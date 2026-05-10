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'ट्री-मैन' बिस्वनाथ प्रधान 5 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके, जगा रहे हरियाली की अलख

पुरी जिले के पिपली के रहने वाले बिस्वनाथ नौकरी करने के साथ ही दस जिलों में पांच लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं.

'Tree-Man' Biswanath Pradhan has planted more than 5 lakh trees.
'ट्री-मैन' बिस्वनाथ प्रधान 5 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 3:49 PM IST

6 Min Read
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पिपिली (ओडिशा): ओडिशा के पुरी जिले के पिपली क्षेत्र में बिस्वनाथ प्रधान (Biswanath Pradhan) नाम के एक समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता ने 5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल कायम की है. इसके बाद भी बिस्वनाथ प्रधान को सरकारी सम्मान या पुरस्कार अभी तक नहीं मिल सका है, जिसके वह हकदार हैं.

सड़क के दोनों ओर कतार से लगे सैकड़ों पेड़ों का नजारा पिपिली पोपरंगा पंचायत में देखा जा सकता है. यह सब कर दिखाया है महज एक व्यक्ति बिस्वनाथ प्रधान ने. वह पिपिली पोपरंगा हाई स्कूल में चपरासी का काम करने से इतर बंजर जमीन पर पौधे लगाकर उसे हरा-भरा कर दिया है. अब यह पौधे बड़े-बड़े पेड़ बन चुके हैं. इसी वजह से उनको आज 'ट्री मैन' के नाम से जाना जाता है.

Biswanath preparing saplings for planting.
लगाने के लिए पौधे तैयार करते बिस्वनाथ. (ETV bharat)

बिस्वनाथ प्रधान ने कहा, "बचपन से ही मुझे पेड़ लगाने की इच्छा थी. उस इच्छा को पूरा करते हुए मैं अब पेड़ लगा रहा हूं. और खासकर मिट्टी खोदकर और बीज बोकर. उन्होंने कहा कि अगर आप एक दिन बारिश में सभी तरह के बीज बोएंगे, तो वे पेड़ बन जाएंगे. मैं लोगों से यह भी कहता हूं कि पेड़ लगाओ, हमारा पर्यावरण बेहतर होगा. अगर आप लाल कपड़ा बांधेंगे तो लोगों में नैतिकता की भावना आएगी और कोई भी पेड़ नहीं काटेगा या तोड़ेगा. मैं बहुत सारे नीम, बरगद, पीपल, बेल और कई और पेड़ लगाता हूं."

अपनी कम सैलरी में मुश्किल से अपना परिवार चलाने के बाद भी बिस्वनाथ प्रकृति के लिए बिना किसी के मदद के अपने काम में तन्मयता से लगे हुए हैं. इतना ही नहीं पिछले कुछ सालों से उन्होंने ओडिशा के लगभग 10 जिलों में लाखों पेड़ लगाकर प्रकृति को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है.

बिस्वनाथ ने केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, ढेंकनाल, नयागढ़, पुरी, कटक, सालेपुर में पेड़ लगाए हैं. उन्होंने बताया कि वह 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं. बिस्वनाथ के मुताबिक वह स्कूल जाने से पहले बीज इकट्ठा करते हैं या फिर पौधे बनाते हैं और फिर उसे लगाते हैं.

Biswanath Pradhan planting trees
पौधे लगाते बिस्वनाथ प्रधान (ETV Bharat)

बिस्वनाथ प्रधान ने कहा, "चाहे मैं स्कूल की छुट्टियों में घूमूं, पेड़ लगाऊं, अभी मैं पेड़ लगा रहा हूं, और लगाता रहूंगा, मुझे इससे बहुत संतुष्टि मिलती है."

यह प्रकृति प्रेमी सड़क किनारे, स्कूल कैंपस और खाली जगहों पर पौधे लगाकर हरियाली का संदेश फैलाता है. उसका काम सिर्फ पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है.

उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए नए तरीके भी निकाले हैं. कई जगहों पर पेड़ों को कटते देख बिस्वनाथ लोगों के मन में धार्मिक भावना जगाने के लिए पेड़ों पर शंख और मंदिर की तरह कपड़े बांध रहे हैं. जिससे कोई भी उस पेड़ को आसानी से काटने की हिम्मत नहीं करता. प्रकृति संरक्षण के लिए उनका यह अनोखा प्रयास सभी को प्रभावित कर रहा है.

पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण और प्रेम के लिए, कई सामाजिक संगठनों और संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है. उन्हें ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया है.

इस बारे में पंचायत हाई स्कूल पोपरांग के प्रिंसिपल शशिभूषण महापात्रा कहते हैं, “मैं 25 साल से इस स्कूल में हूं. दुनिया के मौजूदा हालात में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. पेड़ लगाना जरूरी है. पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं, वह लोगों के ज़िंदा रहने के लिए जरूरी है. ऐसे में बिस्वनाथ शाम 4 बजे के बाद और छुट्टियों में पेड़ों की सेवा के लिए पानी और स्कूटर लेकर निकल जाते हैं. वे अपने लगाए पेड़ों की जड़ों में पानी डालते हैं और ठूंठ साफ करते हैं."

वह 20 साल से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं, भले ही वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका काम जारी रहे.

The plants planted by Biswanath have now become trees.
बिस्वनाथ के लगाए पौधे अब पेड़ बन चुके हैं. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने बलंगा में उन्हें पुरस्कार भी दिया. लेकिन उन्हें प्रकृति मित्र पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, यह अजीब बात है. उनके काम को देखकर कई युवा पौधे लगाने के लिए आगे आ रहे हैं और आज बिस्वनाथ नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गए हैं.

उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि इतना काम करने के बाद भी यह ट्री मैन आज भी सरकार और प्रशासन की नजरों में नहीं है. पर्यावरण बचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वाले बिस्वनाथ आज भी कई सरकारी अवॉर्ड और पहचान से दूर हैं.

अगर समाज के लिए चुपचाप काम करने वाले ऐसे लोगों को सही सम्मान और समर्थन मिले, तो आने वाले दिनों में पर्यावरण बचाने का आंदोलन और भी मजबूत हो सकता है.

पोपरांग पंचायत के पूर्व सरपंच अजय प्रधान कहते हैं, “बिस्वनाथ प्रधान हमारे हाई स्कूल में पियानो बजाने का काम करते हैं. वह न केवल हमारे इलाके या पुरी जिले में बल्कि 7 से 8 जिलों में अपनी सैलरी से पेड़ लगा रहे हैं. सरकार को उन्हें प्रकृति दूत पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए."

Biswanath cleaning the trees.
पेड़ों की साफ-सफाई करते बिस्वनाथ. (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी उग्रसेन बराल कहते हैं, "वह बीज बोकर, उन्हें पानी देकर, पौधों की सफाई करके पेड़ों की देखभाल करते हैं. पेड़ों से बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है. हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपने पैसे खर्च करके अलग-अलग तरह के पेड़ लगाए.”

पर्यावरणविद् सरोज कुमार जेना कहते हैं, “कभी-कभी ऐसा लगता है कि पर्यावरण हमेशा अपने लोगों को ढूंढता है. लोग पर्यावरण को भी अपना मानते हैं और उससे जुड़े रहते हैं. जब भी मैं काम करता हूं, मुझे पिपिली इलाके के एक हाई स्कूल के कर्मचारी बिस्वनाथ प्रधान की कहानी याद आती है. वह पेड़ लगाते हुए घूमते हैं. कभी वह बैग में पेड़ लेकर चलते हैं और कभी टूटे हुए पेड़ों की मरम्मत करते हैं. मैं सच में ऐसे अनोखे लोगों की तारीफ करता हूं.”

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