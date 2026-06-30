Mumbai Rains: मुंबई में आफत की बारिश, स्कूल बस पर गिरा पेड़, छात्र की मौत, चार घायल
BMC के मुताबिक, चेंबूर में सड़क किनारे एक पीपल का पेड़ उखड़कर स्कूल बस पर गिर गया, जिससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.
Published : June 30, 2026 at 9:03 PM IST
मुंबई: मायानगरी मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है. बारिश के कारण मंगलवार को मुंबई में एक पेड़ उखड़ गया और स्कूल बस पर गिर गया. इस दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह घटना चेंबूर में रोड नंबर 11 के पास हुई, जब बस यूनिवर्सल स्कूल और तिलक नगर स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जा रही थी.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुताबिक, दोपहर करीब 2:50 बजे सड़क किनारे एक पीपल का पेड़ उखड़कर बस पर गिर गया. बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर, आस-पास के लोग मदद के लिए दौड़े. इसके बाद, पुलिस, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और दूसरी एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और तुरंत बचाव का काम शुरू किया. सभी स्टूडेंट्स को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पांच स्टूडेंट्स घायल हो गए और उन्हें चेंबूर के जेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां एक छात्र को मृत घोषित कर दिया गया. बाकी चार बच्चों का अभी इलाज चल रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.
इस बीच, गिरे हुए पेड़ को मौके से युद्ध स्तर पर हटा दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए बाधित ट्रैफिक बहाल हो गया.
पुलिस ने कहा कि पेड़ गिरने की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ पहले से ही खतरनाक स्थिति में था या समय पर जरूरी संरक्षण और छंटाई की गई थी.
नगर निगम पर लापरवाही का आरोप
इस घटना पर शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने कहा, "यह बहुत बुरी घटना है और नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है. मानसून से पहले, सभी पेड़ों की जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि कमजोर या खतरनाक पेड़ों की पहचान की जा सके और जरूरी सावधानी बरती जा सके. लेकिन, ऐसा लगता है कि यहां ऐसा नहीं हुआ है. मैं कमिश्नर से इस गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करूंगा."
पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से मुंबई में पेड़ गिरने की कई घटनाएं हुई हैं. मंगलवार की घटना ने एक बार फिर जन सुरक्षा का मुद्दा सामने ला दिया है. लोगों ने खतरनाक पेड़ों की तुरंत जांच और जरूरी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है.
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