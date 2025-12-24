1 जनवरी से हो जाएगी जेब ढीली! बसों, पैसेंजर गाड़ियों के किराए बढ़ जाएंगे
नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के यात्रियों को झटका लग सकता है. यात्री परिवहन महंगा होने जा रहा है.
Published : December 24, 2025 at 6:33 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में यात्री परिवहन महंगा होने जा रहा है. एक जनवरी से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में किराए में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि, सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच काफी सोच-विचार और आम सहमति के बाद, यह तय किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश में चलने वाली सभी कैटेगरी की पैसेंजर गाड़ियों के किराए में 18 परसेंट की बढ़ोतरी लागू की जाएगी. बदला हुआ किराया 1 जनवरी से लागू होगा.
परिवहन मंत्री सतीश शर्मा से भरोसा मिलने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने 15 दिसंबर को अपनी हड़ताल टालने के लिए सरकार को सात मांगें सौंपी थीं, जिनमें से किराया बढ़ाना भी एक है. ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए हड़ताल की थी, जिसमें किराया बढ़ाना, रोड टैक्स को सही करना, ई-बसों के आने और शेड्यूल लागू न होने से होने वाली मुश्किलें, रूट परमिट से जुड़े मसलों का हल, फिटनेस सर्टिफिकेशन में देरी और होम डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग पेमेंट जारी करना वगैरह शामिल हैं.
ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधियों ने ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी का हवाला देते हुए पैसेंजर किराए में 40 परसेंट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, सरकार द्वारा बनाई गई हाई-लेवल मीटिंग फेयर रिविजन कमिटी (FRC) ने स्पेयर पार्ट्स की कीमत में तेज बढ़ोतरी, फ्यूल से जुड़े खर्च, टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट और दूसरे ऑपरेशनल इनपुट जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा.
उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष डी वैद्य की नेतृत्व वाली कमिटी के अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधियों ने एकमत से किराया 18 परसेंट बढ़ाने का फैसला किया.
अधिकारी ने आगे कहा कि, बातचीत के दौरान एक पूरी कॉस्ट एनालिसिस एक्सरसाइज की भी जांच की गई. ट्रांसपोर्टर्स की असली चिंताओं को मानते हुए, कमेटी ने आम जनता पर किराए में बदलाव के सोशियो-इकोनॉमिक असर पर भी ध्यान से सोचा. खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि आम आदमी पर बेवजह फाइनेंशियल बोझ न पड़े.
ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद मैट ने कहा कि वे बाकी मांगें भी चाहते हैं, खासकर पेमेंट जारी करने की मांग तुरंत पूरी की जाए.
उन्होंने आगे कहा कि, उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में हुआ था. लेकिन पेमेंट अभी भी पेंडिंग हैं. वे मांग करते हैं कि सभी बकाया रकम जारी की जाए क्योंकि वे पहले से ही आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.
