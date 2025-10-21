ETV Bharat / bharat

छठ पूजा पर ट्रेनों में भारी भीड़, डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं, खिड़की से घुसने को मजबूर लोग

छठ पूजा के कारणा ट्रेनों में बेकाबू भीड़ है. स्लीपर-एसी कोच में पैसेंजर कन्फर्म टिकट के बाद भी ट्रेनों में नहीं चढ़ पा रहे हैं.

छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2025 at 10:23 PM IST

3 Min Read
अंबालाः छठ और दीपावली पर बड़ी संख्या में ट्रेन चलाने के बाद भी यात्रियों के सैलाब के आगे ट्रेनें कम पड़ रही है. अंबाला कैंट स्टेशन में आम्रपाली एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में स्लीपर-एसी कोच का कन्फर्म टिकट होने के बावजूद भी यात्री नहीं चढ़ पा रहे हैं. स्लीपर-एसी में जनरल यात्रियों का कब्जा हो जा रहा है. मजबूरी में टिकट वाले कई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं. भीड़ के सामने जीआरपी और आरपीएफ बौने पड़ जा रहे हैं. मजबूरी में ऐसे यात्री स्टेशन पर समय गुजार रहे हैं. कई यात्री छठ में घर पहुंचने की आस छोड़ चुके हैं.

डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं: छठ पूजा के कारण जहां स्टेशनों पर भारी भीड़ है तो वहीं ट्रेनें भी यात्रियों से खचाखच भरी चल रही हैं. डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है. मजबूरी में यात्री शौचालयों में सफर कर रहे हैं. सीटें नहीं मिलने से तमाम यात्री डिब्बों के गेट पर बैठ कर तो कई लोग जान जोखिम में डालकर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं. ऐसे में जहां पहले से आरक्षित टिकट के साथ भी यात्रियों की ट्रेन छूट रही हैं तो वहीं कुछ लोग खिड़कियों से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अंबाला स्टेशन पर कई तो यात्री गिरते गिरते भी बचे.

न ट्रेन में सीट, न मिल रहा है रिफंड: छठ पूजा के लिए परिवार सहित अंबाला स्टेशन पर परेशान एक यात्री रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है. उसने दो महीने पहले ही अकाल तख्त एक्सप्रेस की टिकट बुक करवा ली थी. लेकिन आज स्टेशन पर भीड़ की वजह से वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाए. ज्यादा भीड़ होने के कारण पुलिस वाले ने ही कोच से उतार दिया. दूसरी ट्रेन से जाना चाहा तो अभी दूसरी ट्रेन भी भीड़ के कारण छूट गई है. अब दो छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार स्टेशन पर बैठे हैं. ट्रेन चली गई है तो रेलवे से रिफंड भी नहीं मिलेगा.

टीटीई भी नहीं कर पा रहे हैं मददः अंबाला से गोरखपुर जाने वाली कुमारी प्रीतिका ने "बताया कि उसकी अंबाला कैंट से गोरखपुर के लिए स्लीपर क्लास की टिकट बुक थी लेकिन भीड़ की वजह से ट्रेन छूट गई. भीड़ ने उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया. अब वह दो छोटे बच्चों के साथ स्टेशन पर बैठी है कि कोई व्यवस्था हो और वह घर पहुंच सके." अभिनंदन राय ने बताया कि "उसकी स्लीपर क्लास की टिकट बुक थी लेकिन भीड़ ने चढ़ने नहीं दिया. टीटीई ने कहा कि थर्ड एसी में चढ़ जाओ. लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसमें भी नहीं चढ़ पाए. अब या तो रेलवे उनके टिकट का रिफंड करे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि वो घर पहुंच पाएं."

