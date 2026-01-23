ETV Bharat / bharat

कागजों में कल्याण, जमीन पर उपेक्षा, झारखंड की ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट पर उठते सवाल

ट्रांसजेंडर को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये परेशानी हर स्तर पर है. हालांकि सरकार समाधान की कोशिश कर रही है.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 2:57 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य

रांची: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जिस ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया, वह पहल अब सवालों के घेरे में है. सरकार जहां इसे एक ऐतिहासिक और समावेशी कदम बता रही है, वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह व्यवस्था अब तक केवल फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रह गई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कॉलरशिप और आरक्षण जैसे बुनियादी मुद्दों पर आज भी समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.

ट्रांसजेंडर (ट्रांस) लोग भारत में कई गंभीर और बहुआयामी समस्याओं का सामना करते हैं. ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कानूनी और दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं. 2014 के NALSA जजमेंट और 2019 के ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट के बावजूद, जमीनी हकीकत में बहुत कम बदलाव आया है. हाल के सर्वे और रिपोर्ट्स (2023-2026 तक) से पता चलता है कि भेदभाव, हिंसा और बहिष्कार अभी भी आम हैं. इन सब को देखते हुए सरकारें कोशिश कर रही हैं कि बदलाव हो, इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालत नहीं बदल रहे हैं.

ट्रांसजेंडर्स और समाजसेवी का बयान (ETV Bharat)

सामाजिक भेदभाव और कलंक

ट्रांसजेंडरों को कई भेदभाव से गुजरना पड़ता है, इसमें परिवार से अस्वीकृति, समाज से बहिष्कार, अपमानजनक नाम शामिल हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कई जगह अपमान सहना पड़ता है. सार्वजनिक स्थानों (ट्रांसपोर्ट, दुकानें, सरकारी दफ्तर) पर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है. कई लोग तो ऐसे होते हैं जो परिवार छोड़कर अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं.

केस स्टडी 1: तमाम परेशानियों को झेलते हुए कनिका ने हासिल की सफलता

कुछ इसी तरह की कहनी कनिका की भी है. रांची के एक संयुक्त परिवार में पली-बढ़ी कनिका राज की जिदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसा संघर्ष पल रहा था, जो बहुत कम लोग देख पाते हैं. कनिका बताती हैं कि दसवीं तक सब कुछ ठीक था. पढ़ाई, घर-परिवार और सपने, सब सामान्य थे. लेकिन जैसे-जैसे शारीरिक बदलाव शुरू हुए, वैसे-वैसे समाज के ताने, नजरें और परिवार की असहजता उनकी राह में दीवार बनकर खड़ी हो गईं. हालात इतने कठिन हो गए कि एक दिन कनिका को घर छोड़ना पड़ा. तमाम चुनौतियों के बीच, कनिका ने दसवीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की. इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई की और फिर एमबीए किया. आज कनिका CINI (Child in Need Institute) में ट्यूटर की भूमिका निभा रही हैं, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती है. समाज को लौटाने की यह भावना उनकी सोच और संघर्ष को और भी मजबूत बनाती है.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
ट्रांसजेंडर्स की समस्याएं (ETV Bharat)

केस स्टडी–2:

अंधेरे से अध्यात्म तक, संघर्ष भरी जिंदगी से जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर अमरजीत नंदगिरी

झारखंड के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा की रहने वाली अमरजीत नंद गिरी की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि साहस, आत्मबल और सामाजिक बदलाव की मिसाल है. आज वह जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और उत्थान संस्था की सचिव के रूप में ट्रांसजेंडर समाज के हक और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं. लेकिन यह मुकाम उन्हें बेहद कठिन रास्तों से होकर मिला है.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट का उद्देश्य (ETV Bharat)

अमरजीत नंदगिरी बताती हैं कि बचपन में उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वह अन्य बच्चों से अलग हैं. उनका बचपन हंसते-खेलते बीता. लेकिन सातवीं कक्षा में कदम रखते ही हालात बदलने लगे. लोगों की नजरें बदल गईं, ताने शुरू हो गए. समाज ही नहीं, परिवार के कुछ सदस्यों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया. स्कूल में हालात और भी भयावह हो गए. बॉयज टॉयलेट जाने पर उनके साथ छेड़खानी हुई, गलत हरकतें होने लगीं. मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि उनकी पढ़ाई छूट गई.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट और बोर्ड के काम (ETV Bharat)

इस अपमान और अकेलेपन ने उन्हें कई बार आत्महत्या तक के विचारों में धकेल दिया. लेकिन अमरजीत टूटने के बजाय आगे बढ़ीं. संघर्ष को ही अपनी ताकत बनाया और आज वह उस मुकाम पर हैं, जहां हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी हैं. आज अमरजीत नंदगिरी उत्थान संस्था की सचिव हैं. इस संस्था के बैनर तले उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे सरकारी योजनाओं तक पहुंच दिलाने की लड़ाई हो या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना. आज जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि से सुशोभित अमरजीत नंदगिरी झारखंड की एकमात्र ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने यह सम्मान हासिल किया है. हालांकि इनकी भी यही शिकायत है कि सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिली. सरकार कमजोरों को आगे करने के लिए कदम उठाती है, लेकिन ट्रांस लोगों के लिए सरकार के नियम भी सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
क्या है समस्या (ETV Bharat)

झारखंड में कब और क्यों बना ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट?

झारखंड सरकार ने 9 सितंबर 2025 को ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक समर्पित समर्थन यूनिट गठित करने का निर्णय लिया. यह फैसला तत्कालीन मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया था. इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना और समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना बताया गया.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
प्रदर्शन करती अमरजीत (ETV Bharat)

2011 से 14 के एक आंकड़े के अनुसार, झारखंड में लगभग 13 हजार 463 ट्रांसजेंडर हैं, जबकि देशभर में यह संख्या 4 लाख 87 हजार 803 है. विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि सामाजिक भय और भेदभाव के कारण कई लोग अपनी पहचान छिपाते हैं. इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू SMILE योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) के अनुरूप यह यूनिट बनाने का दावा किया. इसके लिए राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समितियों के गठन का प्रावधान किया गया.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
प्रदर्शन करते ट्रांसजेंडर्स (ETV Bharat)

ट्रांसजेंडर यूनिट और बोर्ड के उद्देश्य

  • ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, लिंग प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों की सुविधा.
  • शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण (OBC-2 श्रेणी के तहत).
  • स्कॉलरशिप, पेंशन, आयुष्मान भारत योजना और गरिमा गृह जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ.
  • स्वास्थ्य, आवास, कौशल विकास और कानूनी सहायता.
  • भिक्षावृत्ति, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार से मुक्ति.

घोषणाओं और हकीकत के बीच की खाई

हालांकि, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है. महामंडलेश्वर एवं उत्थान संस्था के सचिव अमरजीत नंदगिरी ने सरकार के दावों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा ट्रांसजेंडर समुदाय को आज तक न स्कॉलरशिप मिली, न शिक्षा में कोई सुविधा, न स्वास्थ्य में कोई राहत. जिस यूनिट और बोर्ड का गठन किया गया, वह हाथी का दांत साबित हो रहा है. नाम के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी. वह भी अनौपचारिक, जो पांच मिनट में खत्म हो गई. सरकार ने इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
अमरजीत को सम्मानित करती महिलाएं (ETV Bharat)

अमरजीत नंदगिरी ने बताया कि समुदाय को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट में हमें पिटिशन फाइल करनी पड़ी, तब जाकर सरकार ने कुछ हलचल दिखाई. लेकिन इसके बावजूद आज तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है. अन्य मामलों में सरकार कोर्ट के आदेश मानती है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के मामले में लगातार उपेक्षा हो रही है.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
सीएम हेमंत सोरेन के साथ ट्रांसजेंडर्स (ETV Bharat)

