भारत का पहला हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक, 220 किमी की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

इंडियन रेलवे का पहला समर्पित हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक मार्च 2026 तक तैयार हो जाएगा, जिसका निर्माण राजस्थान में हो रहा है.

Trains to be tested at 220 kmph speed on Indian railways first high-speed track in rajasthan
इंडियन रेलवे (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 4:11 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए पटरियों को अपग्रेड करने का काम तेजी से कर रहा है. ट्रेनों के लिए पहला समर्पित हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक वित्तीय वर्ष 2025-26 के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है. अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) इसे 967 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कर रहा है. यह सुविधा जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर जोधपुर डिवीजन के नावा इलाके में गुढ़ा और थथाना मिठरी के बीच है. यह प्रोजेक्ट उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है.

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशि किरण ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (RDSO) डेडिकेटेड हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक पर ट्रेनों की पूरी टेस्टिंग करेगा. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 64 किलोमीटर है. इसमें से लगभग 58 किलोमीटर ट्रैक पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

शशि किरण ने कहा, "इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक (पटरी पर ट्रेन का ट्रायल) की पूरी टेस्टिंग के लिए देश का पहला RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बना रहा है. यह 64 किलोमीटर का ट्रैक उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में गुढ़ा और ठठाणा मीठड़ी रेलवे स्टेशन के बीच 967 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. अभी प्रोजेक्ट का लगभग 58 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का टारगेट है."

उन्होंने आगे कहा कि डेडिकेटेड हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक को 220 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति को सपोर्ट करने के लिए विकसित किया जा रहा है.

डेडिकेटेड हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक की विशेषताएं

  • 64 किलोमीटर लंबे इसमें ट्रैक में कई घुमावदार पॉइंट बनाए गए हैं. इससे ट्रेन को तेज घुमाव पर बिना रफ्तार कम किए गुजारने का ट्रायल होगा.
  • ट्रैक पर स्टील और आरसीसी से बने पुल जमीन के नीचे और ऊपर भी हैं. आधुनिक तकनीक के जरिये इन्हें कंपन-रोधी बनाया गया है.
  • डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक में 23 किलोमीटर लंबी मुख्य लाइन है और गुढ़ा में 13 किलोमीटर लंबा लूप है. लूप का इस्तेमाल क्रॉसिंग या दो ट्रेनों को बिना रुकावट के गुजारने के लिए होता है.
  • इस ट्रैक में करीब सात किलोमीटर लंबा ट्विस्टी ट्रैक भी है.

रेल मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 25 किलोमीटर लंबे उमरा-देबारी रेलवे खंड के डबलिंग को मंज़ूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 492 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट का मकसद राजस्थान के बड़े पर्यटन स्थल उदयपुर तक रेल कनेक्टिविटी को बेहतर और मजबूत बनाना है. दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद उदयपुर और उसके आस-पास ट्रेनों की गति बढ़ेगी. साथ ही अहमदाबाद और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

