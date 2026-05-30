पारदर्शिता चुनाव आयोग की पहचान, भले ही कुछ लोग नकारात्मक या झूठी बातें फैला रहे हों : ज्ञानेश कुमार
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और चुनाव आयोग के पारदर्शी आदेशों के मुताबिक ही संपन्न होते हैं.
Published : May 30, 2026 at 4:18 PM IST
नई दिल्ली : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को कहा कि कुछ लोगों द्वारा नकारात्मक या झूठी बातें फैलाए जाने के बावजूद पारदर्शिता चुनाव आयोग की पहचान है. हर मतगणना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चुनाव नतीजों की पारदर्शिता को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है और कई देश भारत के चुनावी कानूनों को अपना रहे हैं.
उक्त बातें उन्होंने चुनाव अधिकारियों की एक कॉन्फ्रेंस में कहीं. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और चुनाव आयोग के पारदर्शी आदेशों के मुताबिक ही संपन्न होते हैं. लोकसभा चुनावों के दौरान आयोग 1.8 करोड़ लोगों को तैनात करता है, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं.
VIDEO | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar attends '2nd National Conference of Counsels Representing The Election Commission of India'.— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026
He says, " i stand before you to phrase, what perhaps, the day today means. fair rolls and fair polls. that's the moment and india… pic.twitter.com/duLzrHAfet
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत की मतदाता सूची पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार की जाती हैं और साथ ही बूथ स्तर के एजेंटों और अधिकारियों द्वारा इनकी ऑडिट भी की जाती है.
उन्होंने कहा कि भारत में 'निष्पक्ष मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव' के लिए ऐतिहासिक दिन, चुनावी तंत्र (एसआईआर के दौरान) मृत, डुप्लिकेट, अनुपस्थित, स्थानांतरित और विदेशी जैसे अयोग्य मतदाताओं को सक्रिय रूप से हटा रहा है, एसआईआर ने अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा किया है.
CEC Shri Gyanesh Kumar addressed the inaugural session of 2nd National Conference of Counsels representing the Election Commission of India, at #IIIDEM, today.#ECI #NationalConferenceofCounsels2026 pic.twitter.com/dUZeXYe9jb— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 30, 2026
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदान ऐतिहासिक रहा, विशेष रूप से बिहार में जहां 2026 में मतदान अभूतपूर्व 67.25 फीसदी तक पहुंच गया, तमिलनाडु में 86 फीसदी, असम में 86.33 फीसदी और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 93.7 फीसदी मतदान हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद से किसी भी विधानसभा या संसदीय चुनाव में सबसे अधिक है.
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