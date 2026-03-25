ETV Bharat / bharat

'पीछे नहीं हटेंगे': NCTP की सदस्य कल्कि सुब्रमण्यम ने ट्रांसजेंडर संशोधन बिल का विरोध किया

कल्कि सुब्रमण्यम ( ETV Bharat )

संतु दास नई दिल्ली: लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने के मद्देनजर, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन (एनसीटीपी) की सदस्य कल्कि सुब्रमण्यम ने बुधवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह इसे अधिनियम बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता कल्कि ने दावा किया है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने से पहले, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एनसीटीपी के प्रतिनिधियों के साथ इस विधेयक पर कभी परामर्श नहीं किया गया. NCTP केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ी नीति, कार्यक्रम, कानून और पहल बनाने के बारे में सुझाव देता है. इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर लोगों की बराबरी और पूरी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई पॉलिसी और प्रोग्राम कितने प्रभावी हैं, इसका आकलन और मूल्यांकन भी करता है. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 क्या चाहता है?

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026, जिसे वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया था, का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 में बदलाव करना है. यह बिल 'ट्रांसजेंडर' को फिर से परिभाषित करता है. यह खुद की पहचान के अधिकार को हटा देता है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के लिए मेडिकल गेटकीपिंग लागू करता है. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमार ने हालांकि कहा कि यह संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है. यह दोहराते हुए कि विधेयक मूल रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और स्वायत्तता को कमजोर करता है, सुब्रमण्यम, जो एनसीटीपी के दक्षिणी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, ने मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पारित होने पर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "यह अस्वीकार्य है, मैं हैरान और निराश हूं कि संसद में इसे पेश करने से पहले एनसीटीपी के प्रतिनिधियों के साथ विधेयक पर कभी परामर्श नहीं किया गया. यह बहुत असंवैधानिक था." उन्होंने कहा, "मैं टूटी नहीं हूं. यह राज्यसभा में भी पास होगा, और फिर यह एक अधिनियम बन जाएगा. मैं निश्चित रूप से इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगी. मैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की सदस्य के रूप में अपने पद से भी इस्तीफा दे दूंगी." कल्कि सुब्रमण्यम, जो निचले सदन में विधेयक पेश होने के बाद से ही इसकी आलोचक रही हैं, ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को हाल ही में लिखे पत्र का जिक्र करते हुए कहा, "हमने मंत्री से बात करने की पूरी कोशिश की. वह हमसे नहीं मिले. यह दुर्भाग्यपूर्ण है."