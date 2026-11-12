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महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेनी प्लेन के साथ हादसा, टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला

महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेनी प्लेन टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला ( ETV Bharat )

सोलापुर : सोलापुर एयरपोर्ट पर एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रनवे से फिसल गया, जिससे एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि टेक-ऑफ के लिए स्पीड बढ़ाते समय पायलट के कंट्रोल खोने के बाद एयरक्राफ्ट रनवे के किनारे से उतर गया. खुशकिस्मती से, एयरक्राफ्ट में सवार महिला ट्रेनी पायलट को कोई चोट नहीं आई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

बताया जाता है कि ट्रेनी पायलट अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग के तहत टेक-ऑफ करने की कोशिश कर रही थी, तभी एयरक्राफ्ट अचानक रनवे से फिसल गया. घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे से फिसलने के बाद विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है.

एक ‘फ्लाइंग क्लब’ द्वारा संचालित यह विमान दोपहर करीब ढाई बजे उड़ान भरते समय रनवे की पक्की सतह से बाहर निकल गया. इस हादसे के शीघ्र बाद अग्निशमन दल, एक एंबुलेंस एवं पुलिसकर्मी हवाईअड्डे पर पहुंचे.