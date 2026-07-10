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24 साल की उम्र में 197 देशों का सफर! बिहार के नोमैड शुभम ने दुनिया घूमकर रच दी मिसाल

IAS की राह छोड़ चुना दुनिया देखने का रास्ता : बचपन से ही उनके भीतर दुनिया देखने की जिज्ञासा थी. शुभम बताते हैं कि परिवार चाहता था कि वे पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी करें. कुछ समय तक उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी भी की, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा दुनिया को करीब से देखने में लगता था.

मुंगेर के छोटे से गांव से शुरू हुआ बड़ा सपना : नोमैड शुभम का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के मकवा गांव में हुआ. साधारण परिवार में पले-बढ़े शुभम के पिता सतीश कुमार सत्य सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, जबकि मां गौरी देवी गृहिणी हैं. दो भाइयों और एक बहन में शुभम सबसे बड़े हैं.

''10वीं-12वीं से ही मुझे देश दुनिया घूमने का फील आने लगा था. मैने नेपाल से यात्रा की शुरुआत की. कुछ दिनों तक मुझे दिक्कतें आती रहीं लेकिन बाद में यूज-टू हो गया. 10 साल तक मैने सिर्फ दुनियाभर की यात्राएं की इस दौरान मेरे 6 पासपोर्ट के पन्ने भर गए. ब्राजील पहुंचकर मेरा 197 देश घूमने का सपना पूरा हुआ. मैने ये यात्राएं बेहद ही कम बजट में हिचहाइकिंग करते हुए की.'' - नोमैड शुभम, 197 देश घूमने वाले ट्रैवल व्लॉगर

बचपन का सपना किया पूरा : ब्राज़ील पहुंचने के साथ ही उनका विश्व भ्रमण पूरा हुआ. शुभम कुमार ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से उनके यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट और अलग-अलग देशों से साझा किए गए यात्रा दस्तावेज लगातार इस सफर की कहानी बताते रहे हैं. उनके पासपोर्ट पर लगे विभिन्न देशों के इमिग्रेशन स्टैंप भी इस लंबी यात्रा की गवाही देती है.

197वें देश की यात्रा पर शेयर किया पोस्ट : शुभम ने अपनी यात्रा पूरी होने के बाद सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा- "आज 197वां देश पूरा हो गया और मेरा आखिरी देश ब्राज़ील है." इसके बाद उन्होंने अपनी दस साल की यात्रा को याद करते हुए लिखा, "मेरी पहली हिचहाइक से लेकर आखिरी हिचहाइक तक 10 साल, 197 देश."

ब्राजील पहुंचकर पूरा हुआ दुनिया घूमने का सपना : ब्राजील की धरती पर अपना आखिरी कदम रखते ही शुभम ने न सिर्फ अपने 10 साल लंबे विश्व भ्रमण के महायज्ञ को पूरा किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हिचहाइकिंग और सच्चे कमिटमेंट के दम पर पूरी कायनात को मुट्ठी में कैसे किया जाता है. जब देश और दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी तब भी शुभम अपने मिशन वर्ल्ड टूर पर थे और वह उस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए थे.

24 साल की उम्र में कर ली 'मुट्ठी में दुनिया' : महज 24 साल की उम्र में दुनिया के सभी 197 संप्रभु देशों की सरहदें नापकर इतिहास रचने वाले शुभम कुमार पंजियारा की कहानी सिर्फ एक सफरनामा नहीं, बल्कि सीमित संसाधनों और असीम संघर्ष के बीच पले-बढ़े एक जुनूनी ख़वाब की मुकम्मल हकीकत है.

मुंगेर : कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो, तो बंदिशों के आसमान छोटे पड़ जाते हैं. बिहार के मुंगेर जैसे छोटे जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक साधारण सा लड़का आज वैश्विक ट्रैवलिंग दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा बन चुका है, जिसने अपनी ज़िद से भूगोल की परिभाषा बदल दी.

10 साल में नाप दिया 197 देश : करीब 13-14 साल की उम्र में उनके भीतर यात्रा का सपना जन्म ले चुका था. 2018 में लद्दाख की यात्रा ने इस जुनून को नई दिशा दी. उसी यात्रा के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे दुनिया के हर देश तक पहुंचेंगे. आर्थिक रूप से साधारण परिवार और अंग्रेज़ी भाषा पर सीमित पकड़ के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया.

IAS की तैयारी का बहाना और पहुंच गए मलेशिया : शुभम अपनी जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा करते हैं. उन्होंने परिवार से कहा था कि वे दिल्ली जाकर IAS की तैयारी करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और थी. दिल्ली जाने के बजाय उन्होंने मलेशिया की फ्लाइट पकड़ ली और वहीं से उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का नया अध्याय शुरू हुआ. बाद में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को मजाकिया अंदाज में "IAS Cover Story" नाम दिया.

नेपाल से शुरू हुआ विदेश का सफर : शुभम की पहली विदेश यात्रा नेपाल से शुरू हुई. इसके बाद उन्होंने रूस, चीन, थाईलैंड, लाओस और मध्य एशिया के कई देशों की यात्रा की. रूस में उन्होंने किशोर अवस्था में लगभग 3,000 किलोमीटर तक हिचहाइकिंग की. यानी अनजान लोगों से लिफ्ट लेकर हजारों किलोमीटर का सफर तय किया. यही तरीका आगे चलकर उनकी पहचान बन गया.

