यहां पेड़ पर उगते हैं सिक्के! जानिए Tree of Coins की अजब कहानी

बिहार के नालंदा में एक पेड़ पर हजारों की संख्या में सिक्के लगे हैं. यह पेड़ पैसे वाले पेड़ के रूप में भी प्रसिद्ध है.

Tree of Coins
बिहार में अनोखा पेड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 20, 2026 at 6:56 AM IST

5 Min Read
रिपोर्ट: मोहम्मद आलम

नालंदा: पैसे वाले इंसानों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बिहार के एक पैसे वाले पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं. मनोकामना पूर्ति के लिए लोग इस पेड़ में सिक्के चिपकाते हैं. यह परंपरा इतनी पुरानी है कि अब पेड़ में सिक्के चिपकाने के लिए जगह नहीं बची है. क्या है इस पेड़ की कहानी, जानें..

कहां है ट्री ऑफ कॉइन्स?: 'ट्री ऑफ कॉइन्स' या 'पैसे वाला पेड़' को देखने के लिए आपको बिहार के नालंदा के राजगीर जाना होगा. रत्नागिरी पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप के पास स्थित यह विशेष पेड़ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. दरअसल जापानी बौद्ध मंदिर के पास बहेड़ा का पेड़ है.

बिहार में अनोखा पेड़ (ETV Bharat)

सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अद्भुत नजारा: लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद श्रद्धालु जापानी बौद्ध मंदिर के पास अवस्थित बहेड़ा पेड़ में सिक्का खोंसकर मन्नत मांगते हैं. इस कारण इस पेड़ की वर्तमान में स्थिति यह है कि पूरा पेड़ सिक्कों से भरा पड़ा है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब पेड़ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सिक्के इस कदर चमकते हैं कि ऐसा लगता है कि बहेड़ा पेड़ का तना ही चमक रहा है.

Tree of Coins
'ट्री ऑफ कॉइन्स' या 'पैसे वाला पेड़' (ETV Bharat)

ग्राउंड पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम: ईटीवी भारत की टीम जब राजगीर के प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप के समीप रत्नागिरी पर्वत के किनारे पहुंची, तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था. यहां आधा दर्जन से अधिक ऐसे जंगली पेड़ मिले, जिनके सीने में एक, दो, पांच और दस रुपए के हजारों सिक्के गड़े हुए हैं.

Tree of Coins
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पर्यटक और प्रेमी खोंसते हैं पेड़ में सिक्के: विगत कुछ वर्षों से मान्यता ऐसी चल पड़ी है, कि अगर प्रेमी जोड़ा यहां सिक्का गाड़ दे, तो उनकी मुरादें पूरी हो जाती है और उनका जीवन सफल हो जाता है. भगवान बुद्ध की इस पावन तपोस्थली पर सुरक्षा में तैनात बीएमपी (BMP) जवान लल्लू प्रसाद बताते हैं कि यहां आने वाले पर्यटक और खासकर प्रेमी जोड़े अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पेड़ों के तनों में सिक्के खोंस देते हैं.

"विदेशों भूटान,कोरिया से पर्यटन यहां आते हैं. लोग मन्नत मांगते हैं और उसके पूरा होने के लिए पेड़ पर सिक्का खोंस देते हैं. जिसकी जितनी इच्छा हो, उतने का सिक्का लगा देता है. पेड़ को इससे नुकसान हो रहा है. लोगों को सिक्का नहीं खोंसना चाहिए. ज्यादातर प्रेमी जोड़े ही सिक्का पेड़ में लगाते हैं."- लल्लू प्रसाद, सुरक्षा कर्मी, रत्नागिरी पर्वत

Tree of Coins
बीएमपी जवान लल्लू प्रसाद (ETV Bharat)

क्या कहते है पर्यावरणविद्: वाराणसी के बलदेव पीजी कॉलेज (बड़ागांव) के भूगोल विभागाध्यक्ष सह पर्यावरणविद् डॉ. उमाकांत सिंह ने इस पर गहरी चिंता जताई है. वे अपने 35 छात्र-छात्राओं के साथ यहां रिसर्च के लिए राजगीर आए थे. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से अंधविश्वास है. किसी ने शुरू किया होगा और लोग भेड़चाल में पीछे हो लिए.

"सिक्कों को तने में धंसाने से पेड़ की ग्रंथियां नष्ट हो रही हैं, जिससे जड़ों से ऊपर तक जाने वाला जल का संचरण रुक जाता है. नतीजा यह है कि ये दुर्लभ वृक्ष धीरे-धीरे सूख रहे हैं. यह कुप्रथा है, इससे पर्यावरण का अपूरणीय नुकसान हो रहा है."- प्रोफेसर डॉ. उमाकांत सिंह, पर्यावरणविद्

Tree of Coins
पर्यावरणविद् डॉ. उमाकांत सिंह (ETV Bharat)

धंस सकती है पहाड़ी: डॉ. सिंह के अनुसार, रत्नागिरी पर्वत छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है जो अब अपनी जीर्णावस्था (अंतिम चरण) में है. यहां अपरदन (Erosion) तेजी से हो रहा है. ऐसे में जो पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, उन्हें सिक्का गाड़कर सुखाया जा रहा है. यदि ये पेड़ गिरते हैं, तो पूरी पहाड़ी के धंसने का खतरा बढ़ जाएगा.

रेलिंग लगाने की मांग: वाराणसी से आई भूगोल की छात्रा आयुषी जायसवाल ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मन्नत के नाम पर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को मारना समझदारी नहीं है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यहां रेलिंग लगाई जाए और पर्यटकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि पेड़ और इंसान दोनों सुरक्षित रहें.

Tree of Coins
पर्यटक और प्रेमी खोंसते हैं पेड़ में सिक्के (ETV Bharat)

"मन्नत अपनी जगह है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए. इस तरह का काम नहीं करना चाहिए. ऐसा करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है. मैं लोगों से और प्रशासन से इन पेड़ों के संरक्षण की अपील करती हूं. देखरेख की जरूरत है. पर्यावरण का सुरक्षित होना सभी के लिए जरूरी है."-आयुषी जायसवाल, छात्रा, वाराणसी

Tree of Coins
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

'वृक्षारोपण' और 'संरक्षण' की मांग: अब सवाल यह है कि क्या मन्नत पूरी करने का यह 'मेटालिक' तरीका राजगीर की हरियाली को निगल जाएगा? पर्यावरणविदों की मांग है कि सरकार यहां तुरंत 'वृक्षारोपण' और 'संरक्षण' अभियान चलाए, वरना ये मन्नतें प्रकृति के लिए श्राप साबित होंगी.

