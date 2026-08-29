ETV Bharat / bharat

रेलवे ने 16 ट्रेनें रद्द कीं, 48 के रूट डायवर्ट, देखिए पूरी लिस्ट

जो यात्री पहले से टिकट बुक करते हैं, उनके लिए रद्द या डायवर्ट की गई ट्रेन कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकती है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

People struggle to get seats in passenger trains.
यात्री ट्रेन में सीट लेने के लिए जद्दोजहद करते लोग. (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 5:22 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : आने वाले त्योहारों के मौसम में यात्रा करने की योजना बना रहे हजारों रेल यात्रियों के लिए, कन्फर्म टिकट अब आरामदायक यात्रा की गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कुछ हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी कामों के कारण ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है.

सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच अलग-अलग रूट पर लगभग 400 ट्रेन ट्रिप में लगभग 3,000 बर्थ खाली रहने या रद्द, डायवर्जन या दूसरे ऑपरेशनल बदलावों की वजह से प्रभावित होने की उम्मीद है. यह रुकावट ऐसे समय में आई है जब जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के आसपास पैसेंजर की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यात्री अपने प्लान में आखिरी समय में बदलाव को लेकर परेशान हैं.

जो पैसेंजर हफ्तों या महीनों पहले टिकट बुक करते हैं, उनके लिए रद्द या डायवर्ट की गई ट्रेन कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकती है. कम समय में दूसरी ट्रेन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, खासकर त्योहारों के समय जब ज्यादातर ट्रेनें पहले से ही बहुत ज़्यादा बुक हो चुकी होती हैं.

फरीदाबाद निवासी और यात्री लक्ष्मी तपोदार ने ईटीवी भारत को बताया, "पूरे भारत में कहीं भी ट्रेनों का रद्द होना यात्रियों के लिए चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी टिकट पहले से बुक करते हैं. अक्सर यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट होता है, लेकिन जब ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो उन्हें दूसरा टिकट बुक करना पड़ता है. उस समय तक, उन्हें सिर्फ वेटिंग-लिस्ट टिकट मिल सकता है, जिससे उनके लिए एक और समस्या खड़ी हो सकती है. ऐसी अजीब स्थितियां अक्सर ट्रेन में रुकावट के कारण यात्रा का मजा खराब कर देती हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी रुकावटें फैमिली विजिट, तीर्थयात्रा या त्योहार की ट्रिप के तौर पर प्लान की गई चीज को तनावपूर्ण अनुभव में बदल सकती हैं.

यात्रियों को दूसरी ट्रेनें ढूंढनी पड़ सकती हैं, अपनी यात्रा की तारीखें बदलनी पड़ सकती हैं या ट्रांसपोर्ट के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और अक्सर इसका खर्च काफी ज़्यादा होता है.

त्योहारों के समय यह समस्या और बढ़ जाती है, जब रेलवे सेवाओं की मांग बढ़ जाती है. अगर किसी पैसेंजर की कन्फर्म बर्थ कैंसल होने की वजह से चली जाती है, तो उसे पता चल सकता है कि दूसरी ट्रेनों में कोई सीट खाली नहीं है. जो लोग अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों, बच्चों या ग्रुप में यात्रा करते हैं, उन्हें आखिरी समय में अपनी यात्रा को रीअरेंज करने में और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है.

कई यात्रियों के लिए, शिकायत सिर्फ कैंसलेशन की नहीं है, बल्कि उसके बाद होने वाली अनिश्चितता की भी है. होटल बुकिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिंग ट्रेन और काम या परिवार की प्रतिबद्धताओं जैसे यात्रा की व्यवस्था अक्सर ओरिजिनल ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से प्लान किए जाते हैं.

बिहार के एक यात्री दयानंद ने ईटीवी भारत को बताया, 'समस्या ट्रेन रद्द होने या डायवर्ट होने तक सीमित नहीं है. इनका एक साथ असर हमारे ट्रैवल प्लान के दूसरे पहलुओं पर भी असर डालता है, जिसमें धर्मशालाओं में बुकिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और ऑफिस की छुट्टी में एडजस्टमेंट भी शामिल है. जब कोई ट्रेन आखिरी समय में कैंसल या डायवर्ट होती है, तो इन सभी व्यवस्थाओं को फिर से व्यवस्थित करने और ठीक करने में काफी समय और मेहनत लगती है.

