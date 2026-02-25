होली से पहले रेलवे की नई सुविधा, घर बैठे मिलेगी अपडेटेड जानकारी, जानें सबकुछ
रेलवे ने पैसेंजर की सुविधा के लिए यात्री लाइव वेबपेज बनाया है. इससे ट्रेनों के बारे में सभी अहम जानकारियां मिल सकेंगी.
Published : February 25, 2026 at 5:12 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: यात्रियों को अब रियल-टाइम ट्रेन की जानकारी तुरंत और बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी. स्टेशन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके, वे तुरंत एक लाइव वेबपेज खोल सकते हैं जो अपने आप रिफ्रेश हो जाता है और लेटेस्ट अपडेट दिखाने के लिए स्क्रॉल करता है.
उसी पेज को किसी भी मोबाइल फोन या डिवाइस पर दिए गए यूआरएल (URL) से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है. इस सिस्टम से यात्री को बिना इन्क्वायरी काउंटर पर जाए, निकलने का अनुमानित समय और प्लेटफॉर्म नंबर देख सकते हैं, जिससे समय बचता है और भीड़ कम होती है.
ट्रेन के आने, डायवर्ट व कैंसिल होने की मिलेगी सूचना
खासकर रोजाना आने-जाने वाले लोग अपने रूट पर सबसे पहले मिलने वाली ट्रेन को जल्दी से पहचान सकते हैं और अपनी यात्रा की प्लानिंग अधिक अच्छे से कर सकते हैं. यह सिस्टम डिवीजनल मुख्यालय में रेलवे स्टाफ को समय पर डेटा एंट्री और अपडेट करने में भी मदद करता है, जिसमें नई ट्रेन एंट्री, डायवर्ट या कैंसिल की गई ट्रेनें, और बदला हुआ डिपार्चर टाइम शामिल है.
यात्रा की बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे
इसके अलावा, स्टेशन पर पूछताछ करने वाला स्टाफ जरूरत के हिसाब से प्लेटफ़ॉर्म नंबर और निकलने की जानकारी अपडेट करता है, जिससे ज्यादा आरामदायक यात्रा के अनुभव के लिए सही और अप-टू-डेट जानकारी मिलती है. ईटीवी भारत से बात करते हुए गोरखपुर के रहने वाले यात्री एसके चतुर्वेदी ने कहा, 'यात्रियों के तौर पर, रियल-टाइम जानकारी तक पहुंच हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क डालती है.
हमारा समय कीमती है, और जब हमें तुरंत सही अपडेट मिलते हैं, तो हम अपनी यात्रा की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और फालतू इंतज़ार या कन्फ्यूजन से बच सकते हैं. हालांकि कई ऐप्स ट्रेन की जानकारी देते हैं, लेकिन यह नया सिस्टम ज़्यादा भरोसेमंद और हमारी जरूरतों के लिए बेहतर लगता है, क्योंकि यह ज़्यादा साफ और अप-टू-डेट जानकारी देता है.”
उन्होंने कहा, "यह एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें कई परेशानियों से बचाता है, जैसे रेलवे काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े रहना, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना, समय बर्बाद करना और ट्रेन का शेड्यूल अपडेट होने पर अचानक प्लेटफॉर्म बदलने का तनाव."
घर से निकलने में मिलेगी मदद
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, दिल्ली के निवासी और अक्सर यात्रा करने वाले रहीश कश्यप ने ईटीवी भारत को बताया, "अगर यात्रियों को कम से कम चार घंटे पहले अपडेट जानकारी मिलती है, तो यह बहुत मददगार होती है, खासकर सर्दियों में, जब कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चलती हैं. अपनी ट्रेन का असली स्टेटस जानने से मुझे घर से निकलने और स्टेशन आराम से पहुंचने का प्लान बनाने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि मैं जल्दबाजी करूं और फिर प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करूं, जिससे न सिर्फ मेरा कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि मेरा सफर भी बेवजह थका देने वाला हो जाता है.”
