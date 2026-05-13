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महाराष्ट्र: बारामती एयरपोर्ट के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश-लैंड, बाल-बाल बचा पायलट

अजीत पवार का एयरक्राफ्ट भी इसी इलाके में क्रैश हुआ था. हादसे का कारण तकनीकी खराबी बतायी जा रही है.

Training Aircraft Crash Lands
महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश-लैंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 11:04 AM IST

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बारामती: महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरपोर्ट के पास रेड बर्ड एविएशन का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उड़ान के बीच में तकनीकी खराबी आने के बाद क्रैश हो गया. गोजुबावी गांव की सीमा के अंदर रेडबर्ड कंपनी के दो-सीटर ट्रेनिंग प्लेन के क्रैश होने से इलाके में हलचल मच गई. अच्छी बात यह है कि ट्रेनी पायलट इस हादसे में बच गया जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया.

हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया और आगे की जांच शुरू कर दी है. चश्मदीदों से मिली शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि कम ऊंचाई पर उड़ते समय एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी. क्रैश लैंडिंग की कोशिश के दौरान, एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा लाइट के खंभे से टकरा गया और फिर प्लेन जमीन पर गिर गया. पुलिस ने कहा कि घटना के समय एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ट्रेनी पायलट सवार था. अच्छी बात यह है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

अजीत पवार का एयरक्राफ्ट भी इसी इलाके में क्रैश हुआ था

वैसे, गोजुबावी गांव पहले भी एक एयरक्राफ्ट हादसे की वजह से सुर्खियों में रहा है. कुछ महीने पहले ही, राज्य के उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को ले जा रहा एयरक्राफ्ट इसी इलाके में क्रैश हो गया था. अजीत पवार की मौत 28 जनवरी की सुबह हुई थी, जब उन्हें जिला पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से बारामती ले जा रहा लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट (VT-SSK) हादसे का शिकार हो गया था. इसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे.

उस घटना की यादें अभी भी ताजा है, उसी इलाके में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से एक बार फिर वहां के लोगों में चिंता बढ़ गई. बारामती इलाके में बड़ी संख्या में पायलट ट्रेनिंग सेंटर हैं और पहले भी वहां कई एयरक्राफ्ट हादसे हो चुके हैं. इसलिए, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर लोगों की चर्चा में है.

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