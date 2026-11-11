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हरिद्वार कुंभ 2027 में कचरे से प्रदूषित नहीं होगी गंगा! लगाया जाएगा 'ट्रैश बूम इंटरसेप्टर'

हरिद्वार का प्रसिद्ध हरकी पैड़ी ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

हरिद्वार: उत्तराखंड में कुंभ 2027 की तैयारियां जोरों पर है. लाखों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है. इस दौरान काफी मात्रा में कचरा निकलने की भी आशंका है. लिहाजा, इस समस्या से निपटने के लिए कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में गंगा नदी पर 'ट्रैश बूम इंटरसेप्टर' लगाया जाएगा. ताकि, ठोस कचरे से नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके.

हरिद्वार जिला प्रशासन की मानें तो इस साल गंग नहर के 18 दिनों तक बंद रहने के दौरान गंगा से 100 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा निकाला गया था. अब अगले साल कुंभ (अर्ध कुंभ) भी होना है. जिसमें लाखों की संख्या में साधु संत और लोग शामिल होकर गंगा में डुबकी लगाएंगे. जिसके चलते काफी मात्रा में कपड़े, पूजा की सामग्री समेत अन्य कचरा जमा हो सकता है. ऐसे में इस कचरे को गंगा नदी में फैलने से रोकने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.