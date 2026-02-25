ETV Bharat / bharat

होली से पहले रेलवे की नई सुविधा, घर बैठे मिलेगी अपडेटेड जानकारी, जानें सबकुछ

यात्री लाइव वेबपेज से मिल सकेगी ट्रेन की अपडेट जानकारी ( ANI )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: यात्रियों को अब रियल-टाइम ट्रेन की जानकारी तुरंत और बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी. स्टेशन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके, वे तुरंत एक लाइव वेबपेज खोल सकते हैं जो अपने आप रिफ्रेश हो जाता है और लेटेस्ट अपडेट दिखाने के लिए स्क्रॉल करता है. उसी पेज को किसी भी मोबाइल फोन या डिवाइस पर दिए गए यूआरएल (URL) से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है. इस सिस्टम से यात्री को बिना इन्क्वायरी काउंटर पर जाए, निकलने का अनुमानित समय और प्लेटफॉर्म नंबर देख सकते हैं, जिससे समय बचता है और भीड़ कम होती है. ट्रेन के आने, डायवर्ट व कैंसिल होने की मिलेगी सूचना

खासकर रोजाना आने-जाने वाले लोग अपने रूट पर सबसे पहले मिलने वाली ट्रेन को जल्दी से पहचान सकते हैं और अपनी यात्रा की प्लानिंग अधिक अच्छे से कर सकते हैं. यह सिस्टम डिवीजनल मुख्यालय में रेलवे स्टाफ को समय पर डेटा एंट्री और अपडेट करने में भी मदद करता है, जिसमें नई ट्रेन एंट्री, डायवर्ट या कैंसिल की गई ट्रेनें, और बदला हुआ डिपार्चर टाइम शामिल है. यात्रा की बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे

इसके अलावा, स्टेशन पर पूछताछ करने वाला स्टाफ जरूरत के हिसाब से प्लेटफ़ॉर्म नंबर और निकलने की जानकारी अपडेट करता है, जिससे ज्यादा आरामदायक यात्रा के अनुभव के लिए सही और अप-टू-डेट जानकारी मिलती है. ईटीवी भारत से बात करते हुए गोरखपुर के रहने वाले यात्री एसके चतुर्वेदी ने कहा, 'यात्रियों के तौर पर, रियल-टाइम जानकारी तक पहुंच हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क डालती है. हमारा समय कीमती है, और जब हमें तुरंत सही अपडेट मिलते हैं, तो हम अपनी यात्रा की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और फालतू इंतज़ार या कन्फ्यूजन से बच सकते हैं. हालांकि कई ऐप्स ट्रेन की जानकारी देते हैं, लेकिन यह नया सिस्टम ज़्यादा भरोसेमंद और हमारी जरूरतों के लिए बेहतर लगता है, क्योंकि यह ज़्यादा साफ और अप-टू-डेट जानकारी देता है.” उन्होंने कहा, "यह एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें कई परेशानियों से बचाता है, जैसे रेलवे काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े रहना, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना, समय बर्बाद करना और ट्रेन का शेड्यूल अपडेट होने पर अचानक प्लेटफॉर्म बदलने का तनाव." घर से निकलने में मिलेगी मदद

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, दिल्ली के निवासी और अक्सर यात्रा करने वाले रहीश कश्यप ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर यात्रियों को कम से कम चार घंटे पहले अपडेट जानकारी मिलती है, तो यह बहुत मददगार होती है, खासकर सर्दियों में, जब कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चलती हैं. अपनी ट्रेन का असली स्टेटस जानने से मुझे घर से निकलने और स्टेशन आराम से पहुंचने का प्लान बनाने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि मैं जल्दबाजी करूं और फिर प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करूं, जिससे न सिर्फ मेरा कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि मेरा सफर भी बेवजह थका देने वाला हो जाता है.” इंडियन रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने गोरखपुर में यह सिस्टम "इन-हाउस डेवलप्ड पैसेंजर-फ्रेंडली लाइव ट्रेन इन्फॉर्मेशन वेबपेज" विकसित किया है.