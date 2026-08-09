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पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर फिर हादसा, विमान की क्रैश-लैंडिंग

पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर फिर हादसा, विमान की क्रैश-लैंडिंग ( IANS )

By IANS 2 Min Read

बारामती (महाराष्ट्र): पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक प्राइवेट कंपनी के ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने क्रैश-लैंडिंग की. अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 12:35 बजे एयरपोर्ट परिसर में हुई, जो रनवे से थोड़ी दूरी पर था. क्रैश-लैंडिंग में एयरक्राफ्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है. यह घटना महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत के करीब सात महीने बाद हुई है, जब जनवरी में लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया था. विमान में अजित पवार अपने निजी सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और दो कॉकपिट क्रू मेंबर्स के साथ सफर कर रहे थे. यह विमान VSR वेंचर्स का था. एयरक्राफ्ट, जिसे पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक उड़ा रहे थे, 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की अपनी दूसरी कोशिश के दौरान क्रैश हो गया. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने इस विमान हासदे की जांच की. अपनी शुरुआती रिपोर्ट में, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि घटना के समय विजिबिलिटी कम थी.