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चेन्नई-बेंगलुरु बुलेट ट्रेन का सफर 73 मिनट में, साउथ कॉरिडोर को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ETV Bharat )

चेन्नई: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद चेन्नई से बेंगलुरु तक सिर्फ 73 मिनट में सफर किया जा सकेगा. उन्होंने आगे कहा कि ये बुलेट ट्रेनें भारत में ही बनाई जा रही हैं.

बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने बृहस्पतिवार को चेन्नई के टी. नगर में एक प्राइवेट जगह पर 'संविधान दिवस' (26 नवंबर) के मौके पर एक इवेंट किया. इस इवेंट की अध्यक्षता राज्य बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने की, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्पेशल गेस्ट थे, जिन्होंने दीया जलाकर प्रोग्राम की शुरुआत की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'हमने हमेशा अपने गणतंत्र और संविधान का सम्मान किया है.'हम डॉ. अंबेडकर का बहुत सम्मान करते हैं. हमने डॉ. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की है और उन्हें 'पंच तीर्थ' के रूप में नामित करते हुए विकसित किया है. आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि कांग्रेस पार्टी ने डॉ. अम्बेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया. कांग्रेस ने बाकी सभी चीजों से ऊपर अपने परिवार को प्राथमिकता दी. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर – जिसे कुछ लोगों ने विवाद के तौर पर उठाया है – कांग्रेस पार्टी इसका इस्तेमाल पूरे देश में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कर रही है. केरल जैसे राज्यों में चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, जहाँ कांग्रेस पार्टी जीती. कांग्रेस अपनी चुनावी हार छिपाने के लिए ईवीएम पर इल्जाम लगा रही है. तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हुए चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया. उन जगहों पर कौन जीता? यह हमारे संविधान की वजह से है कि नरेंद्र मोदी, जो कभी गरीबी में रहते थे, इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं. बीजेपी सरकार के तहत तमिलनाडु में रेलवे सेक्टर को काफी ज़्यादा फंड दिया गया है. कांग्रेस के राज में तमिलनाडु को रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 870 करोड़ रुपये मिले थे. इसके विपरीत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में राज्य को नौ गुना अधिक धन प्राप्त हुआ है. इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में राज्य को रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए नौ गुना ज़्यादा फंडिंग मिली है यानी कुल 7,600 करोड़ रुपये. रेल मंत्रालय तमिलनाडु में इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हालाँकि, जबकि इन रेलवे परियोजनाओं के लिए 4,800 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, तमिलनाडु सरकार ने अब तक इसका केवल 25 प्रतिशत यानी केवल 1,253 एकड़ ही अधिग्रहित किया है. राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में देरी कर रही है. जब राज्य सरकार आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए सक्रिय कदम उठाएगी तभी इन रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाई जा सकती है.'...लागू किया जा सकता है. मैं टीवीके सरकार को चुनौती देता हूं, हम रेलवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जरूरी जमीन लेने के लिए तेज़ी से एक्शन लेना होगा. तमिलनाडु में अभी 77 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें एग्मोर रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जहां पहले से ही काम चल रहा है. मदुरै रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है.