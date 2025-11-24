SIR से ट्रांसजेंडरों को नई चुनौती, गणना फॉर्म में कैसे भरें माता-पिता के नाम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसजेंडरों को वोट का अधिकारी मिला, लेकिन बंगाल में SIR ने ट्रांसजेंडरों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है.
Published : November 24, 2025 at 8:37 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल): देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है. वे लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं. किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR ने ट्रांसजेंडर के लिए नई दिक्कत खड़ी कर दी है.
ट्रांसजेंडरों के सामने सबसे बड़ी समस्या गणना फॉर्म (enumeration form) में माता-पिता के नाम कैसे लिखें? अधिकांश ट्रांसजेंडर अपने परिवार से अलग-थलग हैं. यहां तक कि उनके अभिभावक भी उन्हें अपने बच्चे के तौर पर पहचानने को तैयार नहीं हैं. वे अब अपने बच्चों से संपर्क भी नहीं रखते. रिश्तेदार भी, चाहे वे खून के हों या नहीं, उनसे दूरी बना चुके हैं. ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फॉर्म कैसे भरें. BLO के पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं है. जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी समस्या सुनकर पीछे हट गए हैं.
मालदा शहर में 150 से ज्यादा ट्रांसजेंडर हैं. उनका कहना है कि उन्होंने जवानी में पहुंचने से पहले ही अपना घर छोड़ दिया था. कई लोगों को जवानी में ही घर से निकाल दिया जाता है. समाज से अलग-थलग होने पर वे अलग-अलग जगहों पर किसी बुजुर्ग महिला के पास पहुंचते हैं. वह महिला उनकी 'गुरुमा' है. उन्हें मालदा शहर में एक गुरुमा के पास पनाह भी मिली है.
अब तक वे हर काम में, यहां तक कि सरकारी आवेदनों में भी, अभिभावक के रूप में गुरुमा का नाम लिखते रहे हैं. लेकिन SIR प्रक्रिया के लिए उन्हें जो गणना फॉर्म मिला, उसमें लिखा है कि अभिभावक के तौर पर माता-पिता या किसी करीबी रिश्तेदार का नाम लिखा जाना चाहिए. यानी ऐसा अभिभावक जिससे खून का रिश्ता हो. इन ट्रांसजेंडरों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि उस समय उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था.
इस वजह से वे अपनी जानकारी के साथ गणना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं. इस स्थिति में, उन्हें गणना फॉर्म भरना होगा जिसमें उनके रिश्तेदारों के नाम देने होंगे. ट्रांसजेंडर की गुरुमा, संगीता राय हिजरानी, अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहती हैं, "मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती. मेरी गुरुमा कोलकाता में रहती हैं. वह जो चाहें कह सकती हैं."
हालांकि, पता चला है कि कोलकाता से राज्य के हर जिले में ट्रांसजेंडरों को निर्देश भेजे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अभिभावक के तौर पर गुरुमा का नाम लिखकर गणना फॉर्म भरना होगा.
मालदा के इंग्लिशबाजार नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 की काउंसलर पॉली चौधरी भी इस बात को लेकर परेशान हैं. उनके वार्ड में कई ट्रांसजेंडर रहते हैं. उन्होंने कहा, "उनमें से कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं. कई के नहीं हैं. उन्हें गणना फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत आ रही है. इस फॉर्म में, अगर उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं भी है, तो भी उन्हें अपने अभिभावक के नाम और अपने वोटर कार्ड की जानकारी लिखनी पड़ती है. हमें यह जानकारी भरने में दिक्कत आ रही है."
पॉली चौधरी कहती हैं, "वे (ट्रांसजेंडर) सभी अपने परिवारों से अलग हो गए हैं. न तो उनके माता-पिता और न ही उनके करीबी रिश्तेदार अब उन्हें अपनाते हैं. इसलिए वे अपने अभिभावक के बजाय, अपनी मां की जगह अपनी गुरुमा का नाम लिख रहे हैं. गुरुमा संगीता हिजरानी मालदा की रहने वाली नहीं हैं. उनका घर दक्षिण दिनाजपुर जिले के तपन ब्लॉक के एक गांव में है. उन्हें भी उनके घर से निकाल दिया गया था."
उन्होंने कहा, "लेकिन, जब वह घर से निकलीं, तो अपने पिता के वोटर कार्ड की जानकारी साथ लाईं. इसलिए उनका एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया गया है. लेकिन उनके शिष्यों के मामले में फॉर्म नहीं भरा जा सकता. चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि उनके फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं?"
गुरुमा के नाम पर गणना फॉर्म भर रहे ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर समुदाय के कई लोगों ने गणना फॉर्म भरकर जमा कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गुरुमा को अपनी मां बताया है. लेकिन BLO को यह नहीं पता कि चुनाव आयोग फॉर्म स्वीकार करेगा या नहीं. एक BLO ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "मैंने उनका फॉर्म जमा कर दिया है. मैंने इसे चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है. मैं यह नहीं कह सकता कि आयोग उसके बाद क्या करेगा."
थर्ड-जेंडर सोशल वर्कर देबी आचार्य ने कहा, "जेंडर चेंज कराने से पहले, मैं देबाशीष आचार्य था. अब मैं देवी आचार्य हूं. देबाशीष और देबी एक ही इंसान हैं. मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है. मेरे परिवार में कोई भी मेरे टच में नहीं रहता. मैं खुद अपने परिवार से अलग हूं. भले ही न्यायपालिका प्रणाली हमें स्वीकार करती है, फिर भी बहुत से लोग हमें सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं करते. तो हम यह फॉर्म कैसे भरेंगे? मैं अभी कोलकाता में हूं. मालदा लौटने के बाद मैं चुनाव आयोग के अधिकारी से इस बारे में डिटेल में बात करूंगा."
