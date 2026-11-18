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किराया बढ़ाने और ऐप टैक्सी पर रोक की मांग, रामलीला मैदान में कल जुटेंगे देशभर के ऑटो-टैक्सी चालक

रामलीला मैदान में जुटेंगे देशभर के ऑटो-टैक्सी चालक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ाने, ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने व चालकों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ से जुड़े परिवहन संगठनों ने बृहस्पतिवार को रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है. सुबह 11 बजे से होने वाले इस प्रदर्शन में दिल्ली समेत देश के विभिन्न राज्यों से ऑटो, टैक्सी व ट्रक चालक शामिल होंगे. यूनियन का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है और सरकारों की ओर से केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं.

ऑटो-टैक्सी यूनियन संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बातचीत में कहा कि यह प्रदर्शन केंद्र व दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी मांगें उठाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन आम जनता को परेशान नहीं करना चाहता व फिलहाल हड़ताल के बजाय रामलीला मैदान में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है. इस प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.