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बिहार के इस पंचायत का मॉडल हुआ 'हिट', दिल्ली तक पहुंची गूंज

बिहार का एक पंचायत 'लर्निंग सेंटर' बन गया है, जिसके विकास कार्यों को देखने के लिए 100 मुखिया आएंगे. मोतिहारी से रोहित कुमार की रिपोर्ट..

SISWA PURVI PANCHAYAT BIHAR
बिहार की मुखिया ने बदली पंचायत की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 6:45 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण का मोतिहारी प्रखंड का सिसवा पूर्वी पंचायत आज पूरे बिहार के लिए एक 'प्रेरणा केंद्र' और 'रोल मॉडल' बन गई है. इस बदलाव की मुख्य सूत्रधार पंचायत की मुखिया तान्या परवीन हैं. उनके नेतृत्व में 5 हजार की आबादी वाले मोतिहारी प्रखंड के पंचायत ने सरकारी अनुदान पर निर्भरता को लगभग खत्म कर दिया है. पंचायत सरकार भवन के पास एक सुंदर पोखर और पार्क बनाया गया है, जो अब पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुका है.

कचरा प्रबंधन से आय की शुरुआत: मुखिया तान्या परवीन ने बताया कि सबसे पहले पंचायत ने कचरा प्रबंधन पर काम शुरू किया. इसके तहत हर घर से कचरा उठाने के बदले नाममात्र का मासिक शुल्क तय किया गया. इस छोटे से शुल्क से पंचायत का कोष मजबूत हुआ और गांव भी साफ-सुथरा हो गया. यहां गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कर उसका वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित निपटान किया जाता है.

देखें सिसवा पूर्वी पंचायत पर ये खास रिपोर्ट (ETV Bharat)

आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य- तान्या: ईटीवी भारत ने तान्या परवीन से खास बातचीत की और जाना कि कैसे उन्होंने अपने पंचायत को आदर्श बनाया. तान्या परवीन कहती हैं कि जब मैं यहा पंचायत चुनाव जीती तो मेरा उद्देश्य यह था कि यहां के लोगों को सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंचाना है बल्कि यहां के पंचायत के जितने भी लोग हैं, जनता हैं, उन सभी को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है और आत्मनिर्भर भी बनाना है. इसी उद्देश्य के साथ मैंने काम शुरू किया और आज पहले के मुताबिक काफी बदलाव हुए हैं.

पंचायत को राशि कैसे प्राप्त होती है?: इसपर उन्होंने कहा कि हर पंचायत को अपना 1 राजस्व या आय स्रोत बनाना है. इसपर भी हमने बहुत फोकस किया है. हमारे पंचायत का अभी तक 3 आय स्रोत का मुख्य माध्यम है. सबसे पहला आय स्रोत हमारे यहां स्वच्छता है. हर महीने हर घर से 30 रुपए लिए जाते हैं और हर घर खुशी खुशी देता भी है ताकि हमारा पंचायत स्वच्छ रह सके.

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बोटिंग से पंचायत को आमदनी (ETV Bharat)

दूसरा आय स्रोत पौंड है. हमारे पंचायत सरकार भवन के बगल में पौंड है, जिसमें वोटिंग होती है. जिसमें हर व्यक्ति का जो टिकट है वो 20 रुपए की दर से होता है और यहां सभी रोज 5 से 9 बजे तक के बीच में आते हैं और वोटिंग करते हैं. तीसरा अभी 2 महीने पहले अप्रैल में हमने ई-लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं. इसका फी 200 रुपए है, क्योंकि उसमें हमने वाई फाई भी दे रखी है. प्लस एसी भी है तो उसका मेंटेनेंस कहीं न कहीं से तो होगा.

