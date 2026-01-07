ETV Bharat / bharat

गंदे तालाब के जोंक नहीं, ये स्पेशल जोंक ठीक कर रहे गंजापन और मुंहासे, बिहार में लीच थेरेपी से बीमारियों का इलाज

पटना में प्राचीन लीच थेरेपी से चर्म रोग, गंजापन और कई बीमारियों का इलाज हो रहा है. जानें कैसे औषधीय जोंक दिलता है राहत.

पटना: बिहार में लीच थेरेपी यानी जोंक से इलाज, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन पटना में यह चिकित्सा पद्धति कई मरीजों के लिए राहत का जरिया बन रही है. राजधानी के तिब्बती कॉलेज में चर्म रोग के साथ-साथ कई तरह की पुरानी और असाध्य बीमारियों का इलाज लीच थेरेपी के माध्यम से किया जा रहा है. यही वजह है कि पटना ही नहीं, बल्कि बिहार के अलग-अलग जिलों से मरीज यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

क्या है लीच थेरेपी: लीच थेरेपी बहुत प्राचीन उपचार पद्धति है, जिसका उल्लेख आयुर्वेद और तिब्बती चिकित्सा में मिलता है. इस थेरेपी में औषधीय जोंकों का इस्तेमाल किया जाता है. जोंक जब शरीर के प्रभावित हिस्से से रक्त चूसती है, तो उसके लार (Saliva) में मौजूद जैविक तत्व रक्त को पतला करते हैं और सूजन, दर्द व संक्रमण को कम करने में मदद करते हैं.

लैटिन शब्द से बना नाम: तिब्बती कॉलेज के रीजमनल थेरेपी के एचओडी डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम ने बताया कि मेडिकल में इसको हेरिडो थेरेपी कहते हैं बोलचाल की भाषा में इसको लीचिंग थेरेपी भी कहा जाता है. लीचिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेंसियन से बना है. इसका शाब्दिक अर्थ है टू प्रमोट द हेल्थ.

"जोंक के लार में हिरुडिन जैसे तत्व होते हैं, जो रक्त के थक्के बनने से रोकते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं. यही कारण है कि यह थेरेपी कई जटिल रोगों में कारगर मानी जाती है."-डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम, एचओडी, रीजनल थेरेपी, तिब्बती कॉलेज

पुरानी चिकित्सा विधि: डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम क्या कहना है कि यह चिकित्सा की बहुत पुरानी विधि है. कई असाध्य रोगों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है जब दवाई का प्रयोग शरीर पर काम नहीं करता है तब इस विधि का उपयोग हम लोग मरीज पर करते हैं. वैसे मैरिज जिसके वन से उसके मोरवेट को निकालना हो वैसी स्थिति में लीच थेरेपी का उपयोग किया जाता है.

खान-पान की अनदेखी पड़ती है भारी: यूनानी चिकित्सा की जो पद्धत्ति है कहा जाता है कि मानव के शरीर में चार तरह की लिक्विड पाई जाती है जिसमें खून, बलगम, सौदा और सफरा. नेचर ने हर मानव के शरीर में इन चारों चीजों को बैलेंस करके भेजा है. लेकिन लोगों की लाइफ स्टाइल खान-पान की अनदेखी के कारण इसमें अनबैलेंस हो जाता है तो लोग बीमारी के चपेट में आ जाते हैं.

किन बीमारियों में होता है इलाज: डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम ने बताया कि लीच थेरेपी से कई बीमारियों का इलाज होता है. जिसमें चर्म रोग से लेकर असाध्य रोग भी हैं. पटना के तिब्बती कॉलेज में लीच थेरेपी से कई चर्म रोग और जटिल रोगियों का इलाज होता है. इस पद्धति में उन जगहों के डेड सेल्स को जोंक द्वारा निकाला जाता है, जहां पर दवा काम नहीं कर रहा है. जहां पर जख्म है या जहां पर डेड सेल्स है उन जगहों के सेल्स को जोंक खून के माध्यम से चूस लेते हैं. तब वहां पर नये सेल्स बनते हैं, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है.

स्पेशल जोंक से इलाज: डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम ने बताया कि लीच थेरेपी में इलाज करने के लिए अलग तरह के जोंक का चयन किया जाता है. पूरी दुनिया में 700 तरह के जोंक पाए जाते हैं. भारत में 42 तरह के जोंक पाए जाते हैं लेकिन इसमें भी सभी तरह के जोंक से इलाज नहीं किया जाता. केवल 4 तरह के जोंक का उपयोग इस थेरेपी में किया जाता है. हेरिटोना गिलीरोज, वेरेडिक, मोनेसिनिरियन नस्ल के जोंक का उपयोग इलाज में किया जाता है.