₹500 प्रतिदिन के बजट में दुनिया घूमने की कहानी : शुभम कुमार ने होटलों की बजाय स्थानीय लोगों के घरों में रहना, लोकल बसों और ट्रेनों से यात्रा करना और सड़क मार्ग से सीमाएं पार करना अपनी यात्रा का हिस्सा बनाया. उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका बेहद कम खर्च वाला यात्रा मॉडल रहा.

अफ्रीकन देश में नोमैड शुभम (Nomad Shubham Social Media)

सीमित संसाधन भी नहीं बन सके राह का रोड़ा : शुभम कुमार ने शुरुआती वर्षों में लगभग 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह के बजट में यात्रा की. कई देशों में उनका दैनिक खर्च करीब 500 रुपये तक सीमित रहा. वे हिचहाइकिंग, लोकल ट्रांसपोर्ट, काउचसर्फिंग, स्वंयसेवी कार्य और बेहद साधारण जीवनशैली के जरिए खर्च कम करते रहे. इसी वजह से सीमित संसाधनों के बावजूद उनका सफर लगातार आगे बढ़ता गया.

छह पासपोर्ट भर गए लेकिन जुनून नहीं रुका : 197 देशों की यात्रा आसान नहीं थी. शुभम बताते हैं कि इस दौरान उन्हें वीजा, इमिग्रेशन और सीमाई नियमों जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि इक्वाडोर में उन्हें सिर्फ इसलिए मुश्किल हुई क्योंकि उनके पासपोर्ट में वीजा स्टैंप लगाने के लिए खाली पन्ने नहीं बचे थे. इस पूरी यात्रा के दौरान उनके छह पासपोर्ट भर चुके हैं.

मुंगेर के ट्रैवल व्लॉगर नोमैड शुभम (Nomad Shubham Social Media)

होटलों से ज्यादा लोगों के घरों में बिताई रातें : दुनिया की यात्रा के दौरान शुभम ने होटलों की बजाय काउचसर्फिंग और स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी पर भरोसा किया. अलग-अलग देशों के लोगों ने उन्हें अपने घरों में जगह दी, स्थानीय संस्कृति से परिचित कराया और कई बार भोजन तक उपलब्ध कराया. यही अनुभव उनकी यात्रा को सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि दुनिया की विविध संस्कृतियों को करीब से समझने का माध्यम बनाते रहे.

यूट्यूब बना पहचान और यात्रा का साथी : शुभम ने अपनी हर यात्रा को कैमरे में रिकॉर्ड किया. उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनलों पर दुनिया के अलग-अलग देशों के हजारों वीडियो मौजूद हैं. बिना दिखावे और लक्ज़री के वास्तविक यात्रा अनुभवों ने उन्हें लाखों दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया. सोशल मीडिया से मिली आय ने आगे की यात्राओं में भी उनकी मदद की.

विदेशी धरती पर नोमैड शुभम कुमार (Nomad Shubham Social Media)

परिवार को आज बेटे पर गर्व : शुभम के पिता सतीश कुमार सत्य कहते हैं कि बचपन से ही शुभम कुछ अलग करने की सोच रखते थे. शुरुआत में परिवार को उनकी चिंता जरूर थी, लेकिन उन्होंने अपने साहस और मेहनत के दम पर दुनिया में अलग पहचान बनाई.

"शुभम बचपन से ही कुछ अलग करने की सोच रखता था. उसने अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं. आज उसकी इस उपलब्धि पर पूरे परिवार के साथ-साथ बिहार और देश को भी गर्व होना चाहिए."- सतीश कुमार सत्य, नोमैड शुभम कुमार के पिता

'मेरा बेटा हर मुश्किल से सुरक्षित निकल आया' : शुभम की मां गौरी देवी कहती हैं कि शुभम ने कठिन परिस्थितियों, आर्थिक चुनौतियों और लगातार संघर्ष के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी. उसने जो सपना देखा था, उसे सच कर दिखाया. भगवान ने उसे हर मुश्किल से सुरक्षित निकाला और आज वह दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया.

''शुभम बचपन से ही कुछ अलग करने की जिद रखता था. शुरू में जब वह घर से दूर-दूर की यात्राओं पर जाता था तो एक मां होने के नाते हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती थी. लेकिन मुझे भरोसा था कि वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा.आज उसकी इस उपलब्धि पर मुझे बहुत गर्व है."- गौरी देवी, शुभम की मां

भैया की उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व : नोमैड शुभम की छोटी बहन काजल ने अपने भाई की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि उनके भैया अपने सपनों को एक दिन जरूर पूरा करेंगे. काजल ने कहा- "भैया बचपन से ही बड़े सपने देखते थे और उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते थे.उन्होंने कभी मुश्किलों से हार नहीं मानी. आज उनकी इस उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व है."

आधिकारिक पुष्टि का जांच पूरी होने तक इंतजार : उनकी यह शानदार यात्रा इंटरनेट पर काफी वायरल है. उनकी कहानी कई प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समाचार पोर्टल्स पर प्रकाशित हुई है. हालांकि, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसी आधिकारिक संस्था द्वारा 'सबसे कम उम्र में सभी देश घूमने' के रिकॉर्ड के रूप में उनकी अंतिम आधिकारिक पुष्टि अभी तक लंबित या विचाराधीन है. इस तरह के औपचारिक रिकॉर्ड सत्यापन में दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा के कारण लंबा समय लग सकता है.

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