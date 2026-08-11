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डिजिटल नुकसान के खिलाफ निगरानी तंत्र के लिए PIL को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मानें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से गंभीर साइबर अपराधों - जैसे मारपीट की धमकी, बच्चों के स्कूल के ठिकानों जैसी निजी जानकारी उजागर करने और सहमति के बिना निजी सामग्री साझा करने - के खिलाफ सुधार के उपायों की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन (Representation) पर विचार करने को कहा. चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ नरेंद्र कुमार गोस्वामी की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद पेश हुए थे और गंभीर अवैध डिजिटल नुकसान से निपटने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने की मांग कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान मामले की गंभीरता और तात्कालिकता की ओर आकर्षित करने के लिए एक काल्पनिक स्थिति सामने रखी. उन्होंने पूछा कि क्या रात 9 बजे ऑनलाइन पोस्ट किया गया किसी महिला के घर का पता, जिसके साथ रेप की धमकी भी हो, उसे वैसे ही इंटरनेट पर उपलब्ध रहने दिया जा सकता है. सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों, प्रकारों और पहलुओं को बहुत अच्छे से उजागर किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि "इनका पता कैसे लगाया जाए और बचाव के क्या उपाय किए जाने चाहिए, यह विषय विशेषज्ञों का मामला है." याचिकाकर्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के सामने पहले ही एक रिप्रेजेंटेशन के जरिये मुद्दे उठाए जा चुके हैं.