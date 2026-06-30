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Mumbai Rains: मुंबई में आफत की बारिश, स्कूल बस पर गिरा पेड़, छात्र की मौत, चार घायल

मुंबई में आफत की बारिश, स्कूल बस पर गिरा पेड़, छात्र की मौत, चार घायल ( ETV Bharat )

मुंबई: मायानगरी मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है. बारिश के कारण मंगलवार को मुंबई में एक पेड़ उखड़ गया और स्कूल बस पर गिर गया. इस दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह घटना चेंबूर में रोड नंबर 11 के पास हुई, जब बस यूनिवर्सल स्कूल और तिलक नगर स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जा रही थी. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मुताबिक, दोपहर करीब 2:50 बजे सड़क किनारे एक पीपल का पेड़ उखड़कर बस पर गिर गया. बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मुंबई के चेंबूर में पीपल का पेड़ उखड़कर स्कूल बस पर गिरा (ETV Bharat) पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर, आस-पास के लोग मदद के लिए दौड़े. इसके बाद, पुलिस, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और दूसरी एजेंसियां ​​मौके पर पहुंचीं और तुरंत बचाव का काम शुरू किया. सभी स्टूडेंट्स को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. पांच स्टूडेंट्स घायल हो गए और उन्हें चेंबूर के जेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां एक छात्र को मृत घोषित कर दिया गया. बाकी चार बच्चों का अभी इलाज चल रहा है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.