इंडियन रेलवे के लखनऊ डिवीजन ने गोरखपुर में यह सिस्टम "इन-हाउस डेवलप्ड पैसेंजर-फ्रेंडली लाइव ट्रेन इन्फॉर्मेशन वेबपेज" विकसित किया है.
रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ट्रेन की पोजीशन दिखाने वाले सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए यह इन-हाउस वेब एप्लीकेशन, जो फ्री है, पूछताछ काउंटर पर हाथ से अपडेट होने वाले व्हाइटबोर्ड को रियल-टाइम डिजिटल इंटरफेस से बदलने में मदद करेगा, जिससे यात्रियों तक ट्रेन की जानकारी सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचेगी.
चार घंटे का सभी ट्रेनों का लाइव स्टेटस बताता है
यह वेबपेज अगले चार घंटों में गोरखपुर से निकलने वाली सभी ट्रेनों का लाइव स्टेटस बताता है, और इसे दिशा के हिसाब से अलग-अलग किया गया है ताकि समझने में आसानी हो, खासकर रोजाना आने-जाने वाले और सामान्य यात्रियों के लिए.
कन्फ्यूजन और आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने के लिए डायवर्ट, रेगुलेटेड और कैंसल ट्रेनों को खास तौर पर दिखाया गया है.
अगले कुछ घंटों में यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों को यह वेबपेज अगले चार घंटों में रवाना होने वाली सभी ट्रेनों के लाइव स्टेटस से अपडेट रहने में मदद करता है. उनकी यात्रा की प्लानिंग को आसान बनाने के लिए, खासकर अगर यात्री रोजाना यात्रा करते हैं या बिना बुकिंग के यात्रा करते हैं, तो ट्रेनों को दिशा के हिसाब से अच्छे से लगाया जाता है ताकि यात्रियों को जरूरी जानकारी जल्दी मिल सके.
कोई भी डायवर्ट की गई, रेगुलेटेड या कैंसल की गई ट्रेन साफ-साफ दिखाई जाती है, जिससे उन्हें स्टेशन पर कन्फ्यूजन और आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिलती है. यह इनोवेशन खास तौर पर पीक व्यस्त समय, त्योहारों के मौसम और बड़ी भीड़ के दौरान काम आता है, जब स्टेशन पर लोगों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है.
पूछताछ काउंटर पर भीड़ कम होगी
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अधिक ट्रैफिक वाले समय में, ट्रेन की आवाजाही पर रियल-टाइम डिजिटल अपडेट से यात्रियों को बेहतर प्लान बनाने, पूछताछ काउंटर पर भीड़ कम करने और गलत जानकारी फैलने से रोकने में मदद मिलती है.
यात्री खुद से सही और अपडेटेड डिटेल्स देख सकते हैं, जिससे पैसेंजर फ्लो आसान हो जाता है और सोच-समझकर फैसले लिए जा सकते हैं. इसके साथ ही, रेलवे स्टाफ को बार-बार होने वाली व्यक्तिगत पूछताछ से राहत मिलती है, जिससे वे ऑपरेशनल सुपरविजन, भीड़ को कंट्रोल करने, सुरक्षा मॉनिटरिंग और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट पर ध्यान दे पाते हैं.
इसलिए यह सिस्टम ज़्यादा ट्रैफिक वाले हालात में पैसेंजर की सुविधा और जमीनी परिचालन दक्षता दोनों को मजबूत करता है. कुल मिलाकर, यह पहल यात्रियों की सुविधा को काफी बढ़ाती है, ट्रेन की सही जानकारी तक जल्दी पहुंच पक्का करती है, और स्टेशन पर जानकारी के तरीके को आधुनिक बनाती है, साथ ही डिवीजन द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग को भी मुमकिन बनाती है.
सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में बताते हुए, अक्सर ट्रैवल करने वाले और उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरटी पांडे ने ईटीवी भारत को बताया, "यह एक अच्छी पहल है. इस नई टेक्नोलॉजी के आने से यात्री को रियल टाइम में अपडेटेड चीजें देखने में मदद मिलेगी."
