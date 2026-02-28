ETV Bharat / bharat

हरिद्वार: शमशान घाट में किन्नरों ने खेली मसाने की होली, रंगो के साथ लगाई चिता की राख

रंगो के साथ लगाई चिता की राख से खेली होली, ( ETV Bharat )

श्मशान की राख से होली खेलने की परम्परा संदियों पुरानी है, जिसके बारे में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी माता ने विस्तार से बताया. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव रंगभरी एकादशी के दिन देवी गौरी का गौना कराकर उनके साथ काशी पहुंचे. वहां माता गौरा ने बकरे का सिर लगे हुए अपने पिता राजा दक्ष को देखा. अपने पिता की ये हालत देखकर माता गौरा को बहुत दु:ख हुआ.

हरिद्वार: होली के रंगों के उल्लास के बीच हरिद्वार में एक ऐसी भी होली देखने को मिली, जहां गुलाल अबीर की जगह श्मशान की राख के साथ होली खेली गई. हरिद्वार में किन्नर समाज के लोग खड़खड़ी शमशान घाट पहुंचे और वहां चिता की राख उठाकर आपस में होली खेली. किन्नर समाज में इसे मसाने की होली कहा जाता है.

भवानी माता बताती है कि पूर्व जन्म में देवी गौरी, माता सती थी, लेकिन तब उनका भगवान शिव के साथ विवाह नहीं, बल्कि स्वयंवर हुआ था. पिता को मोक्ष दिलाने के लिए वहीं पर भगवान शिव और देवी गौरी का विवाह हुआ. उस दौरान सबसे पहले भगवान शिव ने भस्म का श्रृंगार किया. उसके बाद किन्नरों से किया. आदिकाल में यहीं से मसान होली मनाने की परंपरा शुरू हुई थी.

किन्नरों ने खेली मसाने की होली (ETV Bharat)

आज उसी परंपरा को निभाते हुए हरिद्वार में किन्नर अखाड़े और अन्य किन्नरों ने खड़खड़ी श्मशान घाट पर मसाने की होली खेली. किन्नर समाज के लोगों ने शमशान घाट में चिताओं की राख और रंग से होली खेली. किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर गुरु मां पूनम ने बताया कि मसान होली खेलना पौराणिक परम्परा है, जिसका वे निर्वहन कर रहे है. ये परंपराएं कलयुग में बंद हो गई थीं. इसलिए उन्होंने अपनी परंपरा को पुनर्जीवित किया है.

होली खेलने शमशान घाट पहुंचे किन्नर. (ETV Bharat)

मां पूनम ने बताया कि शमशान मोक्ष द्वार है और सभी को एक दिन यहां आना है. इसलिए सभी को इस होली पर गिले शिकवे मिटा कर मेल मिलाप से रहना चाहिए. उनकी कामना है कि देश में सुख शांति बनी रहे और हमारा देश सबसे शक्तिशाली बने. साथ ही किन्नरों ने परम्पराओं का निर्वहन करने और लोगों से होली के त्यौहार पर नशे इत्यादि से दूर रहने की अपील की है.

