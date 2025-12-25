ETV Bharat / bharat

भारत का पहला हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक, 220 किमी की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए पटरियों को अपग्रेड करने का काम तेजी से कर रहा है. ट्रेनों के लिए पहला समर्पित हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक वित्तीय वर्ष 2025-26 के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है. अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) इसे 967 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कर रहा है. यह सुविधा जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर जोधपुर डिवीजन के नावा इलाके में गुढ़ा और थथाना मिठरी के बीच है. यह प्रोजेक्ट उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है.

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) शशि किरण ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (RDSO) डेडिकेटेड हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक पर ट्रेनों की पूरी टेस्टिंग करेगा. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 64 किलोमीटर है. इसमें से लगभग 58 किलोमीटर ट्रैक पहले ही पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

शशि किरण ने कहा, "इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक (पटरी पर ट्रेन का ट्रायल) की पूरी टेस्टिंग के लिए देश का पहला RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बना रहा है. यह 64 किलोमीटर का ट्रैक उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में गुढ़ा और ठठाणा मीठड़ी रेलवे स्टेशन के बीच 967 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. अभी प्रोजेक्ट का लगभग 58 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का टारगेट है."

उन्होंने आगे कहा कि डेडिकेटेड हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक को 220 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति को सपोर्ट करने के लिए विकसित किया जा रहा है.