जोंक की खासियत: डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम ने बताया कि भारत में जो जोंक पाया जाता है उसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल नस्ल की जोंक होती है. मेडिकल में काम आने जोंक को विशेष रूप से पहचान कर लिया जाता है. इनके शरीर पर दो धारी लकीर बनी रहती है. बहुत ही गंदे पानी में रहने वाले जोंक से इलाज नहीं होता है. इसके शरीर का ऊपरी भाग यानी मुंह के तरफ का हिस्सा छोटा होता है. इसके शरीर पर किसी तरीके का कांटेदार हेड्स नहीं रहना चाहिए. यही मेडिसिनल लीच की पहचान है.

कई बीमारियों में इलाज नहीं: डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम ने बताया कि कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें इस थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. डायबिटीज वाले पेशेंट का लीचिंग थेरेपी नहीं होता है. यदि पेशेंट एनीमिक, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, इन्फेक्शन वाला डिजीज, लॉस ऑफ ब्लड वाले पेशेंट का लीचिंग थेरेपी नहीं किया जाता है.

दूर-दूर से आते हैं पेशेंट: डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम ने बताया कि तिब्बती कॉलेज में लीचिंग थेरेपी का इलाज करवाने के लिए न केवल पटना के बल्कि दूर-दूर के मरीज आते हैं. गंजापन का इलाज करवाने के लिए नई जनरेशन के लड़के दूर-दूर से यहां आने लगे हैं. ऐसी लड़कियां जिनके चेहरे पर कील मुंहासे बहुत ज्यादा संख्या में हो रहे हैं. वह भी अपना इलाज करवाने के लिए यहां आती हैं. बिहार से सटे हुए राज्यों के मरीज खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के पेशेंट यहां आते हैं. अब तो देश के बाहर के भी पेशेंट यहां इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं. भारत के नागरिक हैं लेकिन वर्षों से वह सऊदी अरब में रहते हैं लेकिन उनकी बीमारी वहां ठीक नहीं हो रही थी तो वह पटना आकर यहां पर इलाज करवा रहे हैं.

क्या कहते हैं मरीज: राजगीर से आई नैना देवी का कहना है कि पूरे शरीर में दर्द रहता था बहुत जगह इलाज करवाया. लेकिन फायदा नहीं हुआ इस अस्पताल के बारे में लोगों ने जानकारी दी तो यहां आए हैं. पहली बार यहां आए हैं और यहां पर जोंक से इलाज हो रहा है. सोमवार से इस अस्पताल में भर्ती हैं और यहां पर उनका इलाज हो रहा है कुछ राहत मिला है.

"पूरे शरीर में दर्द रहता था, बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन फायदा नहीं हुआ. लोगों ने इस अस्पताल के बारे में बताया तो यहां आई. सोमवार से भर्ती हूं, जोंक से इलाज हो रहा है और कुछ राहत मिली है."-नैना देवी, मरीज

कैसे होता है जोंक से इलाज: जिन मरीजों का लीच थेरेपी होता है, उसको इलाज से पहले प्रभावित हिस्से को साफ किया जाता है. इसके बाद विशेष रूप से सुरक्षित और औषधीय जोंक को उस स्थान पर लगाया जाता है. जोंक धीरे-धीरे रक्त चूसती है और जब वह पर्याप्त मात्रा में रक्त ले लेती है, तो खुद ही अलग हो जाती है. इसके बाद उस स्थान पर औषधीय पट्टी की जाती है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में होती है, ताकि संक्रमण या किसी तरह का खतरा न रहे. इस थेरेपी में सीमित संख्या में जोंक का ही उपयोग किया जाता है.

मरीजों की बढ़ती भीड़: तिब्बती कॉलेज के सहायक प्राध्यापक मो. एम इस्लाम का कहना है कि यह थेरेपी प्राकृतिक होने के साथ-साथ साइड इफेक्ट से भी काफी हद तक मुक्त है. यही वजह है कि अब लोग आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ पारंपरिक इलाज की ओर भी रुख कर रहे हैं. अभी आम लोग केमिकल बेस्ड मेडिसिन अपने इलाज के लिए ले रहे हैं वह शरीर के लिए कभी-कभी नुकसानदायक भी हो जाता है. जिस कारण शरीर की इम्युनिटी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

"लोगों ने फिजिकल वर्क करना कम कर दिया है जिस कारण लोग जल्द बीमार हो जाते हैं. यही कारण है कि नेचुरोपैथी चाहे वह आयुर्वेदिक हो या यूनानी पद्धति के माध्यम से लोग बिना साइड इफेक्ट के इलाज के तरफ आकर्षित हो रहे हैं."-डॉ. मुजफ्फरुल इस्लाम, एचओडी, रीजनल थेरेपी, तिब्बती कॉलेज

