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सड़को पर दौड़ती मौत, आखिर कब तक चंद रुपयों के लालच में जलती रहेंगी मासूम जिंदगियां?

लगातार स्लीपर बसों में लग रही आग और उनमें इंसानी जानों के जाने को लेकर ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों ने बताया कारण और निवारण

स्लीपर बसों में बार-बार लग रही आग की वजह क्या है ?
स्लीपर बसों में बार-बार लग रही आग की वजह क्या है ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 4:18 PM IST

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नई दिल्ली: यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास एक निजी डबल-डेकर स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई थी. यह हादसा 23 सितंबर 2026 की रात को एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, जब बस दिल्ली से महोबा जा रही थी. इस घटना ने पूरे तंत्र व सरकारी लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है. आरोप है कि बस में सवारियों के साथ भारी मात्रा में अवैध कमर्शियल सामान व विस्फोटक-ज्वलंतशील सामग्री (पटाखे आदि) लादी गई थी. इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किस तरह डग्गामार व निजी बसें नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और पूरा प्रशासनिक अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है.

दिल्ली के मोरी गेट, कश्मीरी गेट और आनंद विहार जैसे व्यस्त बस क्षेत्रों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों (ISBT) के आसपास से रोजाना हजारों यात्री देश के कोने-कोने के लिए बस से रवाना होती हैं. लेकिन क्या यह सफर सुरक्षित है? क्या इन बसों में सुरक्षा मानकों का सही मायनों में पालन हो रहा है या फिर चंद पैसों के लालच में यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है?

पूरे इकोसिस्टम की साझा नाकामी

इस भयावह हादसे के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर व असम सरकार में ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल कुमार छिकारा से ईटीवी भारत ने बातचीत की. उन्होंने स्लीपर बसों में बार-बार लग रही आग के तकनीकी, प्रशासनिक व ढांचागत कारणों की परतें खोलीं. उनका साफ कहना है कि स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं किसी एक व्यक्ति या घटना का परिणाम नहीं हैं, बल्कि इसके लिए पूरा 'इकोसिस्टम' जिम्मेदार है. इसमें घटिया गाड़ियां बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स, नियम तोड़ने वाले वाहन मालिक, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी सरकारें व यहां तक कि जागरूक न होने वाली जनता भी शामिल है. जब तक पैसेंजर खुद अपने लिए सुरक्षित व मानकों पर खरी उतरने वाली बसों की मांग नहीं करेंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे.

स्लीपर बसों में इलेक्ट्रिकल डिजाइन, वायरिंग व ओवरलोडिंग की गंभीर समस्या
स्लीपर बसों में इलेक्ट्रिकल डिजाइन, वायरिंग व ओवरलोडिंग की गंभीर समस्या (ETV Bharat)

इलेक्ट्रिकल डिजाइन, वायरिंग व ओवरलोडिंग की गंभीर समस्या

अनिल छिकारा ने बताया कि जब तक इन बसों के इलेक्ट्रिकल लोड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग व इलेक्ट्रिकल डिजाइन को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी दुखद घटनाएं नहीं रुक सकतीं. ड्राइवरों या कंडक्टरों द्वारा सिगरेट या बीड़ी पीने से किसी एक कोने में छोटी आग तो लग सकती है, लेकिन उससे पूरी बस मिनटों में जलकर खाक हो जाए व यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक न मिले, यह जांच और गहन शोध का विषय है. यदि आग सिर्फ सिगरेट से लगी होती तो उसे अग्निशामक यंत्र से बुझाया जा सकता था. पूरी बस का अचानक चिता बन जाना सीधा-सीधा इलेक्ट्रिकल फेलियर की ओर इशारा करता है. ऐसी ही समस्याएं पूर्व में डीटीसी और क्लस्टर की वातानुकूलित बसों में भी देखी जा चुकी हैं.

