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महाराष्ट्र: बारामती एयरपोर्ट के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश-लैंड, बाल-बाल बचा पायलट

महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश-लैंड ( ETV Bharat )

बारामती: महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरपोर्ट के पास रेड बर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ान के बीच में तकनीकी खराबी आने के बाद क्रैश हो गया. गोजुबावी गांव की सीमा के अंदर रेडबर्ड कंपनी के दो-सीटर ट्रेनिंग प्लेन के क्रैश होने से इलाके में हलचल मच गई. अच्छी बात यह है कि ट्रेनी पायलट इस हादसे में बच गया जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया और आगे की जांच शुरू कर दी है. चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि कम ऊंचाई पर उड़ते समय एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी. क्रैश लैंडिंग की कोशिश के दौरान, एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा लाइट के खंभे से टकरा गया और फिर प्लेन जमीन पर गिर गया. पुलिस ने कहा कि घटना के समय एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ट्रेनी पायलट सवार था. अच्छी बात यह है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. अजीत पवार का एयरक्राफ्ट भी इसी इलाके में क्रैश हुआ था