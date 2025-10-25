कुरनूल हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन! स्टेट टैक्स नहीं चुकाने पर 25 टूरिस्ट बसें जब्त
कर्नाटक में दूसरे राज्यों की कई टूरिस्ट बसों को परिवहन विभाग ने जब्त कर लिया है.
Published : October 25, 2025 at 2:52 PM IST
बेंगलुरु: कुरनूल बस हादसे के बाद कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रही दूसरे राज्यों की 25 टूरिस्ट बसों को सीज कर दिया है. बता दें कि, कुरनूल हादसे के बाद तेलंगाना में परिवहन विभाग ने भी एक्शन लिया है.
खबर के मुताबिक, कर्नाटक में परिवहन अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार सुबह शहर में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्धारित टैक्स का भुगतान किए बिना अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रही अन्य राज्यों की पर्यटक बसों को जब्त कर लिया.
बता दें कि, बेंगलुरू जा रही एक प्राइवेट बस में शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक दोपहिया वाहन से टक्कर के बाद आग लग गई, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई. बस में 44 लोग सवार थे.
कर्नाटक में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओंकारेश्वरी और संयुक्त परिवहन आयुक्त शोभा एवं गायत्री के नेतृत्व में टीम द्वारा चलाए गए अभियान में तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड की बसों को रोककर उनकी जांच की गई. जांच में पाया गया कि ये बसें बिना टैक्स चुकाए चल रही थीं, जिससे राज्य परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा था.
बेंगलुरु-होसुर नेशनल हाईवे, अनेकल स्थित अट्टीबेले चेकपोस्ट पर जांच के बाद प्राइवेट बसों को जब्त कर लिया गया. अब कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की जा रही है और बसों के मालिकों की जानकारी जुटाई जा रही है.
इस पर बात करते हुए, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओंकारेश्वरी ने कहा कि, उन्होंने आज सुबह 3 से 4 बजे यह अभियान शुरू किया. बेंगलुरु के सभी संयुक्त परिवहन आयुक्त, आरटीओ और निरीक्षक, और वे खुद अट्टीबेले चेक पोस्ट पर आकर खड़े हो गए.
इस दौरान डिपार्टमेंट ने अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों पर एक अभियान चलाया. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लाइसेंस नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए कहा कि, कुछ बसों ने कर्नाटक स्टेट टैक्स का भुगतान नहीं किया है. इस स्थिति में राज्य टैक्स वसूलने के लिए इन वाहनों को जब्त किया गया है. इस दौरान इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है.
उन्होंने कहा कि, उन्हें लगता है कि यह पहली बार है कि अन्य राज्यों की पर्यटक बसें जब्त की गई हैं. उन्होंने बताया कि, यह अभियान परिवहन आयुक्त के निर्देश पर चलाया गया है.
इस ऑपरेशन में मोटर वाहन निरीक्षक नवीन, विश्वनाथ शेट्टी, अमूल्य, सुधाकर, नरसिम्हा मूर्ति और राजेश, आरटीओ दीपक, प्रमतेश, राकेश, कमल बाबू, दिलीप, हेमंत, पुट्टस्वामी, अमोग, चेतन, सुधीर और राजकुमार शामिल हुए.
