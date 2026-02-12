दहेज हत्या के मामले में SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द किया
Published : February 12, 2026 at 9:39 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पिछले साल अपनी पत्नी की कथित दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को ज़मानत दी गई थी. कोर्ट ने कहा, “यह आदेश पिछले कुछ समय में हमारे सामने आए सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक आदेशों में से एक है.”
यह आदेश 9 फरवरी को जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच ने पास किया था. हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए बेंच ने कहा, “इस आदेश से न्याय का मजाक उड़ाया गया है.” उन्होंने कहा, ‘‘हम गुण-दोष के आधार पर किसी बात की टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मुकदमा प्रगति पर है."
बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, "हालांकि, साथ ही हमें यकीन है कि हाई कोर्ट का दिया गया ऑर्डर कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश पिछले कुछ समय में मिले सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक आदेशों में से एक है. सिर्फ तीन महीने की शादीशुदा जिंदगी वाली एक जवान लड़की की अपने ससुराल में रहस्यमय हालात में मौत हो गई.
पीठ ने कहा, "मृतका के पिता को अपनी बेटी की अचानक मौत के बारे में पता चला और तदनुसार उन्होंने प्रथम सूचना दर्ज कराई..." बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.
इसमें कहा गया, "पोस्टमॉर्टम जांच से पता चला कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था." बेंच ने आरोपी देवराज उर्फ गोलू को तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया और कहा कि सरेंडर करने के बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा. बेंच ने कहा कि वह सीधे तौर पर यह नहीं समझ पाई कि हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है.
बेंच ने कहा, “दहेज हत्या जैसे बहुत गंभीर अपराध में आरोपी को जमानत देने के लिए हाई कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों किया?” “हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने बस बचाव पक्ष के वकील की बात रिकॉर्ड की और उसके बाद यह कहा कि आरोपी 27 जुलाई 2025 से जेल में है और उसका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वह बेल का हकदार है.
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "इसलिए, जमानत दी जाती है." सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मृतक के पिता की अपील पर दिया. बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि वह जमानत अर्जी पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा:- (i) कथित अपराध का नेचर (ii) कथित अपराध के लिए बीएनएस 2023 के तहत दी गई सजा (iii) आरोपी और मृतक के बीच संबंध, यानी पति-पत्नी होना (iv) वह जगह जहां घटना हुई…”
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा, “(v) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत का कारण गला घोंटने से दम घुटना था और सबसे जरूरी बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के सेक्शन 118, जो पहले एविडेंस एक्ट, 1872 का सेक्शन 113-बी था, के तहत अपराध होने की कानूनी धारणा सही है.”
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया, जो इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे.
