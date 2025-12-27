ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड कुंवारी पास ट्रेक पर ट्रैकर लापता, SDRF और पुलिस खोजबीन में जुटी, हरियाणा से आया था 17 लोग का दल

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में ट्रेक पर गए एक ट्रैकर के फंसने की सूचना मिली है. ट्रैकर की तलाश में वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है. लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है.

जानकारी के मुताबिक शनिवार को जोशीमठ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत कुंवारी पास ट्रेक पर पांगरचुला क्षेत्र में एक ट्रैकर के फंसने होने की सूचना पुलिस को मिली थी. बताया जा रहा है कि शिवंम गुप्ता नाम के ट्रैकर ने अपने दोस्त अनूप को फोन करके बताया कि वह कहीं फंस गया हैं. इसके बाद अनूप ने स्थानीय पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी है.

मामले की जानकारी मिलते ही जोशीमठ से एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को कुंवारी पास ट्रेक के लिए रवाना किया गया. बताया जा रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम से 17 ट्रैकर 25 दिसंबर को कुंवारी पास ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए गए थे. सभी को शनिवार शाम को बेस कैंप खुलारा लौटना था. लेकिन 17 में से दस लोग ही सुरक्षित बेस कैंप खुलारा पहुंचे. इसके बाद अन्य सात लोगों की तलाश में वन विभाग और स्थानीय टूर आपरेटर की टीम भेज गई है.