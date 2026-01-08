ETV Bharat / bharat

गाजियाबाद में आतंकवाद और कट्‌टरपंथ से निपटने का गुर सीख रहे श्रीलंका-नेपाल के पुलिस अफसर

इस ट्रेनिंग में शामिल हुए पुलिस अधिकारियों को डेढ़ से दो दशक का अनुभव है. ये सभी राजपत्रित अधिकारी हैं.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल श्रीलंका और नेपाल के पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 8, 2026 at 5:10 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था (Central Detective Training Institute-Ghaziabad) में श्रीलंका और नेपाल के पुलिस अधिकारियों के लिए 5 जनवरी से 9 जनवरी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. CDTI कैंपस में ITEC प्रोग्राम के तहत पांच दिवसीय "Counter Voilent Extremism And De-Radicilization" पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development) के निर्देश पर आयोजित किया गया है. भविष्य में आतंकवाद और ऑनलाइन रेडिकीलाइजेशन को कैसे रोका जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके इसपर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, ट्रेनिंग में कुल 40 पुलिस अधिकारी शामिल हैं. इसमें से 25 पुलिस अधिकारी नेपाल और 15 पुलिस अधिकारी श्रीलंका से हैं. सभी राजपत्रित अधिकारी हैं. ट्रेनिंग में शामिल पुलिस अधिकारियों को डेढ़ से दो दशक का अनुभव है. प्रशिक्षण लेने के बाद नेपाल और श्रीलंका से आए पुलिस अधिकारी अपने देश में अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण में मिली तमाम जानकारियां को उपलब्ध कराएंगे.

डॉ. सचिन गुप्ता, निदेशक, CDTI, गाजियाबाद (ETV Bharat)

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत में श्रीलंका और नेपाल के पुलिस अधिकारियों को भारत और आसपास के देशों में आतंकवाद की चुनौतियां, उत्पत्ति और फंडिंग आदि के बारे में बताया गया. कौन से संगठन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में लिप्त रहे हैं. संगठनों का मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है और भविष्य किस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की आशंका हो सकती है इस बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है. - डॉ. सचिन गुप्ता, निदेशक, CDTI, गाजियाबाद

यह है उद्देश्य: प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान नेपाल और श्रीलंका से आए पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया. पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान नेपाल और श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय, लाल किला और अक्षरधाम मंदिर का भ्रमण कराया गया. CDTI अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा समय में ऑनलाइन रेडिकीलाइजेशन हो रहा है, जिसके तहत लोन वुल्फ अटैक किए जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के अटैक देखे गए हैं. आसपास के देशों में भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं. ट्रेनिंग का मकसद पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है.

बताई गई ये चीजें: कार्यक्रम के दौरान आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई. आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों के बारे में भी प्रशिक्षार्थियों को बताया गया. केस स्टडी के माध्यम से भी समझाया गया कि आतंकवाद के खतरों का सामना कैसे करना है. प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात नेपाल और श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों को अपने देश में प्रभावी ढंग से सुरक्षा और शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी.

