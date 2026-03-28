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ट्री मैन ऑफ़ इंडिया का नक्सल ग्रीन अभियान, सरेंडर नक्सलियों को वन मित्र बनाने का अनोखा मिशन

31 मार्च करीब है और गृह मंत्री ने कहा है कि सभी सरेंडर कर देंगे और जो बच जाएंगे उन्हें जवान वापस लाएंगे. नक्सली जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता सही नहीं था. इसलिए मैं फिर उनसे कह रहा हूं कि वो हमारे साथ आएं और समाज हित में काम करें. मान लीजिए मैंने एक पेड़ लगाया था. उस पेड़ को किसी ने काट दिया, तो क्या मैं बंदूक उठा लूंगा, नहीं ये करना गलत होगा. मैं कानून के तहत कोर्ट जाउंगा अपनी लड़ाई लड़ूंगा. कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बंदूक को छोड़कर न्याय के रास्ते पर चलना सभी को चाहिए. न्याय के रास्ते पर चलने वाले को एक दिन जरूर सम्मान मिलता है. आपको बताऊं की चंबल में जो कभी डकैत हुआ करता थे वो भी हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं.

जवाब: हमारी बात इस विषय में हुई है. सुरक्षागत कह लीजिए या जो भी अन्य कारण है, मैं पूरी बात यहां नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कई सरेंडर नक्सली हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं. बहुत सारे लोगों से मैं खुद संपर्क में हूं. कुछ तो ऐसे हैं जो बड़े-बड़े नाम हैं. जिन पर पांच-पांच करोड़ का इनाम भी था. मैं उनके संपर्क में हूं. नाम अभी नहीं बताऊंगा.

सवाल: इस समय आपकी किसी से चर्चा भी हुई है और हुई है तो क्या बात हुई. छत्तीसगढ़ सरकार से या सरेंडर करने वाले नक्सलियों से ?

जवाब: अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा. लेकिन जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उनका जीवन इसके बाद कैसे चलेगा, लोग जीवन भर यही कहेंगे की ये नक्सली थे? लेकिन अब इस योजना के जुड़ने के बाद वह वनमित्र बन सकते हैं, वनबंधु बन सकते हैं. वो हमेशा से जल जंगल जमीन के संरक्षण की बात करते आ रहे हैं. इनके संरक्षण के लिए वो आज भी आगे आ सकते हैं. दिक्कत यह थी कि वह कानून के रास्ते नहीं चल रहे थे. वह बंदूक के मूवमेंट से चल रहे थे. लेकिन अब वो संविधान के रास्ते पर चलककर ये काम कर सकते हैं. ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र मैं इन सभी राज्यों में जाऊंगा. मेरी पूर्व नक्सलियों से प्रार्थना है कि वह नक्सल ग्रीन मिशन से जुडें और वन मित्र बनकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें. हमारे साथ मिलकर पौधे लगाएं, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करें. आत्मसमर्पण के बाद नक्सली सम्मानजनक जीवन जी सकें ये हम सभी की इच्छा है. जंगल को बचाना भी एक बड़ा काम है. इसे वो एक अभियान के तौर पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं. समाज को इस माध्यम से वो बहुत कुछ दे सकते हैं.

इस मिशन के तहत नक्सलियों को वह पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की मुहिम पर वो काम कर रहे हैं. जल, जंगल और जमीन की जो लड़ाई नक्सली बंदूक की नोक पर लड़ रहे थे. अब सरेंडर करने के बाद वह वनमित्र, वनसखी बनकर यह अभियान को आगे बढ़ाएंगे. ऐसा विष्णु लांबा का मानना है कि इस मिशन के लिए वो छत्तीसगढ़ सरकार और सरेंडर नक्सलियों से भी संपर्क में हैं. उनका मानना है कि वनमित्र बनकर सरेंडर नक्सली जंगल का संरक्षण कर सकते हैं, जिससे उनको एक नई पहचान भी मिलेगी. विष्णु लांबा अपने कल्पतरु संस्थान के माध्यम से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते आ रहे हैं. उनके नाम पर एक करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है. अपने कोरबा प्रवास के दौरान ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले विष्णु लांबा ने ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

कोरबा: ट्री मैन ऑफ़ इंडिया विष्णु लांबा इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. उनका एक खास अभियान इन दिनों चर्चा में है. छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्य में बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार 31 मई 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है. विष्णु लांबा इन सरेंडर नक्सलियों के लिए नक्सल ग्रीन मिशन चला रहे हैं.

जवाब: हमारे द्वारा संचालित कल्पतरु संस्थान देश भर के 22 राज्यों में काम कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं. हमारा इंडो नेपाल का भी एक ग्रुप है. पहली बार मैं जब 5 साल का था, तब मैंने अपनी मां के साथ में एक आम का पेड़ लगाया था. एक करोड़ 60 लाख से ज्यादा पेड़ मैंने अबतक लगाया है. मेरे नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है. मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं. राजीव गांधी के नाम वाला पुरस्कार भी मिला, राष्ट्रपति के हाथों सामान पा चुका हूं. राज्यपाल से भी मुझे पुरस्कार मिला है. लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस नक्सल ग्रीन मिशन पर है. पूर्व नक्सलियों को अपने साथ जोड़ना ही एकमात्र लक्ष्य है.

