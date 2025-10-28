उत्तराखंड में बुग्यालों के लिए खतरा बनते जा रहे ट्रेकर्स, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, पढ़ें पूरी खबर
उत्तराखंड में अनियंत्रित पर्यटन से हिमालयी जैव विविधता पर संकट गहराने लगा है. औषधीय पौधों और मिट्टी की संरचना को नुकसान हो रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2025 at 11:18 AM IST
रोहित डिमरी
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले मखमली घास से लिपटे बुग्याल जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध थे, वह अब खतरे की जद में हैं. भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक और बदलते जलवायु चक्र ने इन बुग्यालों की प्राकृतिक बनावट और पर्यावरणीय संतुलन को गहरा नुकसान पहुंचाया है. वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हिमालयी पारिस्थितिकी और औषधीय वनस्पतियां नष्ट हो सकती हैं.
प्लास्टिक कचरा बन रहा चिंता का कारण: गौर हो कि तुंगनाथ धाम के साथ चंद्रशिला पहुंच रहे पर्यटक व ट्रेकर्स रास्ते भर में प्लास्टिक कचरा बिखेर रहे हैं. जो बुग्यालों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. यहां पाए जाने वाले जीव जंतुओ के अस्तित्व पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में वैज्ञानिक, पर्यावरणविद खासे चिंतित नजर आ रहे हैं
बुग्यालों का संतुलन बिगड़ रहा: गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो. आरके मैखुरी का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकिंग को लेकर सरकार की कोई सुसंगठित नीति धरातल पर प्रभावी नहीं है. उन्होंने बताया कि नेपाल जैसे देशों में ट्रेकर्स के लिए सख्त निगरानी प्रणाली होती है. सामान की जांच, सीमित प्रवेश और पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य है. उत्तराखंड में अनियंत्रित ट्रेकिंग से बुग्यालों का संतुलन बिगड़ रहा है.
निगरानी तंत्र कमजोर पड़ा कमजोर: स्थानीय लोग रोजगार के नाम पर औषधीय पौधों का अत्यधिक दोहन करने लगे हैं, जिससे स्थिति और भयावह हो रही है. प्रो. मैखुरी ने बताया कि पहले भेड़-बकरी पालन करने वाले चरवाहे इन बुग्यालों की निगरानी करते थे, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक रहती थी, लेकिन अब इनकी संख्या पिछले तीस वर्षों में पचास प्रतिशत तक घट गई है. परिणामस्वरूप निगरानी तंत्र कमजोर पड़ गया है और नीति, पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण तेजी से बढ़ा है.
तुंगनाथ के बुग्याल सबसे अधिक प्रभावित: रुद्रप्रयाग जनपद के चोपता–तुंगनाथ ट्रेकिंग रूट पर बुग्यालों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है. यहां हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं. वन विभाग ने तारबाड़ और निगरानी की व्यवस्था की है, फिर भी पर्यटक शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल कर बुग्यालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जहां कभी मखमली घास की हरियाली थी, वहां अब मिट्टी के रास्ते और कचरे के ढ़ेर नजर आने लगे हैं. यह ना सिर्फ सौंदर्य को बिगाड़ रहा है, बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता और जलवायु संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है.
पिछले एक दशक में अव्यवस्थित और अनियंत्रित पर्यटन ने हिमालय के पारिस्थितिक तंत्रों को गंभीर क्षति पहुंचाई है. उन्होंने कहा कि ट्रेकर्स द्वारा बनाए गए शॉर्टकट रास्ते संवेदनशील वनस्पतियों को रौंदते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना कमजोर हो रही है. अब जरूरत है कि हर बुग्याल क्षेत्र के लिए ‘इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी’ निर्धारित की जाए यानी यह तय किया जाए कि किसी क्षेत्र में एक समय में कितने पर्यटक जा सकते हैं, ताकि उसके पारिस्थितिक ढांचे को नुकसान ना पहुंचे.
डॉ. सुदीप सेमवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, गढ़वाल विवि उच्च शिखरीय पादप कार्यिकी शोध केंद्र
हिमालय को बचाने की जरूरत: प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली ने कहा कि आज के समय में हिमालय को बचाने की जरूरत है. हिमालय के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिस कारण समय पर बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है. हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है. पहले लोग तुंगनाथ तक जाते थे, लेकिन अब तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला तक पहुंच रहे हैं. तुंगनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है. यहां हर साल पर्यटकों की आमद बढ़ रही है. साथ ही ट्रेकिंग करने वाले लोग यहां वहां प्लास्टिक कचरा गंदगी फेंक रहे हैं, जो हिमालय के लिए खतरा है. हिमालय क्षेत्र में बढ़ती मानवीय गतिविधि भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है.
जानिए क्या होते हैं बुग्याल: उत्तराखंड बुग्यालों का धनी है, यहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बुग्याल होते हैं. जहां ट्री लाइन समाप्त होती है, वहां से बुग्याल शुरू होते हैं.बुग्यालों में मखमली घास और औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं.
पढ़ें-