"चौथा 1 और है जो अभी होने वाला है. तैयारी पूरी हो चुकी है. जैसे हम लोग मछली पालन कर रहे हैं. हमारे यहां जो पौंड है उसमें मछली डली हुई है तो ये मछली निकलेगी तो ये फिर मार्केट में जाएगी और इससे जो आमदनी होगी वो भी पंचायत के मेंटेनेंस में ही खर्च होगा."-तान्या परवीन, मुखिया, सिसवा पूर्वी पंचायत

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पार्क में घूमने आते हैं लोग (ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्तर पर मिला विशेष सम्मान: इसी मॉडल की वजह से पंचायत की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है. मुखिया तान्या परवीन को नई दिल्ली में राष्ट्रपति और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया था. उन्होंने पंचायत के विकास के लिए फंड का इंतजार नहीं किया बल्कि अपने दम पर विकास की राह में आगे बढ़ती चली गई.

"हमने ठाना था कि पंचायत को अपने पैरों पर खड़ा करना है. सरकारी फंड का इंतजार नहीं करेंगे. कचरे से कमाई, पोखर से कमाई और लाइब्रेरी से कमाई. महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और पंचायत का आत्मनिर्भर होना ही असली प्रगति है."- तान्या परवीन, मुखिया, सिसवा पूर्वी पंचायत

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मुखिया तान्या परवीन (ETV Bharat)

आत्मनिर्भरता और पर्यटन का विकास: महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और पंचायत का आत्मनिर्भर होना ही असली प्रगति है. आय का दूसरा बड़ा जरिया बना पंचायत का पोखर. इस पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया. यहां बोटिंग शुरू की गई. शाम होते ही दूर-दूर से लोग परिवार के साथ बोटिंग करने और इस सुंदर पार्क में घूमने के लिए नियमित रूप से आते हैं.

आधुनिक ई-लाइब्रेरी की स्थापना: इस पोखर और बोटिंग से हर महीने पंचायत को नियमित आय हो रही है. इसके बाद तीसरा कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया. पंचायत में छात्रों के लिए एक अत्याधुनिक वातानुकूलित ई-लाइब्रेरी बनाई गई है. लाइब्रेरी के नाममात्र शुल्क से जो राशि जुटती है, उसे पंचायत के विकास कार्यों में लगाया जाता है. यहां कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल किताबों की सुविधा है.

महिला सशक्तिकरण की नई दिशा: लेकिन सबसे अहम काम महिलाओं के लिए हुआ. पंचायत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर, सिलाई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के बाद कई महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर चुकी हैं. अब वे दूसरों पर निर्भर नहीं हैं. सिसवा पूर्वी के इस स्व-राजस्व मॉडल की चर्चा अब पूरे बिहार राज्य में काफी जोर-शोर से हो रही है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

आधिकारिक तौर पर 'लर्निंग सेंटर' घोषित: पंचायती राज विभाग ने इस पंचायत को आधिकारिक तौर पर 'लर्निंग सेंटर' घोषित किया है. इसका मतलब है कि अब बिहार की अन्य पंचायतें यहां आकर सीखेंगी कि बिना सरकारी फंड के विकास कैसे किया जाता है. आगामी 26 जुलाई के आसपास बिहार के विभिन्न जिलों से 50 से 100 मुखिया सिसवा पूर्वी का विशेष दौरा करने के लिए यहां पहुंचेंगे.

जनप्रतिनिधियों का विशेष अध्ययन दौरा: इन जनप्रतिनिधियों का मकसद यहां के कचरा प्रबंधन, राजस्व मॉडल और महिला सशक्तिकरण के कामों को करीब से देखना और समझना है. इसके बाद वे अपने-अपने गांवों में इसे लागू करेंगे. ग्रामीण भी मुखिया के काम से खुश हैं. उनका कहना है कि पहले विकास के लिए सरकार की तरफ देखते थे, अब हमारी आत्मनिर्भर पंचायत खुद अपने स्तर पर विकास कर रही है.

ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव: ग्रामीण भी तान्या परवीन के प्रयासों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं. समिधा ने कहा कि पहले लोग कचरे के अंबार से परेशान रहते थे. तान्या दीदी ने पंचायत की तस्वीर बदल दी है. सिसवा पूर्वी का मॉडल 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वच्छ भारत मिशन' दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"पहले कचरा सड़क पर पड़ा रहता था. अब हर घर से कचरा उठता है. पोखर भी पहले गंदा था, अब वहां बोटिंग होती है. बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं. तान्या दीदी ने पंचायत की तस्वीर बदल दी है."- समिधा, ग्रामीण

"ई लाइब्रेरी से अच्छा लग रहा है. पढ़ने का माहौल बन गया है."- इमराना खातून

ई-लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आने वाले एक छात्र ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जो था वो लोग घर पे उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उतनी सुविधा भी नहीं हो पाती थी. यहां पर पढ़ाई का एनवायरमेंट है. पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं उनके साथ 1 कॉम्पिटिशन का माहौल रहता है. जिससे हमारे अंदर भी कंपटीशन की जागरूकता होती है जिससे अच्छा पढ़ाई हो पाता है और इनवार्नमेंट भी अच्छा है.

"अच्छे से हमलोग पढ़ पाते हैं. पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी, तो शहर जाना पड़ता था. शहर यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर है तो जाने आने का समय 4 घंटा ऐसे ही आने जाने में खत्म हो जाता था. उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता था, यहां खुल गया है तो अच्छा है, अच्छी सुविधा हो गई है."- छात्र

भविष्य की नई विकास योजनाएं: यहां कचरे से निपटान के साथ-साथ उससे कमाई भी हो रही है. पोखर के सौंदर्यीकरण से पर्यटन बढ़ा है. ई-लाइब्रेरी से शिक्षा को बढ़ावा मिला है. मुखिया तान्या परवीन की योजना यहीं नहीं रुकी है. उनका कहना है कि आने वाले समय में पंचायत में सोलर लाइट, जैविक खाद उत्पादन और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की विशेष मार्केटिंग भी शुरू की जाएगी.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मुखिया तान्या परवीन का बड़ा सपना: यह सब इसलिए किया जाएगा ताकि पंचायत का राजस्व और बढ़ सके. तान्या परवीन ने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन सिसवा पूर्वी सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए उदाहरण बने. जब महिलाएं कमाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे और पंचायत का खजाना भरेगा, तभी गांव का असली विकास होगा. दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा सम्मान मिलने के बाद पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है.

बिना बड़े बजट के ठोस इरादे: पंचायती राज मंत्रालय भी इस मॉडल को अन्य राज्यों में साझा करने की तैयारी कर रहा है. कचरे से कमाई, पोखर से पर्यटन और महिलाओं के हुनर से सिसवा पूर्वी पंचायत ने साबित कर दिया कि विकास के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं, बड़े इरादे चाहिए. सरकारी फंड की बाट जोहने के बजाय अपने संसाधन खड़े करने वाली यह पंचायत उम्मीद की किरण है.

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गंदे तालाब को पर्यटन स्थल का रूप में किया गया विकसित (ETV Bharat)

आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी: अब देखना होगा कि 26 जुलाई को आने वाले 100 मुखिया यहां से क्या सीखकर अपने गांव ले जाते हैं. इस प्रकार सिसवा पूर्वी ने अपनी मजबूत इच्छाशक्ति से आत्मनिर्भरता की एक अनूठी और प्रेरक कहानी लिखी है, जो देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी स्वावलंबी बनने की राह दिखाएगी. यह सचमुच बिहार को गौरवशाली और आत्मनिर्भर बनाने वाला सराहनीय कदम है.

तान्या परवीन के बारे में ये भी जानें : तान्या परवीन 32 वर्ष की आयु में पंचायत की मुखिया चुनी गई थीं और पिछले तीन सालों में सिसवा पूर्वी पंचायत के लिए काफी काम किया है. पंचायत को पिछड़ेपन की जंजीरों से आजाद कर एक आदर्श ग्राम पंचायत बना दिया है.

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