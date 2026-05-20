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बीएस-4 और बीएस-6 के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्रक की हिदायत: सरकारी नीतियों के चक्रव्यूह में फंसे देश के ट्रांसपोर्टर्स

दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस पूरे मामले पर कई महत्वपूर्ण तकनीकी व व्यावहारिक पहलू सामने रखे हैं. उनके मुताबिक पहले बीएस-3, फिर बीएस-4, उसके बाद बीएस-6 और अब अचानक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुख करने के सरकारी दबाव से देश का ट्रांसपोर्टर बुरी तरह परेशान व असमंजस की स्थिति में है.

नई दिल्ली: ट्रांसपोर्ट सेक्टर विशेषकर दिल्ली एनसीआर का इस समय एक बड़े बदलाव और भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. दिल्ली-एनसीआर में चल रहे ट्रांसपोर्टरों के संघर्ष और आंदोलन के आवाहन के बीच अब देश में कमर्शियल वाहनों, विशेषकर भारी ट्रकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) में बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज व ट्रांसपोर्टरों के बीच इसे लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्टर्स को अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक पर स्विच करने के लिए राजी करना है. लेकिन धरातल पर स्थिति इतनी सरल नहीं है.

परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने बताया कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच नीतिगत सामंजस्य की कमी दिखती है. भारी उद्योग मंत्रालय पर इस बात का वैश्विक दबाव है कि भारत के ट्रक सेक्टर में अब तक इलेक्ट्रिक वाहन बड़े पैमाने पर क्यों नहीं आए हैं. लेकिन भारत की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति की तुलना अन्य विकसित देशों से इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है.

क्या सफल हो पाएंगी इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां

इस सवाल पर अनिल छिकारा का साफ कहना है कि इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां बिल्कुल सफल हो सकती हैं, बशर्ते सरकार के पास इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो. उन्होंने सीएनजी (CNG) क्रांति का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब दिल्ली में डीजल बसों को सीएनजी में बदलने का आदेश आया था, तब शुरुआत में सीएनजी स्टेशनों की कमी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. लेकिन जैसे ही 2005-06 में सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ तो लोगों ने बिना किसी सरकारी सब्सिडी के खुद ही अपनी गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया. इसलिए व्यापार को सब्सिडी के भरोसे नहीं, बल्कि सुविधा के आधार पर चलाया जाना चाहिए. यदि देश के नेशनल हाईवे व प्रमुख रूट्स पर बेहतरीन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बन जाएं, तो सब्सिडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.



बीएस-4 बनाम बीएस-6: "बेकसूर गाड़ियों को दी जा रही है सजा

ट्रांसपोर्टरों के दिल्ली में प्रवेश पर लगने वाले प्रतिबंधों और पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) पर अनिल छिकारा ने सरकार की कार्यप्रणाली को अव्यावहारिक व अनप्रोफेशनल करार दिया है. उन्होंने इसके पीछे के तकनीकी कारणों को उजागर किया.



लैम टेस्ट बनाम प्रैक्टिकल टेलपाइप एमिशन

सरकार जिस आधार पर बीएस-4 गाड़ियों को प्रतिबंधित कर रही है, वह 'मास एमिशन' टेस्ट है. ये गाड़ी के सड़क पर उतरने से पहले प्रयोगशाला में किया जाने वाला एक टेस्ट है. जबकि असल प्रदूषण टेलपाइप एमिशन यानी कि सड़क पर चलते समय साइलेंसर से निकलने वाले धुएं से होता है.



मेंटेनेंस है असली चाबी: धरातल पर प्रदूषण इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी की हेल्थ कैसी है उसकी मेंटेनेंस कैसी है उस पर लोड कितना है. वह किस इकोसिस्टम में चल रही है. अगर एक बीएस-4 गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी है तो वह प्रदूषण के मामले में बीएस-6 गाड़ी से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.



सरकारी डेटा ही खोल रहा है नीतियों की पोल

अनिल छिकारा ने एक बड़ा तकनीकी खुलासा करते हुए कहा कि सरकार के अपने प्रदूषण डेटा के अनुसार बीएस-4 और बीएस-6 दोनों तरह के वाहनों का प्रदर्शन एक जैसा ही है. टेलपाइप एमिशन के मानकों के अनुसार बीएस-4 व बीएस-6 दोनों तरह की गाड़ियों के लिए हार्ट्रिज स्मोक यूनिट की सीमा 50 HSU तय है. जब दोनों का एमिशन मानक एक समान है तो बीएस-4 गाड़ियों को दिल्ली में घुसने से रोकना पूरी तरह से अतार्किक व दुर्भाग्यपूर्ण है. बता दें कि दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से बीएस-4 श्रेणी के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक है. दिल्ली एनसीआर में करीब 17 लाख वाहन इस श्रेणी के अंतर्गत हैं.



आखिर क्या है इसका समाधान

परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का मानना है कि गाड़ियों को सिर्फ उनके मॉडल या रजिस्ट्रेशन के साल (बीएस मानक) के आधार पर प्रतिबंधित करना सीधे-सीधे उन लोगों के साथ अन्याय है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी गाड़ी का कसूर क्या है. इसका सही व तकनीकी समाधान होना चाहिए. बॉर्डर पर गाड़ियों की फिजिकल व तकनीकी जांच की जाए, जो गाड़ी चेकिंग में खराब पाई जाए, उसपर जुर्माना लगाया जाए और वापस भेजा जाए. यदि कोई गाड़ी बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हुए खराब स्थिति में मिले, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए.आज के समय में ऐसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे सड़क पर ही चलते वाहनों का प्रदूषण स्तर जांचा जा सकता है. सरकार को इन तकनीकी हस्तक्षेपों का सहारा लेना चाहिए.



सरकार ने पहले ट्रांसपोर्टर्स से यह कहकर बीएस-6 गाड़ियां खरीदवाईं कि ये प्रदूषण नहीं करतीं, जिसके लिए ट्रांसपोर्टर्स ने 11 लाख रुपये तक अधिक कीमत चुकाई. अब उन पर भी पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) बढ़ा दिया गया है. सरकार के इस दोहरे मापदंड और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ईवी अपनाने के दबाव ने ट्रांसपोर्टर्स को अपना व्यापार बंद करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है.