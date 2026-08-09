पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर फिर हादसा, विमान की क्रैश-लैंडिंग
यह घटना अजित पवार के विमान हादसे के करीब सात महीने बाद हुई है.
By IANS
Published : August 9, 2026 at 3:16 PM IST
बारामती (महाराष्ट्र): पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक प्राइवेट कंपनी के ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने क्रैश-लैंडिंग की. अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 12:35 बजे एयरपोर्ट परिसर में हुई, जो रनवे से थोड़ी दूरी पर था. क्रैश-लैंडिंग में एयरक्राफ्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है.
यह घटना महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत के करीब सात महीने बाद हुई है, जब जनवरी में लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया था. विमान में अजित पवार अपने निजी सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडेंट और दो कॉकपिट क्रू मेंबर्स के साथ सफर कर रहे थे. यह विमान VSR वेंचर्स का था.
एयरक्राफ्ट, जिसे पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक उड़ा रहे थे, 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की अपनी दूसरी कोशिश के दौरान क्रैश हो गया.
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने इस विमान हासदे की जांच की. अपनी शुरुआती रिपोर्ट में, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि घटना के समय विजिबिलिटी कम थी.
AAIB की जांच रिपोर्ट में बारामती एयरपोर्ट के रनवे की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई थी. इसमें रनवे पर धुंधले निशान और रनवे की सतह पर ढीली बजरी होने की बात कही गई थी, जिससे एयरफील्ड पर सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठे थे.
जांच एजेंसी ने बाद में सिफारिश की कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) यह सुनिश्चित करे कि अनियंत्रित हवाई क्षेत्रों में निर्धारित सुरक्षा मानकों को ठीक से बनाए रखा जाए.
AAIB अगले साल जनवरी तक अजित पवार के विमान हादसे पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा कर सकता है. जिसके बाद ही इस विमान हादसे की स्थिति और इसके लिए जिम्मेदार वजहों की विस्तृत जानकारी सामने आएगी.
मई में भी, एक प्राइवेट कंपनी का एक और ट्रेनर एयरक्राफ्ट बारामती एयरस्ट्रिप के पास क्रैश हो गया था. यह घटना बारामती एयरस्ट्रिप एरिया के पास गोजुबावी गांव के पास हुई थी. उस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई थी, और ट्रेनी पायलट, जो एयरक्राफ्ट में अकेला था, सुरक्षित बच निकला था. ट्रेनर एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा लैंड करने से ठीक पहले एक बिजली के खंभे से टकरा गया था. टक्कर के बावजूद, ट्रेनी पायलट बिना किसी गंभीर चोट के बच गया.
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