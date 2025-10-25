ETV Bharat / bharat

कुरनूल हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन! स्टेट टैक्स नहीं चुकाने पर 25 टूरिस्ट बसें जब्त

बेंगलुरु: कुरनूल बस हादसे के बाद कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रही दूसरे राज्यों की 25 टूरिस्ट बसों को सीज कर दिया है. बता दें कि, कुरनूल हादसे के बाद तेलंगाना में परिवहन विभाग ने भी एक्शन लिया है. खबर के मुताबिक, कर्नाटक में परिवहन अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार सुबह शहर में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्धारित टैक्स का भुगतान किए बिना अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रही अन्य राज्यों की पर्यटक बसों को जब्त कर लिया. एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओंकारेश्वरी ने कहा कि, स्टेट टैक्स नहीं चुकाया इसलिए 25 बसों को जब्त किया गया (ETV Bharat) बता दें कि, बेंगलुरू जा रही एक प्राइवेट बस में शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक दोपहिया वाहन से टक्कर के बाद आग लग गई, जिससे 19 लोगों की मौत हो गई. बस में 44 लोग सवार थे. कर्नाटक में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओंकारेश्वरी और संयुक्त परिवहन आयुक्त शोभा एवं गायत्री के नेतृत्व में टीम द्वारा चलाए गए अभियान में तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड की बसों को रोककर उनकी जांच की गई. जांच में पाया गया कि ये बसें बिना टैक्स चुकाए चल रही थीं, जिससे राज्य परिवहन विभाग को नुकसान हो रहा था.