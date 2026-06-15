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ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026: सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट में 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2026' को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा रही है, जिस पर आपकी अदालत पहले से विचार कर रही है. पीठ ने एक हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता डॉ. चंद्रेश जैन की बात भी संक्षेप में सुनी. उन्होंने कहा कि उनकी याचिका सबसे विस्तृत है और पीठ को बताया कि वह एक योग्य डॉक्टर हैं.

CJI ने कहा कि अदालत को निश्चित रूप से उनकी सहायता की आवश्यकता होगी. उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह बेहतर होगा यदि सभी मामलों पर एक साथ विचार किया जाए. उन्होंने आगे कहा कि बिखरी हुई राय (अलग-अलग हाईकोर्ट के अलग-अलग फैसलों) के बजाय शीर्ष अदालत या तो इसे किसी एक हाईकोर्ट को सौंप देगी या इस मामले पर खुद फैसला करेगी.