ट्रेन रद्द/डायवर्ट पर अधिकारियों ने क्या कहा
इस बीच, रेलवे यह पता लगाने के लिए आकलन करता है कि निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कब किया जा सकता है, जिससे यात्रियों और ट्रेन ऑपरेशन पर कम से कम असर पड़े.

अभी का डेढ़ महीने का समय, बाकी साल में आने वाली ऑपरेशनल चुनौतियों को ध्यान में रखकर चुना गया है. उन्होंने कहा, ‘‘इस अवधि के बाद दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार अक्टूबर और नवंबर के बीच आएंगे, जब यात्रियों की भारी भीड़ की उम्मीद है."

नवंबर से फरवरी तक कोहरे की वजह से ट्रेन के चलने पर असर पड़ने की उम्मीद है. इसके बाद मार्च-अप्रैल में परीक्षा और होली की यात्रा होगी, और फिर गर्मी की छुट्टियों की भीड़ होगी.

उत्तर मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "इन कार्यों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार और रेलवे मार्गों की क्षमता बढ़ाना है, जिससे भविष्य में सुचारू और अधिक कुशल ट्रेन संचालन में मदद मिलेगी."

कार्य अवधि
यह काम तीन फेज में किया जाएगा. प्री-प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग फेज 31 अगस्त तक, प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग फेज 1 सितंबर से 12 अक्टूबर तक और नॉन-इंटरलॉकिंग फेज 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा.

रद्द रहने वाली ट्रेनें

  • ट्रेन 12197 - भोपाल–ग्वालियर: 1 से 15 अक्टूबर तक रद्द, (15 ट्रिप)
  • ट्रेन 12198 - ग्वालियर–भोपाल: 1 से 15 अक्टूबर तक रद्द, (15 ट्रिप)
  • ट्रेन 11086 -ग्वालियर–SMVT बेंगलुरु: 2 और 9 अक्टूबर को रद्द (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 11085 - SMVT बेंगलुरु–ग्वालियर: 4 और 11 अक्टूबर को रद्द (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 64618 — ललितपुर–बीना: 20 से 26 सितंबर तक रद्द, (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 64617 -बीना–ललितपुर: 20 से 26 सितंबर तक रद्द, (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 61611 -बीना–रुठियाई: 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द (17 ट्रिप)
  • ट्रेन 61612 -रुठियाई–बीना: 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द (17 ट्रिप)
  • ट्रेन 61625 -बीना–रुठियाई: 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द (17 ट्रिप)
  • ट्रेन 61626 -रुठियाई–बीना: 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रद्द (17 ट्रिप)
  • ट्रेन 61619 -बीना–कटनी मुड़वारा: 21 सितंबर और 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द (19 ट्रिप)
  • ट्रेन 61620 -कटनी मुड़वारा–बीना: 21 सितंबर और 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द (19 ट्रिप)
  • ट्रेन 22169 -रानी कमलापति–सांतरागाछी: 14 अक्टूबर को रद्द (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 22170 -सांतरागाछी–रानी कमलापति: 15 अक्टूबर को रद्द (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 22161 - भोपाल–दमोह: 9 से 15 अक्टूबर तक रद्द (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 22162 -दमोह–भोपाल: 10 से 16 अक्टूबर तक रद्द (7 ट्रिप)

