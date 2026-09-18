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असम से तमिलनाडु के मंदिर में 5 हाथियों के ट्रांसफर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया

वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट की वैलिडिटी पर सवाल उठाने वाली एक रिट पिटीशन में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को मनमाना और भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए, चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की डिवीजन बेंच ने कहा कि हाथियों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को रोकने का कोई कारण नहीं है.

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाईकोर्ट गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें धार्मिक मकसद से तमिलनाडु में 5 बंदी हाथियों को प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की गई है.

जजों ने कहा, 'पहली नजर में हमें आज की तारीख में कोई रोक लगाने का ऑर्डर पास करने का कोई कारण नहीं दिखता, जब तक कि यह साफ तौर पर न दिखाया जाए कि जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है. हालांकि, हाथियों की सेहत को बनाए रखने की अहमियत को ध्यान में रखते हुए जो प्राइवेट लोगों के पास बंदी हैं और उनका गलत इस्तेमाल न हो, हम इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखते हैं. असम के एडिशनल एडवोकेट जनरल को अगली तारीख तक इस एप्लीकेशन का जवाब देने का निर्देश देते हैं.' इस तरह कोर्ट ने पेंडिंग रिट पिटीशन को एप्लीकेशन के साथ 15 अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दिया.

इस बीच कोर्ट ने आवेदक की ओर से यह भी कहा कि पहले भी तमिलनाडु में ट्रांसफर किए गए एक हाथी के ज्यादा समय तक रोकने का एक मामला सामने आया था और इसलिए तमिलनाडु के मंदिरों में ट्रांसपोर्ट किए गए हाथियों के साथ बुरा बर्ताव होने की संभावना है.

कोर्ट ने कहा, 'हमें डर है कि यह डर सही नहीं लगता, क्योंकि उसी हाथी, यानी 'जॉयमाला' के ज़्यादा समय तक रहने की वजह से, असम राज्य ने इस कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें उसे असम राज्य में सुरक्षित वापस करने की मांग की गई है.'

असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने धार्मिक मकसद से 5 हाथियों को तमिलनाडु भेजने का मुद्दा उठाया है और बताया है कि असम से 1200 से ज़्यादा हाथी अब असम राज्य से बाहर हैं. पांच साल की हथिनी 'दुर्गा' 14 सितंबर को असम से मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंची.