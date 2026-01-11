ETV Bharat / bharat

खुदाई में मिला सोने से भरा घड़ा, चमक जाती किस्मत! पर इस बच्चे ने जो किया...चौंक जाएंगे आप

सोने के गहने देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए, लेकिन एक बच्चे की ईमानदारी ने खजाने की चमक को फीका कर दिया.

Karnataka Treasure Found
नींव की खुदाई के दौरान मिले आभूषण. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
गडग (कर्नाटक): किस्मत कब और कैसे चमक जाए, कोई नहीं जानता. कर्नाटक के गडग जिले में शनिवार को कुछ ऐसा ही हुआ. एक परिवार अपने पुराने घर को गिराकर नए आशियाने का सपना देख रहा था, लेकिन जैसे ही फावड़ा जमीन पर चला, मिट्टी के नीचे से जो निकला उसने पूरे इलाके के होश उड़ा दिए. गडग तालुक के लक्कुंडी गांव के कस्तूरव्वा रित्ती और उनके बेटे प्रज्वल रित्ती को घर की नींव के लिए मिट्टी खुदाई के समय खजाना मिला.

मजदूर पुराने घर को गिराकर नया घर बनाने के लिए जमीन खोद रहे थे, तभी उन्हें एक तांबे का बर्तन मिला. इस बर्तन के अंदर सोने की चूड़ियां, चेन, अंगूठियां और अन्य आभूषण भरे हुए थे. प्रज्वल रित्ती ने उसे मिले खजाने के बारे में पूरी ईमानदारी के साथ गांव के बुजुर्गों और ग्राम पंचायत सदस्यों को जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस-प्रशासन को इसकी जानकारी दी गयी.

एसपी ने ईमानदारी की तारीफ की

गडग के एसपी रोहन जगदीश ने कहा, "पुलिस सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उस खजाने को बाहर निकाला गया. प्रज्वल ने अपनी उम्र से कहीं बढ़कर ईमानदारी दिखाई है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए." खजाना मिलने की खबर जैसे ही फैली, आसपास के गांवों से हजारों लोग मौके पर जमा हो गए. पुलिस ने सुरक्षा के बीच इस खजाने को जिला प्रशासन को सौंप दिया.

कितना सोना मिला

अतिरिक्त जिला उपायुक्त दुरुगेशा रुद्रक्षी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम जिला प्रभारी मंत्री और उपायुक्त के निर्देश पर उस स्थान का निरीक्षण करने आए हैं जहां यह खजाना मिला है. कस्तूरव्वा रित्ती और उनके बेटे प्रज्वल रित्ती के घर की नींव की खुदाई के दौरान एक बर्तन मिला था. उस बर्तन में 470 ग्राम सोना मिला है, जिसमें प्राचीन झुमके, अंगूठियां और हार शामिल हैं."

परिवार को मिलेगा मुआवजा

उन्होंने आगे बताया, "हम इसे 'ट्रेजर रूल्स' (खजाना नियमों) के अनुसार सरकारी खजाने में जमा करेंगे. इसके बाद, उपायुक्त के निर्देशानुसार सरकार को इसकी जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी. पुरातत्व विभाग इन आभूषणों के कालखंड की जांच करेगा. उपायुक्त के निर्देशों और कानून के अनुसार परिवार को इसका मुआवजा दिया जाएगा."

गांव का ऐतिहासिक महत्व

लक्कुंडी गांव कल्याण चालुक्य काल के अद्भुत मंदिरों, बावड़ियों, शिलालेखों और इतिहास के छिपे हुए रत्नों से भरा स्थान है. यहां पुरातात्विक खुदाई भी चल रही है. इस बीच अब खजाने के मिलने से लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है.

