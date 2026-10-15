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अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी के मामले में सीएम रेखा गुप्ता के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में दाखिल

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने के मामले दिल्ली पुलिस ने बयान की ट्रांसक्रिप्ट दाखिल की. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने शिकायतकर्ता को 29 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराने की अनुमति दी. मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.