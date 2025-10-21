ETV Bharat / bharat

छठ पूजा पर ट्रेनों में भारी भीड़, डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं, खिड़की से घुसने को मजबूर लोग

छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़ ( Etv Bharat )

अंबालाः छठ और दीपावली पर बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने के बाद भी यात्रियों के सैलाब के आगे ट्रेनें कम पड़ रही है. अंबाला कैंट स्टेशन में आम्रपाली एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में स्लीपर-एसी कोच का कन्फर्म टिकट होने के बावजूद भी यात्री नहीं चढ़ पा रहे हैं. स्लीपर-एसी में जनरल यात्रियों का कब्जा हो जा रहा है. मजबूरी में टिकट वाले कई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं. भीड़ के सामने जीआरपी और आरपीएफ बौने पड़ जा रहे हैं. मजबूरी में ऐसे यात्री स्टेशन पर समय गुजार रहे हैं. कई यात्री छठ में घर पहुंचने की आस छोड़ चुके हैं. डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं: छठ पूजा के कारण जहां स्टेशनों पर भारी भीड़ है तो वहीं ट्रेनें भी यात्रियों से खचाखच भरी चल रही हैं. डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है. मजबूरी में यात्री शौचालयों में सफर कर रहे हैं. सीटें नहीं मिलने से तमाम यात्री डिब्बों के गेट पर बैठ कर तो कई लोग जान जोखिम में डालकर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं. ऐसे में जहां पहले से आरक्षित टिकट के साथ भी यात्रियों की ट्रेन छूट रही हैं तो वहीं कुछ लोग खिड़कियों से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अंबाला स्टेशन पर कई तो यात्री गिरते गिरते भी बचे.