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रेलवे ने 16 ट्रेनें रद्द कीं, 48 के रूट डायवर्ट, देखिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली : आने वाले त्योहारों के मौसम में यात्रा करने की योजना बना रहे हजारों रेल यात्रियों के लिए, कन्फर्म टिकट अब आरामदायक यात्रा की गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कुछ हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी कामों के कारण ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है.

सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच अलग-अलग रूट पर लगभग 400 ट्रेन ट्रिप में लगभग 3,000 बर्थ खाली रहने या रद्द, डायवर्जन या दूसरे ऑपरेशनल बदलावों की वजह से प्रभावित होने की उम्मीद है. यह रुकावट ऐसे समय में आई है जब जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के आसपास पैसेंजर की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यात्री अपने प्लान में आखिरी समय में बदलाव को लेकर परेशान हैं.

जो पैसेंजर हफ्तों या महीनों पहले टिकट बुक करते हैं, उनके लिए रद्द या डायवर्ट की गई ट्रेन कई तरह की दिक्कतें खड़ी कर सकती है. कम समय में दूसरी ट्रेन ढूंढना मुश्किल हो सकता है, खासकर त्योहारों के समय जब ज्यादातर ट्रेनें पहले से ही बहुत ज़्यादा बुक हो चुकी होती हैं.

फरीदाबाद निवासी और यात्री लक्ष्मी तपोदार ने ईटीवी भारत को बताया, "पूरे भारत में कहीं भी ट्रेनों का रद्द होना यात्रियों के लिए चिंता का विषय है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी टिकट पहले से बुक करते हैं. अक्सर यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट होता है, लेकिन जब ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो उन्हें दूसरा टिकट बुक करना पड़ता है. उस समय तक, उन्हें सिर्फ वेटिंग-लिस्ट टिकट मिल सकता है, जिससे उनके लिए एक और समस्या खड़ी हो सकती है. ऐसी अजीब स्थितियां अक्सर ट्रेन में रुकावट के कारण यात्रा का मजा खराब कर देती हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी रुकावटें फैमिली विजिट, तीर्थयात्रा या त्योहार की ट्रिप के तौर पर प्लान की गई चीज को तनावपूर्ण अनुभव में बदल सकती हैं.

यात्रियों को दूसरी ट्रेनें ढूंढनी पड़ सकती हैं, अपनी यात्रा की तारीखें बदलनी पड़ सकती हैं या ट्रांसपोर्ट के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और अक्सर इसका खर्च काफी ज़्यादा होता है.

त्योहारों के समय यह समस्या और बढ़ जाती है, जब रेलवे सेवाओं की मांग बढ़ जाती है. अगर किसी पैसेंजर की कन्फर्म बर्थ कैंसल होने की वजह से चली जाती है, तो उसे पता चल सकता है कि दूसरी ट्रेनों में कोई सीट खाली नहीं है. जो लोग अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों, बच्चों या ग्रुप में यात्रा करते हैं, उन्हें आखिरी समय में अपनी यात्रा को रीअरेंज करने में और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है.

कई यात्रियों के लिए, शिकायत सिर्फ कैंसलेशन की नहीं है, बल्कि उसके बाद होने वाली अनिश्चितता की भी है. होटल बुकिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिंग ट्रेन और काम या परिवार की प्रतिबद्धताओं जैसे यात्रा की व्यवस्था अक्सर ओरिजिनल ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से प्लान किए जाते हैं.

बिहार के एक यात्री दयानंद ने ईटीवी भारत को बताया, 'समस्या ट्रेन रद्द होने या डायवर्ट होने तक सीमित नहीं है. इनका एक साथ असर हमारे ट्रैवल प्लान के दूसरे पहलुओं पर भी असर डालता है, जिसमें धर्मशालाओं में बुकिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और ऑफिस की छुट्टी में एडजस्टमेंट भी शामिल है. जब कोई ट्रेन आखिरी समय में कैंसल या डायवर्ट होती है, तो इन सभी व्यवस्थाओं को फिर से व्यवस्थित करने और ठीक करने में काफी समय और मेहनत लगती है.