अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी के मामले में सीएम रेखा गुप्ता के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में दाखिल
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने शिकायतकर्ता को 29 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराने की अनुमति दी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 15, 2026 at 10:48 PM IST
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से हनुमान की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने के मामले दिल्ली पुलिस ने बयान की ट्रांसक्रिप्ट दाखिल की. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने शिकायतकर्ता को 29 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज कराने की अनुमति दी. मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.
सुनवाई के दौरान कश्मीरी गेट थाने के एसआई मुकेश तोमर ने रेखा गुप्ता के भाषण का ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में दाखिल किया. उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत प्रमाण पत्र भी दाखिल किया. इसपर शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने आपत्ति दर्ज करने के लिए समय देने की मांग की. याचिका रामनिवास शर्मा ने दायर की है. पिछली सुनवाई को दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजीत कुमार ने कहा था कि 23 सितंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक जाने के लिए डीटीसी के अंतर्राज्यीय बस सेवा के लॉन्च होने के मौके पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हनुमान की संज्ञा दी.
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संजीत कुमार ने कहा कि रेखा गुप्ता के भाषण के मौके पर काफी संख्या में दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा आम जनता भी उपस्थित थी. याचिका में कहा गया है कि रेखा गुप्ता का ये संबोधन कई जगह छपा भी था. याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत दायर की गई थी. याचिका में रेखा गुप्ता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत कार्रवाई करने का दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी.
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