सवाल: पूर्व नक्सलियों की कुछ संख्या भी आपने तय की है क्या ? कितने नक्सलियों को जोड़ लेना है ऐसा कोई लक्ष्य भी है ?

जवाब: जयपुर में हम एक महाकुम्भ आयोजित कर रहे हैं. उसमें हम सभी को बुलाएंगे. जो चंबल के पूर्व डकैत थे, हमने पहले भी उनको बुलाया है. 38 डकैत वहां पर आए थे.इसी तरह का एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, इसमें जो प्रमुख नाम हैं, सभी को हम वहां बुलाएंगे. वहां सभी को शपथ दिलवाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो गलत रास्ते पर जा रही है, उसको मैसेज मिल सके. उनको यह मैसेज देना है, कम समय में बहुत पैसा कमाने के लालच में युवा गलत रास्ते पर न जाएं.

सवाल: अरावली हिल्स का मामला राजस्थान में काफी बड़ा बन गया, लेकिन उस तरह का माहौल छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों के लिए नहीं बन पा रहा है ?

जवाब: अरावली हिल्स और तेलंगाना में भी हम गए. लेकिन यहां छसत्तीसगढ़ में मूल समस्या कुछ और है. एक चीज जो मैंने महसूस किया वो हैं सीधे साधे आदिवासी. हिड़मा का कितना बड़ा नाम था लेकिन जंगलों में रहना और न्याय के रास्ते पर नहीं चलना ये भी कोई जिंदगी थी. आदवासियों को जबतक रोजगार और बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी तबतक हालात नहीं बदलेंगे. हमें यही हालात बदलने होंगे. लेकिन अब युवा यहां का जागरूक हो रहा है. हम उनसे मिलेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी आवाज और जरुरतों को सामने रखेंगे.हसदेव का जंगल देश का फेफड़ा है. उसके लिए हम खड़े रहेंगे. जहां कहीं भी आंदोलन करना पड़े हम जाएंगे और यहां के लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाएंगे.हमारी अपील है कि जो भी बचे हुए नक्सली हैं वो हथियार डाल दें और पर्यवारण संरक्षण के लिए काम करें.

सवाल: औद्योगीकरण के नाम पर जंगलों का जो विनाश हो रहा है, इसका समाधान क्या है, आप इस दिशा में क्या सोचते हैं ?

जवाब: प्रकृति से जो लिया है उसे वापस लौटाना पड़ेगा. इससे हम पीछे नहीं हट सकते.जो भी बड़े लोग हैं, उन्हें भी प्रकृति को देना पड़ेगा. प्रकृति किसी को नहीं बख्शती. प्रकृति जब अपनी औकात पर आती है तो सब कुछ छीन लेती है. इसी कोरबा जिले में अपने कोरोना देखा है. देखो आप मेरे पीछे यहां, जहां हम खड़े हैं, एक बादाम का पेड़ है और एक काजू का. कोरबा में ही आज संभव है. राजस्थान की धरती पर संभव नहीं है.चाहे कोई भी चीज हो, प्रकृतिक संपदा की रक्षा पूरी साहस से करेंगे तो किसी की क्या मजाल है वो खतरे में पड़े.

सवाल: आप एक तरफ औद्योगीकरण का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार का सहयोग लेने की बात भी कह रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ?

जवाब: मेरे साथ नक्सलियों के परिवार जुड़ रहे हैं, जितना मुझे समर्थन चाहिए उतना मिल रहा है. बात विरोधाभास की नहीं है. अगर कोई गलत होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे.अगर माताजी से भी गलती हो जाए तो हम उनको भी कहेंगे. इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां गलत है, वहां हमें पूरी मुखरता से विरोध करना चाहिए. विरोध मशीन का नहीं, औद्योगीकरण का विरोध नहीं है. लेकिन जो प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है उसे सही नहीं ठहरा सकते. कोयला आप निकलते जा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन पेड़ आप नहीं लगा नही रहे हैं. जब कोयला आप निकलते जा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देंगे. लोग कहां जाएंगे क्या होगा.

सवाल: जितना विरोध आप कर रहे हैं, इसके बदले में आपको कोई धमकी भी मिली या हमला तो नहीं हुआ ?

जवाब: मेरे ऊपर तीन-तीन बार हमले हो चुके हैं. मेरी उंगलियां टेढ़ी-मेढ़ी हैं. सर पर भी चोट हैं. अवैध खनन को लेकर मैंने कई बार विरोध जताया, वन्यजीवों के शिकार का विरोध किया.कोई भी इंसान इस धरती पर अमर होकर नहीं रह सकता है. सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा लेकिन कुछ अच्छे कर्म करके जाना अच्छा होता है. जितना मेरा जीवन बाकी है उतनी जिंदगी में ये काम करता रहूंगा. जो हमारा विरोध करेंगे उनसे हम कानूनी तौर पर भी लड़ते रहेंगे. हम न थकेंगे, हम न रुकेंगे और न डरेंगे. हम चलते रहेंगे जबतक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते.मैं मानता हूं कि जहां आप बिक गए वहां पर रुक गए.