आरक्षण कागजों में, फार्म में जगह नहीं

ट्रांसजेंडर कनिका राज ने शिक्षा और आरक्षण व्यवस्था की खामियों को उजागर करते हुए कहा सरकार कहती है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में कोई प्रावधान नहीं है. फॉर्म भरते वक्त केवल पुरुष और महिला का ही विकल्प होता है. ऐसे में हम खुद को कहां फिट करें? कागजों में सब कुछ है, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं. कनिका राज ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समुदाय को आज भी खुद पर निर्भर रहना पड़ता है. हम अपने दम पर पढ़ाई कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं. सरकारी स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिला. तमाम योजनाएं फेल नजर आ रही हैं.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
अपने समर्थकों के साथ अमरजीत (ETV Bharat)

बिना समुदाय के प्रतिनिधित्व के योजना अधूरी

ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिमांशी का मानना है कि ट्रांसजेंडर कल्याण की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक उसमें समुदाय की सीधी भागीदारी न हो, हमारे बिना हमारे लिए बनाई गई समितियां सिर्फ दिखावा हैं. सरकार दो प्रतिशत आरक्षण की बात करती है, लेकिन आज तक किसी को इसका लाभ नहीं मिला. अगर धरातल पर आउटकम चाहिए, तो हमारे समाज के लोगों को बोर्ड और समितियों में जोड़ना होगा.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
कार्यक्रम में शिरकत करती अमरजीत (ETV Bharat)

हिमांशी ने यह भी कहा कि अवसरों की कमी के कारण कई ट्रांसजेंडर गलत रास्तों पर जाने को मजबूर हैं. बहुत से लोग पढ़-लिखकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता. सपने वहीं टूट जाते हैं.

सार्वजनिक सुविधाओं में भी अदृश्य समुदाय

ट्रांसजेंडर मामलों की विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता पूनम आनंद ने सरकार और समाज दोनों को आईना दिखाया है. वह कहती हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में शौचालय होते हैं, लेकिन वहां केवल महिला और पुरुष लिखा रहता है. ट्रांसजेंडर के लिए कोई जगह नहीं. यह बताता है कि हम आज भी समाज की सोच से बाहर हैं. उन्होंने सरकार से छोटे लेकिन ठोस कदम उठाने की अपील की, सरकार अगर खाली पदों पर योग्य ट्रांसजेंडर को बहाल करना शुरू कर दे, तो यह एक बड़ा संदेश होगा. इस वर्ग को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता.

TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND
प्रदर्शन करती अमरजीत (ETV Bharat)

विभाग का पक्ष

नाम ना लिखने के शर्त पर विभाग के एक अधिकारी ने कहा मामला उच्च अधिकारियों के पाले में है. फिलहाल मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता. यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है. जब एक पूरी यूनिट और बोर्ड का गठन हो चुका है, तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं है?

हाईकोर्ट के आदेश और अनुपालन पर सवाल

कानूनी जानकारों और अधिवक्ता रीमा कुमारी मुखर्जी का कहना है कि ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने समय-समय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद यदि राज्य सरकार उनका पालन नहीं कर रही, तो यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर निगरानी तंत्र मजबूत होता और जवाबदेही तय होती, तो आज हालात अलग होते.

कागजों से बाहर निकलने की जरूरत

ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट झारखंड को एक समावेशी राज्य बनाने की दिशा में बड़ा अवसर हो सकती थी, लेकिन फिलहाल यह पहल घोषणाओं और वास्तविक लाभ के बीच फंसी नजर आती है.

समुदाय की मांग स्पष्ट है सम्मान, अवसर और अधिकार

जब तक योजनाएं जमीन पर नहीं उतरेंगी, जब तक ट्रांसजेंडर युवाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की वास्तविक सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक कल्याण शब्द सिर्फ सरकारी फाइलों में ही सिमटा रहेगा. आज सवाल यह नहीं है कि बोर्ड बना या नहीं, सवाल यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की जिंदगी में क्या बदला ?

ये भी पढ़ें:

धनबाद में जुटे देश विदेश के किन्नरः शोभा यात्रा के साथ पहुंचे शक्ति मंदिर

लावारिसों की राजकुमारी हैं बोकारो की ये किन्नर, आठ बच्चों की संवार चुकी हैं जिंदगी

TAGGED:

ट्रांसजेंडर को सामाजिक सुरक्षा
झारखंड में किन्नर
किन्नरों की समस्या
ट्रांसजेंडर के लिए सरकार की योजनाएं
TRANSGENDER PEOPLE IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.