मल्टिप्लेक्सिंग सिस्टम का न होना

आधुनिक कमर्शियल गाड़ियों व ओरिजिनल चेसिस में कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल यानी मल्टिप्लेक्सिंग सिस्टम होता है. यह सिस्टम इलेक्ट्रिकल लोड के डिस्ट्रीब्यूशन को स्वचालित रूप से संतुलित रखता है, एम्पेयर ओवरलोडिंग को रोकता है और तारों को गर्म होने से बचाता है. लेकिन दुर्भाग्य से लोकल बॉडी फैब्रिकेटर्स जो बसों की बॉडी तैयार करते हैं, वे इस मल्टिप्लेक्सिंग तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जरा सा शॉर्ट सर्किट पूरी बस को भस्म कर देता है.

तकनीकी अधिकारियों की कमी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों का कब्जा
तकनीकी अधिकारियों की कमी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों का कब्जा (ETV Bharat)

फर्जी रजिस्ट्रेशन व कागजी फिटनेस का फर्जीवाड़ा

अनिल छिकारा ने एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करते हुए बताया कि दिल्ली से चलने वाली ज्यादातर निजी स्लीपर बसों का असली फिटनेस चेक होता ही नहीं है. इनमें से अधिकांश गाड़ियां पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड में रजिस्टर्ड होती हैं. ये बसें कभी उन राज्यों में जाती तक नहीं हैं और न ही उनके मालिक वहां के निवासी होते हैं. इसके बावजूद, बिना गाड़ी दिखाए फर्जी तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं. वहीं, कुछ प्राइवेट फिटनेस सेंटर भी बिना किसी जांच-पड़ताल के इन खतरनाक गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ने की हरी झंडी दे देते हैं.

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से सवाल
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से सवाल (ETV Bharat)

तकनीकी अधिकारियों की कमी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों का कब्जा:

पूरे देश में टेक्निकल एनफोर्समेंट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी पद पर भर्ती ही नहीं हो रही है. क्लेरिकल (बाबू) और गैर-तकनीकी लोग मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का काम संभाल रहे हैं, जिन्हें गाड़ियो की तकनीकी जटिलताओं का कोई ज्ञान नहीं है. इसके कारण वाहनों के तकनीकी परीक्षण व सुरक्षा जांच की पूरी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है.

जवाबदेही का पूर्ण अभाव

देश में हर साल पौने दो लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन आज तक किसी एक हितधारक की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकी है. हादसे के बाद सरकारें दो दिन के लिए अलर्ट मोड में आती हैं और फिर अगले हफ्ते सब कुछ भुला दिया जाता है. ना तो ट्रैफिक पुलिस, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, न पीडब्ल्यूडी और न ही बस ऑपरेटर इसकी कोई नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी लेते हैं.

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से सवाल
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से सवाल (ETV Bharat)

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से 6 तीखे सवाल

जेवर बस हादसे के तुरंत बाद देश की ट्रांसपोर्ट संस्था 'ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार, ट्रेड एंड टैक्स कमिश्नर निखिल कुमार और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय को एक अत्यंत आवश्यक पत्र लिखा है. राजेंद्र कपूर ने दिल्ली से सवारी बसों में अवैध रूप से कमर्शियल और खतरनाक सामान ले जाए जाने के काले धंधे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और 6 बेहद गंभीर सवाल दागे हैं.

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से सवाल
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गृह मंत्रालय से सवाल (ETV Bharat)

क्या जागेंगी सोई हुई सरकारें?

लीगल व अधिकृत गुड्स ट्रांसपोर्ट उद्योग सरकार के भारी-भरकम नियमों व टैक्स के दायरे में रहकर काम करता है. ऐसे में यात्री बसों के जरिए बिना किसी कागजात, बिल व सुरक्षा जांच के भारी-भरकम और ज्वलनशील सामान की अवैध तस्करी न केवल वैध ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी को चलती-फिरती 'चिता' में बदल रही है. मासूम जिंदगियों का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता है. यदि जेवर बस हादसे के बाद भी गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए, तो कश्मीरी गेट व आनंद विहार से रोज रवाना होने वाली हजारों बसें इसी तरह मौत का बारूद ढोती रहेंगी. अब देखना यह है कि प्रशासन इस अवैध सिंडिकेट पर कब चाबुक चलाता है या फिर एक और बड़े हादसे का इंतजार करता है.

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