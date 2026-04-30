गर्मियों की छुट्टियों में रेल यात्रियों की बढ़ी शामत: अप्रैल से जून तक 350 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और डायवर्ट

गर्मियों की छुट्टियों में रेल यात्रियों की बढ़ी शामत: अप्रैल से जून तक 350 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और डायवर्ट
ये दिक्कतें अप्रैल से जून तक लंबे समय तक जारी रह सकती हैं, जिससे पहले से प्लान की गई यात्राएं प्रभावित हो सकती हैं.
Published : April 30, 2026 at 5:34 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्लीः प्रयागराज के पास चुरू-सादुलपुर रेलवे सेक्शन पर चल रहे ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से अप्रैल से जून तक कई एक्सप्रेस और पैसेंजर समेत 350 से ज़्यादा ट्रेन ट्रिप पर असर पड़ सकता है. इसके चलते गर्मियों की छुट्टियों के पीक सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेनों के रद्द होने, रूट बदलने और समय में बदलाव ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
अचानक हुए इस घटनाक्रम ने यात्रियों के बीच भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है, जिनमें से कई लोग अब वैकल्पिक रास्तों या कन्फर्म टिकट पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यात्री विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये बाधाएं अप्रैल से जून तक लंबे समय के लिए जारी रह सकती हैं, जिससे पहले से तय यात्राओं, पारिवारिक मुलाकातों और जरूरी कामकाज पर असर पड़ेगा.
यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि उन्हें बेहतर अपडेट दिए जाएं, छुट्टियों के पीक सीजन में ट्रेनों का रद्द होना कम किया जाए और यात्रियों का बोझ कम करने के लिए अतिरिक्त सेवाओं या वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए.
दिल्ली के एक यात्री ऋषि कुमार ने रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रयासों के महत्व को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इन बदलावों की वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि "यह अच्छी बात है कि यात्रियों के लिए आधुनिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही, मैं इस बात से काफी नाराज हूं कि रेलवे एक प्रमुख डिवीजन से इतनी सारी ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट कर रहा है."
दिल्ली की एक अन्य यात्री और नियमित रूप से सफर करने वाली परवीन शर्मा ने यात्रियों का बोझ कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा बेहतर योजना बनाने की जरूरत पर जोर दिया. शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "अधिकारियों को यात्रियों को राहत देने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें असुविधा न हो, खासकर उन निम्न-मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जो हवाई यात्रा जैसे वैकल्पिक साधनों का खर्च नहीं उठा सकते."
उत्तर-पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि बीकानेर डिवीजन के चुरू-सादुलपुर रेल खंड पर, विशेष रूप से दुधवाखारा, हरयाल, डोकवा और सादुलपुर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए 'ऑटोमैटिक सिग्नलिंग ब्लॉक' लिया जा रहा है. इसी काम के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी.
रेलवे ने सूचित किया है कि प्रयागराज (PRYJ) स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य (फेज-1A) के कारण ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे, उन्हें गंतव्य से पहले रोका जाएगा और यात्री व मालगाड़ियों का नियमन किया जाएगा.
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ब्लॉक की पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज होकर एफटीआर स्पेशल और हॉलिडे स्पेशल जैसी कोई भी नई ट्रेन सेवा शुरू नहीं की जाएगी. साथ ही, इस दौरान कोच या वीपी को जोड़ने या अलग करने पर भी रोक रहेगी.
अधिकारियों ने आगे कहा कि दूसरे रेलवे जोन में चल रहे काम के कारण प्रयागराज से होकर जाने वाली ट्रेनों के डायवर्जन से भी बचा जाएगा. ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्मों पर शिफ्ट करने और ट्रैक बदलने की प्रक्रिया अधिक होने के कारण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के समय पर भी असर पड़ेगा.
अधिकारियों को सुरक्षा और परिचालन की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए काम करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, पड़ोसी डिवीजनों और सभी संबंधित पक्षों को पहले से सूचना देना सुनिश्चित करने को कहा गया है. 'नॉन-इंटरलॉकिंग' (NI) का काम पूरा होते ही यातायात सुविधाओं को तुरंत बहाल करना होगा.
रेलवे ने प्रभावित खंड में परिचालन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए हैं और अधिकारियों को सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सभी जारी कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है. स्थापित प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन पर जोर दिया गया है और काम के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या विचलन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है.
बता दें कि हर साल गर्मियों में यात्रियों की भारी भीड़ के कारण रेलवे नेटवर्क पर जबरदस्त दबाव रहता है, जिसे कम करने के लिए प्रशासन अक्सर स्पेशल ट्रेनें चलाता है. बढ़ती संख्या को देखते हुए इन अतिरिक्त सेवाओं को रणनीतिक रूप से तैनात किया जाता है. हालांकि, कामकाज को सुचारू बनाने और व्यस्त रूटों पर बोझ कम करने के लिए, नियमित और स्पेशल ट्रेनों को अक्सर नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों पर शेड्यूल किया जाता है, ताकि ट्रैफिक और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सके.
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