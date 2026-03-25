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'पीछे नहीं हटेंगे': NCTP की सदस्य कल्कि सुब्रमण्यम ने ट्रांसजेंडर संशोधन बिल का विरोध किया

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता कल्कि सुब्रमण्यम ने दावा किया कि सरकार ने एनसीटीपी के प्रतिनिधियों के साथ ट्रांसजेंडर संशोधन बिल पर कभी परामर्श नहीं किया.

Trans Activist Kalki Subramaniam Opposes Transgender Amendment Bill, Vows To Fight in court
कल्कि सुब्रमण्यम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 5:34 PM IST

5 Min Read
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संतु दास

नई दिल्ली: लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने के मद्देनजर, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन (एनसीटीपी) की सदस्य कल्कि सुब्रमण्यम ने बुधवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह इसे अधिनियम बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता कल्कि ने दावा किया है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने से पहले, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एनसीटीपी के प्रतिनिधियों के साथ इस विधेयक पर कभी परामर्श नहीं किया गया.

NCTP केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ी नीति, कार्यक्रम, कानून और पहल बनाने के बारे में सुझाव देता है. इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर लोगों की बराबरी और पूरी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई पॉलिसी और प्रोग्राम कितने प्रभावी हैं, इसका आकलन और मूल्यांकन भी करता है.

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 क्या चाहता है?
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026, जिसे वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया था, का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 में बदलाव करना है. यह बिल 'ट्रांसजेंडर' को फिर से परिभाषित करता है. यह खुद की पहचान के अधिकार को हटा देता है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के लिए मेडिकल गेटकीपिंग लागू करता है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमार ने हालांकि कहा कि यह संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है.

यह दोहराते हुए कि विधेयक मूल रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और स्वायत्तता को कमजोर करता है, सुब्रमण्यम, जो एनसीटीपी के दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, ने मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पारित होने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "यह अस्वीकार्य है, मैं हैरान और निराश हूं कि संसद में इसे पेश करने से पहले एनसीटीपी के प्रतिनिधियों के साथ विधेयक पर कभी परामर्श नहीं किया गया. यह बहुत असंवैधानिक था."

उन्होंने कहा, "मैं टूटी नहीं हूं. यह राज्यसभा में भी पास होगा, और फिर यह एक अधिनियम बन जाएगा. मैं निश्चित रूप से इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी. मैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की सदस्य के रूप में अपने पद से भी इस्तीफा दे दूंगी."

कल्कि सुब्रमण्यम, जो निचले सदन में विधेयक पेश होने के बाद से ही इसकी आलोचक रही हैं, ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को हाल ही में लिखे पत्र का जिक्र करते हुए कहा, "हमने मंत्री से बात करने की पूरी कोशिश की. वह हमसे नहीं मिले. यह दुर्भाग्यपूर्ण है."

कल्कि ने कहा कि यह बदलाव खुद को जेंडर बताने के अधिकार को खत्म करके और मेडिकल गेटकीपिंग लागू करके समुदाय को काफी खतरे में डालता है. यह ट्रांस पुरुषों, इंटरसेक्स लोगों, जेंडरक्वीर और नॉन-बाइनरी लोगों को सुरक्षा उपायों से बाहर रखता है, जिससे कई कमजोर लोग कानून से असुरक्षित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के NALSA फैसले का सीधा उल्लंघन है.

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने कहा, "मौजूदा संशोधन में ट्रांसजेंडर लोगों को परेशान करने, उनके साथ बुरा बर्ताव करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा दो साल की जेल का प्रावधान है. हमारे समुदाय के सामने आने वाले अपराधों की गंभीरता को देखते हुए यह सजा बहुत कम है."

कल्कि ने आगे कहा, "हम सभी निराश और हताश हैं लेकिन हार नहीं मान रहे हैं. पीछे नहीं हट रहे हैं."

उन्होंने कहा, "मुझे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया. मैं पहले यह देखना चाहती थी कि बिल पास होगा या नहीं और फिर समर्थन के लिए राष्ट्रीय नेताओं से बात करूंगी."

विपक्ष ने बिल की आलोचना की
कांग्रेस और सीपीआई (ML) लिबरेशन समेत विपक्षी पार्टियों ने इस बिल की आलोचना की है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को देश भर के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा का विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकारों और पहचान पर एक खुला हमला है.

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "पीछे की ओर जाने वाला यह विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों से स्वयं की पहचान करने की उनकी क्षमता छीन लेता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है. यह भारत भर के समुदायों की विविध सांस्कृतिक पहचानों को मिटा देता है और ट्रांस लोगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा अमानवीय परीक्षाओं से गुजरने के लिए मजबूर करता है."

गांधी ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ सरकार ने इस संबंध में ट्रांसजेंडर समुदाय से परामर्श नहीं किया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें कलंकित करता है.

इससे पहले, सीपीआई (ML) लिबरेशन ने विधेयक को वापस लेने की मांग की थी, और कहा था कि यह क्वीर राइट्स मूवमेंट (Queer Rights Movement) को रोकने के लिए सत्ताधारी सरकार का एक पीछे ले जाने वाला कदम है. यह LGBTQIA+ समुदायों के लिए समानता, गरिमा और कानूनी अधिकारों के लिए एक आंदोलन है.

यह भी पढ़ें- नए ट्रांसजेंडर बिल में 'मेडिकल जांच' की शर्त पर छिड़ा विवाद, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य ने जताई आपत्ति

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