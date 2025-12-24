बंगाल में वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए 4,600 माइक्रो-ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग शुरू, गड़बड़ियों की पहचान करेंगे

ETV Bharat / bharat

डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर रोल में गड़बड़ियों की पहचान करेंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
December 24, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए करीब 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग बुधवार को यहां शुरू हुई. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) नजरुल मंच में हो रही ट्रेनिंग की देखरेख कर रहे हैं.

रिवीजन प्रोसेस के दौरान ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पक्का करने के लिए सरकारी अधिकारियों को माइक्रो-ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया गया है. उन्होंने कहा, "वे फाइनल वोटर रोल के पब्लिकेशन तक सीईओ की देखरेख में काम करेंगे और हियरिंग प्रोसेस के दौरान तैनात रहेंगे. हियरिंग के दौरान, हर कमरे में एक माइक्रो-ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा."

उन्होंने आगे कहा कि माइक्रो-ऑब्जर्वर की मुख्य जिम्मेदारी हियरिंग के दौरान इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (EROs) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AEROs) के काम पर करीब से नज़र रखना होगी.

सुनवाई में आने वाले वोटरों के जमा किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करने के अलावा, माइक्रो ऑब्जर्वर रोल में गड़बड़ियों की पहचान करेंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे. हर माइक्रो-ऑब्जर्वर को इस काम के लिए एक बार में 30,000 रुपये का मानदेय मिलेगा.

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को कहा था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई के पहले चरण में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को बुलाया जाएगा जिनके नाम पूर्व की मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है.

उन्होंने बताया कि इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए सुनवाई 27 दिसंबर से शुरू होगी, जिनमें वे मतदाता शामिल हैं जिन्होंने 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों के साथ अपना नाम जुड़वा नहीं पाया था. अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "हमने आज से लगभग 10 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जबकि अन्य 22 लाख मतदाताओं को मंगलवार से नोटिस जारी किए जाएंगे." गणना के दौरान, राज्य भर में कुल 31,68,424 ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने समय-समय पर "मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण" की आवश्यकता पर जोर देते हुए रविवार को कहा था कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिक ही होने चाहिए.
हैदराबाद में तेलंगाना के बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. कुमार ने कहा कि वैश्विक समुदाय ने भारत के चुनावों पर करीबी नजर रखी ताकि यह समझा जा सके कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे काम करता है.