डायवर्टेड रूट पर चलेंगी ट्रेनें

  • ट्रेन 01025 - दादर-बलिया: 9, 12 और 14 अक्टूबर को इटारसी-जबलपुर-कटनी-सतना-मानिकपुर के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 01026 - बलिया–दादर: 9 और 11 अक्टूबर को मानिकपुर–सतना–कटनी–जबलपुर–इटारसी के रास्ते डायवर्ट की गई (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 01027 -दादर–गोरखपुर: 10, 11 और 13 अक्टूबर को इटारसी–जबलपुर–कटनी–सतना–मानिकपुर के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 01028 - गोरखपुर–दादर: 10, 12 और 13 अक्टूबर को मानिकपुर–सतना–कटनी–जबलपुर–इटारसी के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 19165 - अहमदाबाद-दरभंगा: 20 सितंबर से 14 अक्टूबर तक गुना-ग्वालियर-इटावा-गोविंदपुरी के रास्ते डायवर्ट की गई (11 ट्रिप)
  • ट्रेन 19166 - दरभंगा–अहमदाबाद: 19 सितंबर से 14 अक्टूबर तक गोविंदपुरी–इटावा–ग्वालियर–गुना के रास्ते डायवर्ट की गई (12 ट्रिप)
  • ट्रेन 19167 - अहमदाबाद–बलिया सिटी: 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक गुना–ग्वालियर–इटावा–गोविंदपुरी के रास्ते डायवर्ट की गई (15 ट्रिप)
  • ट्रेन 19168 - वाराणसी–अहमदाबाद: 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक गोविंदपुरी–इटावा–ग्वालियर–गुना के रास्ते डायवर्ट की गई (15 ट्रिप)
  • ट्रेन 09465 - अहमदाबाद-दरभंगा: 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक गुना-ग्वालियर-इटावा-गोविंदपुरी के रास्ते डायवर्ट की गई (4 ट्रिप)
  • ट्रेन 09466 - दरभंगा–अहमदाबाद: 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गोविंदपुरी–इटावा–ग्वालियर–गुना के रास्ते डायवर्ट की गई (4 ट्रिप)
  • ट्रेन 15045- गोरखपुर–ओखा: 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक गोविंदपुरी–इटावा–ग्वालियर–गुना के रास्ते चलाई जाएगी (4 ट्रिप)
  • ट्रेन 15046 - ओखा–गोरखपुर: 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गुना–ग्वालियर–इटावा–गोविंदपुरी के रास्ते डायवर्ट की गई (4 ट्रिप)
  • ट्रेन 19053- सूरत–मुजफ्फरपुर: 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक गुना–ग्वालियर–इटावा–गोविंदपुरी के रास्ते डायवर्ट की गई (4 ट्रिप)
  • ट्रेन 19054 - मुजफ्फरपुर–सूरत: 20 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गोविंदपुरी–इटावा–ग्वालियर–गुना के रास्ते चलाई जाएगी (4 ट्रिप)
  • ट्रेन 11704 - डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा: 9, 12 और 14 अक्टूबर को मक्सी-रुठियाई-गुना-महादेवखेड़ी-मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 11703 - रीवा–डॉ. अंबेडकर नगर: 8, 11 और 13 अक्टूबर को मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 22911- इंदौर-हावड़ा: 1 से 13 अक्टूबर तक मक्सी-रुठियाई-गुना-महादेवखेड़ी-मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (6 ट्रिप)
  • ट्रेन 22912- हावड़ा–इंदौर: 1 से 12 अक्टूबर तक मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (6 ट्रिप)
  • ट्रेन 11465 - वेरावल–जबलपुर: 10 और 12 अक्टूबर को जबलपुर–इटारसी–भोपाल के रास्ते डायवर्ट की गई (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 15560- अहमदाबाद–दरभंगा: 9 अक्टूबर को मक्सी–रुठियाई–गुना–महादेवखेड़ी–मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 22829- भुज–शालीमार: 13 अक्टूबर को मक्सी–रुठियाई–गुना–महादेवखेड़ी–मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19413- अहमदाबाद–कोलकाता: 14 अक्टूबर को मक्सी–रुठियाई–गुना–महादेव खेड़ी–मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19421- अहमदाबाद–पटना: 11 अक्टूबर को मक्सी–रुठियाई–गुना–महादेवखेड़ी–मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19091- बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर: 12 अक्टूबर को मक्सी–रुठियाई–गुना–महादेवखेड़ी–मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19489- अहमदाबाद–गोरखपुर: 9 से 15 अक्टूबर तक मक्सी–रुठियाई–गुना–महादेवखेड़ी–मालखेड़ी