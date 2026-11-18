किराया बढ़ाने और ऐप टैक्सी पर रोक की मांग, रामलीला मैदान में कल जुटेंगे देशभर के ऑटो-टैक्सी चालक
भारतीय मजदूर संघ से जुड़े परिवहन संगठनों ने गुरुवार को रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है.
Published : November 18, 2026 at 9:54 PM IST
नई दिल्ली: ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाने, ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने व चालकों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े परिवहन संगठनों ने बृहस्पतिवार को रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है. सुबह 11 बजे से होने वाले इस प्रदर्शन में दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों से ऑटो, टैक्सी व ट्रक चालक शामिल होंगे. यूनियन का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है और सरकारों की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं.
ऑटो-टैक्सी यूनियन संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बातचीत में कहा कि यह प्रदर्शन केंद्र व दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी मांगें उठाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन आम जनता को परेशान नहीं करना चाहता व फिलहाल हड़ताल के बजाय रामलीला मैदान में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है. इस प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
डेढ़ साल से बैठक नहीं होने का आरोप
राजेंद्र सोनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर आरोप लगाया कि करीब डेढ़ साल बीतने के बावजूद परिवहन यूनियनों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर कोई बैठक नहीं की गई. उनका कहना है कि चुनाव के दौरान चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. यूनियन दिल्ली के साथ देशभर में ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने की मांग कर रही है.
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हादसे में मौत पर 20 लाख मुआवजा और इलाज की सुविधा
यूनियन की प्रमुख मांगों में सड़क दुर्घटना में चालक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देना शामिल है. इसके अलावा चालकों व उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज उपलब्ध कराने की मांग की गई है. राजेंद्र सोनी का कहना है कि दिनभर सड़कों पर काम करने वाले ड्राइवरों के पास सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम नहीं है.
प्राइवेट फिटनेस सेंटर व ऐप टैक्सियों पर नाराजगी
यूनियन अध्यक्ष ने वाहनों की फिटनेस जांच निजी हाथों में सौंपने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. उन्होंने परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया. इसके साथ ही निजी नंबर वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल व ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने की मांग की. उनका कहना है कि लाखों रुपये निवेश कर व्यावसायिक वाहन खरीदने वाले ऑटो-टैक्सी चालकों को ऐसी सेवाओं से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
राजेन्द्र सोनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से चालकों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की. उन्होंने दावा किया कि देशभर में करीब 33 लाख ड्राइवर इस क्षेत्र से जुड़े हैं. यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा.
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