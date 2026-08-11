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डिजिटल नुकसान के खिलाफ निगरानी तंत्र के लिए PIL को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मानें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों, प्रकारों और पहलुओं को बहुत अच्छे से उजागर किया है.

Treat PIL for supervisory mechanism against digital harms as representation, SC to Centre
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 11, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से गंभीर साइबर अपराधों - जैसे मारपीट की धमकी, बच्चों के स्कूल के ठिकानों जैसी निजी जानकारी उजागर करने और सहमति के बिना निजी सामग्री साझा करने - के खिलाफ सुधार के उपायों की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन (Representation) पर विचार करने को कहा.

चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ नरेंद्र कुमार गोस्वामी की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद पेश हुए थे और गंभीर अवैध डिजिटल नुकसान से निपटने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने की मांग कर रहे हैं.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान मामले की गंभीरता और तात्कालिकता की ओर आकर्षित करने के लिए एक काल्पनिक स्थिति सामने रखी. उन्होंने पूछा कि क्या रात 9 बजे ऑनलाइन पोस्ट किया गया किसी महिला के घर का पता, जिसके साथ रेप की धमकी भी हो, उसे वैसे ही इंटरनेट पर उपलब्ध रहने दिया जा सकता है.

सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों, प्रकारों और पहलुओं को बहुत अच्छे से उजागर किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि "इनका पता कैसे लगाया जाए और बचाव के क्या उपाय किए जाने चाहिए, यह विषय विशेषज्ञों का मामला है."

याचिकाकर्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के सामने पहले ही एक रिप्रेजेंटेशन के जरिये मुद्दे उठाए जा चुके हैं.

पीठ ने पूछा कि रिप्रेजेंटेशन किसे संबोधित किया गया था. याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के सचिवों के माध्यम से केंद्र को प्रस्तुत किया गया था.

पीठ ने पीआईएल में गंभीर अवैध डिजिटल नुकसान, जिनमें शारीरिक हिंसा के कृत्यों या धमकियों, खतरनाक विषैले पदार्थों, निजी विवरणों के खुलासे और बिना सहमति के निजी कंटेंट और नुकसानदायक डिजिटल पहचान बनाना शामिल हैं, से निपटने के लिए एक प्रभावी पर्यवेक्षी तंत्र (supervisory mechanism) के लिए निर्देश मांगे जाने का नोट लिया.

पीठ ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों को 22 जून को दिए गए एक अभ्यावेदन में ये मुद्दे पहले ही उठाए जा चुके हैं. पीठ ने कहा कि इस चरण में, जरूरी सुधार यह है कि संबंधित अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों मंत्रालयों और अन्य सभी हितधारकों से रिप्रेजेंटेशन में उठाए गए मुद्दों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर सुधार के उपाय करने को कहा. याचिका में कहा गया है कि इस तरह के साइबर अपराध समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता, सम्मान और जीवन के अधिकारों सहित मौलिक अधिकारों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं.

यह भी पढ़ें- CJP से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्टरूम की टिप्पणियों के कथित दुरुपयोग की होगी जांच

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