के रास्ते डायवर्ट की गई (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 11466- जबलपुर–वेरावल: 9 और 12 अक्टूबर को भोपाल–इटारसी–जबलपुर के रास्ते डायवर्ट की गई (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 15559- दरभंगा–अहमदाबाद: 14 अक्टूबर को मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई, (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 22830- शालीमार–भुज: 10 अक्टूबर को मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19414- कोलकाता–अहमदाबाद: 10 अक्टूबर को मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19422- पटना–अहमदाबाद: 13 अक्टूबर को मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19092- गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस: 13 अक्टूबर को मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 19490- गोरखपुर–अहमदाबाद: 7 से 14 अक्टूबर तक मालखेड़ी–महादेवखेड़ी–गुना–रुठियाई–मक्सी के रास्ते डायवर्ट की गई (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 11071- लोकमान्य तिलक टर्मिनस–बलिया: 7 से 14 अक्टूबर तक कटनी–जबलपुर–इटारसी के रास्ते डायवर्ट की गई (8 ट्रिप)
  • ट्रेन 11072- बलिया–लोकमान्य तिलक टर्मिनस: 7 से 14 अक्टूबर तक इटारसी–जबलपुर–कटनी के रास्ते डायवर्ट की गई (8 ट्रिप)
  • ट्रेन 12185 - रीवा–रानी कमलापति: 8 से 14 अक्टूबर तक कटनी–जबलपुर–इटारसी–रानी कमलापति के रास्ते डायवर्ट की गई (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 12186- रानी कमलापति–रीवा: 8 से 14 अक्टूबर तक रानी कमलापति–इटारसी–जबलपुर–कटनी के रास्ते डायवर्ट की गई (7 ट्रिप)
  • ट्रेन 13025- हावड़ा–भोपाल: 12 अक्टूबर को न्यू कटनी–कटनी साउथ–जबलपुर–इटारसी–भोपाल के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 13026- भोपाल-हावड़ा: 14 अक्टूबर को भोपाल-इटारसी-जबलपुर-कटनी साउथ-न्यू कटनी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 11631- भोपाल-धनबाद: 9, 12 और 15 अक्टूबर को भोपाल-इटारसी-जबलपुर-कटनी साउथ-न्यू कटनी के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 11632- धनबाद–भोपाल: 10, 11 और 14 अक्टूबर को न्यू कटनी–कटनी साउथ–जबलपुर–इटारसी–भोपाल के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 11633- भोपाल–चोपन: 11 अक्टूबर को भोपाल–इटारसी–जबलपुर–कटनी साउथ–न्यू कटनी के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 11634- चोपन–भोपाल: 12 अक्टूबर को न्यू कटनी–कटनी साउथ–जबलपुर–इटारसी–भोपाल के रास्ते डायवर्ट की गई (1 ट्रिप)
  • ट्रेन 22165- भोपाल-सिंगरौली: 10, 13 और 14 अक्टूबर को भोपाल-इटारसी-जबलपुर-कटनी साउथ-न्यू कटनी के रास्ते डायवर्ट की गई (3 ट्रिप)
  • ट्रेन 22166- सिंगरौली–भोपाल: 9 और 13 अक्टूबर को न्यू कटनी–कटनी साउथ–जबलपुर–इटारसी–भोपाल के रास्ते डायवर्ट की गई (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 20482- तिरुचिरापल्ली–भगत की कोठी: 3 और 10 अक्टूबर को भोपाल–संत हिरदाराम नगर–मक्सी–नागदा–मथुरा के रास्ते डायवर्ट की गई (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 20481- भगत की कोठी–तिरुचिरापल्ली: 7 और 14 अक्टूबर को सवाई माधोपुर–कोटा–नागदा–संत हिरदाराम नगर–मक्सी–भोपाल के रास्ते डायवर्ट की गई (2 ट्रिप)
  • ट्रेन 14814- भोपाल-जोधपुर: 1 से 15 अक्टूबर तक भोपाल-संत हिरदाराम नगर-मक्सी-नागदा-कोटा के रास्ते डायवर्ट की गई (15 ट्रिप)
  • ट्रेन 14813-जोधपुर-भोपाल: 1 से 14 अक्टूबर तक (14 ट्रिप) कोटा-नागदा-संत हिरदाराम नगर-मक्सी-भोपाल के रास्ते डायवर्ट की जाएगी और कुछ अन्य ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा, और शॉर्ट टर्मिनेशन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथरावः यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थीं सवार, एक संदिग्ध गिरफ्तार

TAGGED:

INDAIN RAILWAY
RAILWAY PASSENGERS PLANNING
भारतीय रेलवे
TRAIN PASSENGERS PROBLEMS
TRAIN TRIPS CANCELLATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.