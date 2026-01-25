ETV Bharat / bharat

हैरान कर देगी कर्नाटक में ट्रांसजेंडर सर्वे की यह रिपोर्ट! कोई कमा रहा लाखों, तो कोई भेदभाव का शिकार

रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 40% शिक्षण संस्थानों में लैंगिक अल्पसंख्यकों को हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 3:59 PM IST

6 Min Read
बेंगलुरु: महिला एवं बाल विकास विभाग और कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम ने 2025-26 लैंगिक अल्पसंख्यक (ट्रांसजेंडर) सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 10,365 लैंगिक अल्पसंख्यकों की पहचान की गई है. इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य में लैंगिक अल्पसंख्यकों के विकास, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहे मौजूदा कार्यक्रमों और उनके पुनर्वास के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर सिफारिशें दी गई हैं.

सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं. सरकार के सभी विभागों की योजनाओं में इस वर्ग के कल्याण के लिए बुनियादी डेटा की आवश्यकता है, और इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य एक समर्पित कल्याण विकास बोर्ड का गठन करना है.

सर्वे का विश्लेषण

वर्ष 2025-26 में लैंगिक अल्पसंख्यकों (ट्रांसजेंडर) की स्थिति जानने के लिए 15 सितंबर 2025 से 31 जिलों में एक सर्वे किया गया. इस सर्वे के अनुसार, राज्य में कुल 10,365 लैंगिक अल्पसंख्यक हैं, जिनमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 10,250 लोग और 18 वर्ष से कम आयु के 115 बच्चे शामिल हैं. सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 5 जिले विजयपुरा (1,428), चिक्काबल्लापुर (1,252), बेंगलुरु शहर (757), कोलार (638) और बेलगावी (618) हैं.

सर्वे में पाया गया कि इनमें से 7998 लोग जन्म के समय पुरुष थे, 2123 महिला थे और 129 इंटरसेक्स (उभयलिंगी) थे. बाद के दिनों में, उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार अपनी लैंगिक पहचान चुनी. जिसमें 3736 लोगों ने खुद को पुरुष, 517 ने महिला और 5699 लोगों ने खुद को ट्रांसजेंडर के रूप में चुना.

सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लैंगिक अल्पसंख्यकों में 8817 लोग हिंदू धर्म, 1217 इस्लाम, 66 ईसाई धर्म और 49 लोग अन्य धर्मों से संबंधित हैं. 04 लोग नास्तिक हैं और 97 लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी. जब उनकी जाति का विवरण जांचा गया, तो पाया गया कि 3497 अनुसूचित जाति से, 1369 अनुसूचित जनजाति से, 3585 पिछड़े वर्गों से और 1289 अन्य वर्गों से थे. 510 लोगों ने अपनी जाति की जानकारी देने से इनकार कर दिया.

लैंगिक अल्पसंख्यकों की वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चला कि 4735 लोग विवाहित थे. 5444 अविवाहित थे और 71 लोगों ने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. यह गौर करने वाली बात है कि 46.20% लैंगिक अल्पसंख्यक विवाहित थे.

शैक्षणिक स्थिति क्या है?

सर्वेक्षण से पता चला है कि 1123 लोगों ने एसएसएलसी (10वीं) और 1142 लोगों ने पीयूसी (12वीं)/डिप्लोमा पूरा किया है. इनमें से 34 लोगों के पास तकनीकी डिग्री, 05 के पास मेडिकल डिग्री और 07 के पास कानून की डिग्री है. इसके अलावा, 357 लोगों ने अन्य स्नातक डिग्री, 120 लोगों ने स्नातकोत्तर और 03 लोगों ने पीएचडी की है. वहीं, 1,290 लोगों ने कई अन्य कोर्स किए हैं.

यह भी पता चला है कि लैंगिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्त करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इनमें से 3382 को हिंसा का शिकार पाया गया. 3730 को शिक्षण संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ा और 2589 को पढ़ाई छोड़ने वाला पाया गया. यह ध्यान देने योग्य है कि स्कूलों और कॉलेजों में अप्रिय घटनाओं के कारण लैंगिक अल्पसंख्यकों ने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की.

60.62% को परिवारों ने अपनाया

यह राहत की बात है कि कुल 10,250 (सर्वे में शामिल) लैंगिक अल्पसंख्यकों में से 6214 (60.62%) को उनके परिवारों ने स्वीकार कर लिया है. वहीं, 4036 (39.38%) लोगों को उनके परिवारों ने नहीं अपनाया है. सर्वे में यह भी पाया गया कि 3515 (34.29%) लैंगिक अल्पसंख्यक अपने परिवार पर निर्भर थे, जबकि 6,664 (65.01%) आत्मनिर्भर थे.

रोजगार की स्थिति

कुल 10,250 लैंगिक अल्पसंख्यकों में से 48 राज्य सरकार में, 13 केंद्र सरकार में, 1373 निजी संस्थानों में, 278 स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्यरत हैं. 689 स्वरोजगार (अपना काम) कर रहे थे. सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी (7,849 यानी 76.58%), जिन्होंने अपने रोजगार के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया.

आय की स्थिति

  • 5,782 (56.41%) लोगों की सालाना कमाई 1 लाख रुपये तक है
  • 990 (9.66%) लोग 1 से 3 लाख रुपये के बीच कमाते हैं
  • 29 लोग 3 से 5 लाख और 47 लोग 5 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं
  • 3,402 (33.19%) लोगों ने अपनी आय की जानकारी नहीं दी

लैंगिक अल्पसंख्यक (ट्रांसजेंडर) बच्चे

  • राज्य में कुल 115 ऐसे बच्चे हैं (4 बच्चे 14 साल से कम और 111 बच्चे 15-18 साल के बीच)
  • इनमें से 104 बच्चे जन्म के समय लड़के और 11 लड़कियां थे, लेकिन बाद में 39 ने खुद को 'ट्रांसजेंडर' के रूप में पहचाना

बच्चों की शिक्षा और चुनौतियां

  • 53 बच्चों ने पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद मांगी है
  • वर्तमान में केवल 3 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है

स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है

  • 45 बच्चे हिंसा के शिकार हुए
  • 36 बच्चों को स्कूल-कॉलेज से निकाल दिया गया
  • 54 बच्चों के साथ भेदभाव किया गया

प्रमुख सिफारिशें

रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 40% शिक्षण संस्थानों में लैंगिक अल्पसंख्यकों को हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसे रोकने के लिए स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है. पारिवारिक सहयोग की कमी और भेदभाव के कारण कई लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, इसलिए उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की जानी चाहिए.

उन्हें हॉस्टलों में प्राथमिकता देने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा देने की सिफारिश की गई है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड देने, लिंग पुष्टिकरण सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने और अस्पताल कर्मचारियों को उनके प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया है.

