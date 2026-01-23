ETV Bharat / bharat

कागजों में कल्याण, जमीन पर उपेक्षा, झारखंड की ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट पर उठते सवाल

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य रांची: झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जिस ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया, वह पहल अब सवालों के घेरे में है. सरकार जहां इसे एक ऐतिहासिक और समावेशी कदम बता रही है, वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह व्यवस्था अब तक केवल फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रह गई है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कॉलरशिप और आरक्षण जैसे बुनियादी मुद्दों पर आज भी समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. ट्रांसजेंडर (ट्रांस) लोग भारत में कई गंभीर और बहुआयामी समस्याओं का सामना करते हैं. ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कानूनी और दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं. 2014 के NALSA जजमेंट और 2019 के ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट के बावजूद, जमीनी हकीकत में बहुत कम बदलाव आया है. हाल के सर्वे और रिपोर्ट्स (2023-2026 तक) से पता चलता है कि भेदभाव, हिंसा और बहिष्कार अभी भी आम हैं. इन सब को देखते हुए सरकारें कोशिश कर रही हैं कि बदलाव हो, इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालत नहीं बदल रहे हैं. ट्रांसजेंडर्स और समाजसेवी का बयान (ETV Bharat) सामाजिक भेदभाव और कलंक ट्रांसजेंडरों को कई भेदभाव से गुजरना पड़ता है, इसमें परिवार से अस्वीकृति, समाज से बहिष्कार, अपमानजनक नाम शामिल हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कई जगह अपमान सहना पड़ता है. सार्वजनिक स्थानों (ट्रांसपोर्ट, दुकानें, सरकारी दफ्तर) पर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है. कई लोग तो ऐसे होते हैं जो परिवार छोड़कर अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं. केस स्टडी 1: तमाम परेशानियों को झेलते हुए कनिका ने हासिल की सफलता कुछ इसी तरह की कहनी कनिका की भी है. रांची के एक संयुक्त परिवार में पली-बढ़ी कनिका राज की जिदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसा संघर्ष पल रहा था, जो बहुत कम लोग देख पाते हैं. कनिका बताती हैं कि दसवीं तक सब कुछ ठीक था. पढ़ाई, घर-परिवार और सपने, सब सामान्य थे. लेकिन जैसे-जैसे शारीरिक बदलाव शुरू हुए, वैसे-वैसे समाज के ताने, नजरें और परिवार की असहजता उनकी राह में दीवार बनकर खड़ी हो गईं. हालात इतने कठिन हो गए कि एक दिन कनिका को घर छोड़ना पड़ा. तमाम चुनौतियों के बीच, कनिका ने दसवीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की. इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई की और फिर एमबीए किया. आज कनिका CINI (Child in Need Institute) में ट्यूटर की भूमिका निभा रही हैं, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती है. समाज को लौटाने की यह भावना उनकी सोच और संघर्ष को और भी मजबूत बनाती है. ट्रांसजेंडर्स की समस्याएं (ETV Bharat) केस स्टडी–2: अंधेरे से अध्यात्म तक, संघर्ष भरी जिंदगी से जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर अमरजीत नंदगिरी झारखंड के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा की रहने वाली अमरजीत नंद गिरी की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि साहस, आत्मबल और सामाजिक बदलाव की मिसाल है. आज वह जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और उत्थान संस्था की सचिव के रूप में ट्रांसजेंडर समाज के हक और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं. लेकिन यह मुकाम उन्हें बेहद कठिन रास्तों से होकर मिला है. ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट का उद्देश्य (ETV Bharat) अमरजीत नंदगिरी बताती हैं कि बचपन में उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वह अन्य बच्चों से अलग हैं. उनका बचपन हंसते-खेलते बीता. लेकिन सातवीं कक्षा में कदम रखते ही हालात बदलने लगे. लोगों की नजरें बदल गईं, ताने शुरू हो गए. समाज ही नहीं, परिवार के कुछ सदस्यों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया. स्कूल में हालात और भी भयावह हो गए. बॉयज टॉयलेट जाने पर उनके साथ छेड़खानी हुई, गलत हरकतें होने लगीं. मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि उनकी पढ़ाई छूट गई. ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट और बोर्ड के काम (ETV Bharat) इस अपमान और अकेलेपन ने उन्हें कई बार आत्महत्या तक के विचारों में धकेल दिया. लेकिन अमरजीत टूटने के बजाय आगे बढ़ीं. संघर्ष को ही अपनी ताकत बनाया और आज वह उस मुकाम पर हैं, जहां हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी हैं. आज अमरजीत नंदगिरी उत्थान संस्था की सचिव हैं. इस संस्था के बैनर तले उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे सरकारी योजनाओं तक पहुंच दिलाने की लड़ाई हो या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना. आज जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपाधि से सुशोभित अमरजीत नंदगिरी झारखंड की एकमात्र ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने यह सम्मान हासिल किया है. हालांकि इनकी भी यही शिकायत है कि सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिली. सरकार कमजोरों को आगे करने के लिए कदम उठाती है, लेकिन ट्रांस लोगों के लिए सरकार के नियम भी सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं. क्या है समस्या (ETV Bharat) झारखंड में कब और क्यों बना ट्रांसजेंडर समर्थन यूनिट? झारखंड सरकार ने 9 सितंबर 2025 को ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक समर्पित समर्थन यूनिट गठित करने का निर्णय लिया. यह फैसला तत्कालीन मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया था. इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना, उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना और समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन प्रदान करना बताया गया.