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जयपुर में 30 नवंबर से कांग्रेस का महामंथन: 2027 चुनावों के लिए AICC सचिवों का 'स्ट्रैटेजी कॉन्क्लेव'

कांग्रेस ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: एआईसीसी के 81 नए सेक्रेटरी के लिए अपनी तरह का पहला ट्रेनिंग सेशन, 2027 में होने वाले सात विधानसभा चुनावों और केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश भर में होने वाले आंदोलनों से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजी कॉन्क्लेव में बदल जाएगा.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक जयपुर में होने वाला ट्रेनिंग सेशन न सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पहली बार एआईसीसी सेक्रेटरी को नई दिशा देने के लिए हो रहा है (पिछले साल से डिस्ट्रिक्ट यूनिट हेड के लिए कई ट्रेनिंग सेशन हो चुके हैं), बल्कि यह कॉन्क्लेव पार्टी मैनेजर को 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, गुजरात और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति की समीक्षा करने का मौका भी देगा.

81 सेक्रेटरी की नियुक्ति हाल ही में की गई थी. यह पार्टी की कोशिशों का हिस्सा है ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार किया जा सके. इन चुनौतियों में केंद्र से मुकाबला करने और 2027 में अगले दौर के अहम राज्यों के चुनाव और 2028 में कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीतने के लिए चल रहे और प्लान किए गए अलग-अलग आंदोलन शामिल हैं. सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के पिछले कुछ हफ़्तों में लिए गए कई राउंड के इंटरव्यू के बाद हुआ. 19 नवंबर को अनाउंस की गई फाइनल लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल किए गए, जबकि कई पुराने लोगों को बनाए रखा गया और उन्हें नए रोल दिए गए. ट्रेनिंग सेशन से पहले एआईसीसी ने अलग-अलग राज्यों के इंचार्ज से कहा है कि वे कॉन्क्लेव का इस्तेमाल सेक्रेटरी के साथ बातचीत करने, भविष्य की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने और अपने-अपने एरिया में एक्शन प्लान पक्का करने के लिए करें. आखिरी दिन, राहुल गांधी नए सेक्रेटरी को संबोधित करेंगे और कांग्रेस ऑर्गनाइजेशन के बारे में अपना विजन और आने वाले महीनों में उसे क्या काम करने चाहिए, इस बारे में बताएंगे. जिन सेक्रेटरी को चुनाव वाले राज्यों का चार्ज दिया गया है, उनके सामने अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस को फिर से इकट्ठा करने की तुरंत चुनौती है, जबकि दूसरों को अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन बनाने के लिए कुछ और समय मिलेगा. पार्टी के एक हिस्से को लगा कि चुनाव वाले राज्यों में बिजी मीटिंग और पार्टी के काम के बीच होने वाला ट्रेनिंग सेशन वहां काम कर रहे सेक्रेटरी का ध्यान भटका सकता है, लेकिन नेताओं ने कहा कि वे इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे. एआईसीसी के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज सेक्रेटरी कुणाल चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया, 'मुझे लगता है कि हर स्टेज पर सीखते रहना चाहिए. हम जो भी करें, रीओरिएंटेशन अच्छा है. अभी सभी सेक्रेटरी से ट्रेनिंग सेशन में शामिल होने की उम्मीद है, जो अपनी तरह का पहला है. मैं सेशन का इंतजार कर रहा हूं.'