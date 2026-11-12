महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेनी प्लेन के साथ हादसा, टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला
महाराष्ट्र के सोलापुर में एक ट्रेनी प्लेन टेकऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया. इस दुर्घटना में प्लेन में सवार पायलट पूरी तरह सुरक्षित है.
Published : November 12, 2026 at 4:22 PM IST
सोलापुर : सोलापुर एयरपोर्ट पर एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रनवे से फिसल गया, जिससे एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि टेक-ऑफ के लिए स्पीड बढ़ाते समय पायलट के कंट्रोल खोने के बाद एयरक्राफ्ट रनवे के किनारे से उतर गया. खुशकिस्मती से, एयरक्राफ्ट में सवार महिला ट्रेनी पायलट को कोई चोट नहीं आई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
बताया जाता है कि ट्रेनी पायलट अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग के तहत टेक-ऑफ करने की कोशिश कर रही थी, तभी एयरक्राफ्ट अचानक रनवे से फिसल गया. घटनास्थल की तस्वीरों में रनवे से फिसलने के बाद विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है.
#Solapur: सोलापूर विमानतळावर गुरुवारी दुपारी साडेदोनच्या सुमारास प्रशिक्षणार्थी विमान घसरल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. #SolapurAirport #AircraftIncident #TraineeAircraft #MaharashtraNews— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) November 12, 2026
एक ‘फ्लाइंग क्लब’ द्वारा संचालित यह विमान दोपहर करीब ढाई बजे उड़ान भरते समय रनवे की पक्की सतह से बाहर निकल गया. इस हादसे के शीघ्र बाद अग्निशमन दल, एक एंबुलेंस एवं पुलिसकर्मी हवाईअड्डे पर पहुंचे.
#UPDATE | A trainer aircraft skidded off the runway while landing at Solapur Airport. A female trainee pilot was on board and escaped unhurt. Fire and police personnel rushed to the spot: Airport officials— ANI (@ANI) November 12, 2026
अचानक हुई घटना पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. पायलट के सुरक्षित होने की पुष्टि होने पर सभी ने राहत की सांस ली. इस बीच, घटना का सही कारण अभी साफ नहीं है. यह तकनीकी खराबी, कंट्रोल खोने, या किसी और वजह से हुआ, यह ऑफिशियल जांच के बाद ही पता चलेगा. साथ ही सोलापुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई ऑफिशियल बयान या सफाई नहीं दी है, जिससे घटना की सही वजह, एयरक्राफ्ट को कितना नुकसान हुआ और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, जैसे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं.
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