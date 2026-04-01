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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और NH-9 पर महंगा हुआ सफर, जानिए कितना बढ़ाया गया टोल टैक्स

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ा, नई दरों के तहत कमर्शियल वाहनों के शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई .

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ा
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 12:14 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर अब सफर महंगा हो गया है. 1 अप्रैल 2026 से नई टोल शुल्क की नई दरें
लागू कर दी गई है. NHAI द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 की टोल दरों में ₹5 से लेकर 45 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. इस्टर्न पेरिफेरल EASTERN PERIPHERAL एक्सप्रेसवे की भी टोल दरों में बढ़ोतरी हुई है. DME, NH 9 और EPE पर सफर करने पर अब अधिक टोल चुकाना होगा.

एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने दी जानकारी
एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल की नई करें लागू की गई है. मेरठ से दिल्ली तक निजी चार पहिया वाहनों का टोल अब 170 की जगह 175 रुपए लगेगा. 24 घंटे में आने और जाने का टोल 255 रुपए की जगह अब 265 रुपए लगेगा. व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क भी ₹10 से लेकर ₹45 तक की बढ़ोतरी की गई है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ से इंदिरापुरम के बीच निजी वाहन से यात्रा करने पर ₹120 टोल शुल्क लगेगा जबकि 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर ₹180 का टोल शुल्क देना होगा.


बढ़ोत्तरी का सीधा असर कार चालकों पर
वहीं, NHAI द्वारा ₹3000 में वार्षिक पास जारी किया जाता था. जो कि अब बढ़कर 3075 का हो गया है. नेशनल हाईवे 9 पर भी टोल की नई दरें लागू कर दी गई हैं. नेशनल हाईवे 9 पर निजी कर जीप वन और हल्के वाहनों का टोल ₹180 लगेगा जबकि 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर कुल ₹200 का टोल शुल्क देना होगा. हल्के कमर्शियल वाहनों को सिंगल एंट्री का टोल ₹290 जबकि 24 घंटे में वापसी करने पर ₹430 टोल खुला चुकाना होगा. बस या ट्रक का एक तरफ का टोल 605 रुपए और 24 घंटे में वापसी करने पर 905 रुपए टोल शुल्क देना होगा.


लाखों की संख्या में हर रोज इस मार्ग से लोग करते हैं सफर
दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 से लाखों की संख्या में वहां दाखिल होते हैं. ऐसे में अब नई टोल शुल्क लागू होने से वाहनों को अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा.गाजियाबाद समेत एनसीआर के लाखों वाहन चालकों के लिए ये सफर अब और महंगा हो गया है. National Highways Authority of India ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 समेत कई प्रमुख मार्गों पर टोल दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी है.

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