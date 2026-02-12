ETV Bharat / bharat

दहेज हत्या के मामले में SC ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पिछले साल अपनी पत्नी की कथित दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को ज़मानत दी गई थी. कोर्ट ने कहा, “यह आदेश पिछले कुछ समय में हमारे सामने आए सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक आदेशों में से एक है.”

यह आदेश 9 फरवरी को जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच ने पास किया था. हाई कोर्ट के आदेश पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए बेंच ने कहा, “इस आदेश से न्याय का मजाक उड़ाया गया है.” उन्होंने कहा, ‘‘हम गुण-दोष के आधार पर किसी बात की टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मुकदमा प्रगति पर है."

बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, "हालांकि, साथ ही हमें यकीन है कि हाई कोर्ट का दिया गया ऑर्डर कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश पिछले कुछ समय में मिले सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक आदेशों में से एक है. सिर्फ तीन महीने की शादीशुदा जिंदगी वाली एक जवान लड़की की अपने ससुराल में रहस्यमय हालात में मौत हो गई.

पीठ ने कहा, "मृतका के पिता को अपनी बेटी की अचानक मौत के बारे में पता चला और तदनुसार उन्होंने प्रथम सूचना दर्ज कराई..." बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

इसमें कहा गया, "पोस्टमॉर्टम जांच से पता चला कि मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था." बेंच ने आरोपी देवराज उर्फ ​​गोलू को तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया और कहा कि सरेंडर करने के बाद उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा. बेंच ने कहा कि वह सीधे तौर पर यह नहीं समझ पाई कि हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है.