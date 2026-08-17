ETV Bharat / bharat

ट्रेनी DSP के गनमैन ने इंसास राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर मची अफरा-तफरी

महारानी अस्पताल में जख्मी जवान का इलाज फिलहाल जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि की घटना करीब 1 से 2 बजे के बीच की है. घटना की सूचना तत्काल जिला प्रशासन की ओर से जख्मी जवान के परिजनों को दे दी गई है. जवान के परिजन महारानी अस्पताल पहुंच गए हैं. कोतवाली थाने ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरु कर दी है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जख्मी जवान को पेट्रोलिंग टीम की मदद से महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बस्तर: जगदलपुर जिला मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी के गनमैन ने अपने ही सर्विस इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली. गोली चलते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सर्विस इंसास राइफल से चली गोली जवान के कंधे को छूकर निकल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए जख्मी जवान को तुरंत जगदलपुर जिला महारानी अस्पताल पहुंचाया.

जख्मी जवान की पहचान विजय सेना के रुप में हुई

जख्मी जवान की पहचान विजय जेना के रूप में हुई है. विजय जेना जिला बल के जवान हैं और पिछले कुछ महीनों से डीएसपी के गनमैन के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते जवान ने यह कदम उठाया है, हालाकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. घटना की पूरी वजह को लेकर पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही पुलिस इस संबंध में कोई बयान देगी.

गोली जख्मी जवान के कंधे को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी महारानी अस्पताल पहुंचे और जख्मी जवान की स्थिति की जानकारी ली. जवान के द्वारा खुद पर फायरिंग करने की घटना की पुष्टि सीएसपी सुमित कुमार ने की है.

ट्रेनी DSP के गनमैन ने इंसास राइफल से खुद को मारी गोली (ETV Bharat)

आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

रायपुर जगदलपुर हाइवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, नाबालिग की मौत, हैदराबाद में रहता है परिवार

वर्दी देकर फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड की नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

छल और दुष्कर्म : सब इंस्पेक्टर को सश्रम कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला