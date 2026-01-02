ETV Bharat / bharat

सड़क से आसमान तक कोहरे की मार, दिल्ली से कई शहरों के लिए उड़ानें रद्द, 80 से ज्यादा ट्रेनें लेट-देखें लिस्ट

उत्तर भारत में कोहरे का कहर, दिल्ली से मुंबई, नागपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, वाराणसी समेत कई शहरों के लिए उड़ानें रद्द, ट्रेनें भी लेट

कोहरे का यातायात पर असर (PHOTO CREDIT: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 2, 2026 at 10:18 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का असर शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को हवाई व रेल यातायात पर साफ दिखाई दिया. कम दृश्यता के कारण जहां कई घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, वहीं रेलवे नेटवर्क भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

जानकारी के मुताबिक करीब 82 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. इससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली कई उड़ानें कोहरे के कारण रद्द या लेट रहीं.

हवाई सेवाएं प्रभावित, कई फ्लाइट्स कैंसिल:
इंडिगो एयरलाइंस
6E 6820 (दिल्ली–नागपुर) – कैंसिल
6E 6741 (दिल्ली–चंडीगढ़) – कैंसिल
6E 5103 (दिल्ली–अमृतसर) – कैंसिल

स्पाइसजेटSG 903 (दिल्ली–बागडोगरा) – कैंसिलSG 8718 (दिल्ली–वाराणसी) – कैंसिलSG 495 (दिल्ली–दरभंगा) – लेटSG 9718 (दिल्ली–वाराणसी) – लेटSG 2939 (दिल्ली–धर्मशाला) – रद्दSG 937 (दिल्ली–गोरखपुर) – लेटSG 664 (दिल्ली–मुंबई) – लेटएयर इंडियाAI 2653 (दिल्ली–बेंगलुरु) – कैंसिलAI 1703 (दिल्ली–अमृतसर) – कैंसिलAI 1745 (दिल्ली–मुंबई) – कैंसिलAI 817 (दिल्ली–अहमदाबाद) – कैंसिलAI 1797 (मुंबई–पुणे) – कैंसिलIX 1057 (दिल्ली–भुवनेश्वर) – कैंसिलरेल यातायात पर भी कोहरे का भारी असर: कोहरे के चलते नई दिल्ली, आनंद विहार व हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं.

ट्रेन संख्याकितनी लेट
22462 श्री शक्ति AC सुपरफास्ट1 घंटा 19 मिनट लेट
14086 सिरसा एक्सप्रेस1 घंटा 29 मिनट लेट
12627 कर्नाटक सुपरफास्ट 2 घंटे 26 मिनट लेट.
14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस1 घंटा 31 मिनट लेट.
12559 शिवगंगा सुपरफास्ट3 घंटे 35 मिनट लेट.
12056 जनशताब्दी एक्सप्रेस1 घंटा 21 मिनट लेट
12485 हजूर साहिब नांदेड़–श्रीगंगानगर2 घंटे 17 मिनट लेट
12441 बिलासपुर–नई दिल्ली राजधानी 1 घंटा 55 मिनट लेट
22685 कर्नाटक संपर्क क्रांति 1 घंटा 3 मिनट लेट
12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी 3 घंटे 7 मिनट लेट
12313 सियालदह–नई दिल्ली राजधानी2 घंटे 43 मिनट लेट
22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी 3 घंटे 54 मिनट लेट
12716 सचखंड एक्सप्रेस1 घंटा 6 मिनट लेट
12259 सियालदह–बीकानेर दुरंतो 3 घंटे 1 मिनट लेट
12423 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी3 घंटे 24 मिनट लेट
12581 बनारसी–नई दिल्ली सुपरफास्ट 4 घंटे 21 मिनट लेट
22361 राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली अमृत भारत1 घंटा 18 मिनट लेट
20801 मगध एक्सप्रेस3 घंटे 15 मिनट लेट
20407 रांची–नई दिल्ली राजधानी 4 घंटे 42 मिनट लेट
11841 गीता जयंती एक्सप्रेस6 घंटे 19 मिनट लेट

आनंद विहार टर्मिनल
15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस – 1 घंटा 5 मिनट लेट
13257 जनसाधारण एक्सप्रेस (अनरिजर्व्ड) – 1 घंटा 44 मिनट लेट
12443 हल्दिया–आनंद विहार सुपरफास्ट – 4 घंटे 51 मिनट लेट


हजरत निजामुद्दीन स्टेशन
14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस – 1 घंटा 31 मिनट लेट
12627 कर्नाटक सुपरफास्ट – 2 घंटे 34 मिनट लेट
22221 मुंबई–हजरत निजामुद्दीन – 1 घंटा 36 मिनट लेट
12189 महाकौशल एक्सप्रेस – 1 घंटा 32 मिनट लेट
12192 श्रीधाम सुपरफास्ट – 1 घंटा 22 मिनट लेट
22633 त्रिवेंद्रम–हजरत निजामुद्दीन – 1 घंटा 52 मिनट लेट

इसके अलावा पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर कई अन्य ट्रेनें एक घंटे से कम की देरी से चलती रहीं.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि घने कोहरे में दृश्यता बेहद कम हो जाती है. ऐसे में लोको पायलट को सिग्नल साफ दिखाई नहीं देते हैं. बिना सिग्नल देखे ट्रेन का संचालन संभव नहीं है. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लोको पायलट ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसी वजह से ट्रेनों के परिचालन में देरी हो रही है.

यात्री इन बातों का रखें ध्यान
एयरलाइंस व रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट और ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें. मौसम साफ होने तक अगले कुछ दिनों तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका जताई जा रही है.

संपादक की पसंद

