सिलीगुड़ी से कुर्सियांग और दार्जिलिंग परिवहन सेवा बहाल, भूस्खलन में टूट गया था पुल
दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने 132 ह्यूम पाइपों की मदद से 468 मीटर लंबा पुल बनाया.
Published : October 27, 2025 at 4:06 PM IST
मिरिक: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मिरिक होते हुए कुर्सियांग और दार्जिलिंग के लिए परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गयीं. 16 दिनों के बाद, सोमवार सुबह से सिलीगुड़ी से दुदिया होते हुए मिरिक तक यात्रा शुरू हुई. लोक निर्माण विभाग ने 132 ह्यूम पाइपों की मदद से 468 मीटर लंबा पुल बनाया. दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है.
आपदा के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहाड़ियों का दौरा किया था. उन्होंने दुधिया में क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया था. वादा किया था कि 15 दिनों के भीतर एक वैकल्पिक पुल बनाया जाएगा और एक स्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा. स्थायी पुल के लिए 54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. दूसरी ओर, बालासन नदी पर ह्यूम पाइपों से एक वैकल्पिक पुल बनाने का काम शुरू हुआ.
ममता ने खुशी जाहिर कीः
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पुल के पूरा होने पर अपनी खुशी व्यक्त की. उन्होंने लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मिरिक को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाले दुधिया में वैकल्पिक ह्यूम पाइप ब्रिज (वेंटेड कॉज़वे) का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. कल से इस पर सामान्य यातायात फिर से शुरू हो जाएगा."
कैसे तैयार किया गया वैकल्पिक पुलः
468 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 1200 मिमी व्यास वाले 132 ह्यूम पाइपों का उपयोग करके किया गया है. जिसमें 8 मीटर चौड़ा 72 मीटर लंबा ह्यूम पाइप कॉज़वे भी शामिल है. 10 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ यह निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लगातार किए गए प्रयासों के माध्यम से 16 दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया. 1965 में निर्मित पुराना पुल कमज़ोर हो गया था.
#WATCH | West Bengal | The alternative Hume Pipe bridge over the Balason River at Dudhia (Darjeeling dist), connecting Mirik with Siliguri, has been reopened after heavy rains and floods affected the area. Traffic movement has resumed successfully. pic.twitter.com/7g7fqNZXwj— ANI (@ANI) October 27, 2025
क्या कहते हैं अधिकारीः
रविवार को पुल का निर्माण पूरा होने के बाद एक ट्रायल रन भी किया गया. इस संबंध में, दार्जिलिंग की जिलाधिकारी प्रीति अग्रवाल ने कहा, "पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है. सोमवार सुबह से उस पुल पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा. हालांकि, भारी मालवाहक वाहनों को उस पुल पर चलने की अनुमति नहीं होगी."
दार्जिलिंग के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश ने कहा, "पुल पर यातायात सामान्य हो रहा है. रोहिणी रोड पर भी काम चल रहा है. दुधिया में स्थायी पुल भी जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा. यातायात को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी पुल के पास पुलिस तैनात की जाएगी."
कैसे टूटा था पुलः
बता दें कि 4 अक्टूबर को पहाड़ों में आई प्राकृतिक आपदा के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था. मिरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ. सिलीगुड़ी से मिरिक तक 1966 में बना दुधिया लोहे का पुल टूट गया था. मिरिक एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से अलग-थलग पड़ा था. पुल न होने के कारण, दो घंटे का सफर लगभग सात घंटे का लग रहा था.
