बताया कि-

सितंबर के अंतिम दिनों और अक्तूबर में ट्रेकिंग के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. कई पर्यटकों ने पहले से ही ट्रेकिंग की बुकिंग कर रखी है. ट्रेकिंग एजेंसियों और कंपनियों की ओर से पर्यटकों के लिए राशन, टेंट, पोर्टर समेत अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था भी पहले से की गई है.
-मनोज रावत, सचिव, उत्तरकाशी ट्रेकिंग एसोसिएशन-

एक साथ सारे ट्रेक बंद होने से ट्रेकिंग एसोसिएशन निराश: उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सभी ट्रेक रूटों को एक साथ बंद करने के बजाय मार्गों की स्थिति का अलग-अलग आकलन किया जाना चाहिए. जो रास्ते सुरक्षित और सरल हैं, उन पर सुरक्षा मानकों के साथ ट्रेकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए. इससे पर्यटकों को भी परेशानी नहीं होगी और स्थानीय ट्रेकिंग कारोबार से जुड़े लोगों को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा.

Trekking banned Gangotri Park
रास्ते ठीक होने तक पार्क में प्रवेश बंद (Courtesy- District Administration)

पहले भी बर्फबारी के चलते फंसे थे ट्रेकर्स: 26 और 27 सितंबर को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद गोमुख-तपोवन समेत विभिन्न ट्रेक रूटों पर गए पर्यटकों और ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की टीमों को अभियान चलाना पड़ा था. कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक मौसम खराब होने और बर्फबारी बढ़ने से ट्रेकर्स की आवाजाही प्रभावित हुई थी. इसके बाद प्रशासन ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है.

हिमालयी ट्रेक रूटों पर बिना अनुमति नहीं जाने की अपील: पार्क प्रशासन का कहना है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है. ऐसे में मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने और मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेकिंग की अनुमति दी जाएगी. फिलहाल पर्यटकों और ट्रेकर्स से पार्क प्रशासन के आदेशों का पालन करने तथा बिना अनुमति उच्च हिमालयी ट्रेक रूटों पर नहीं जाने की अपील की गई है.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SNOWFALL DAMAGED GANGOTRI TRACKS
TREKKERS STRANDED ON GANGOTRI TREK
गंगोत्री नेशनल पार्क ट्रेकिंग रोक
गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क प्रशासन
TREKKING BANNED GANGOTRI PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.