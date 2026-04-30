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गर्मियों की छुट्टियों में रेल यात्रियों की बढ़ी शामत: अप्रैल से जून तक 350 से ज्यादा ट्रेनें रद्द और डायवर्ट

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः प्रयागराज के पास चुरू-सादुलपुर रेलवे सेक्शन पर चल रहे ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से अप्रैल से जून तक कई एक्सप्रेस और पैसेंजर समेत 350 से ज़्यादा ट्रेन ट्रिप पर असर पड़ सकता है. इसके चलते गर्मियों की छुट्टियों के पीक सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. ट्रेनों के रद्द होने, रूट बदलने और समय में बदलाव ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

अचानक हुए इस घटनाक्रम ने यात्रियों के बीच भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है, जिनमें से कई लोग अब वैकल्पिक रास्तों या कन्फर्म टिकट पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. यात्री विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये बाधाएं अप्रैल से जून तक लंबे समय के लिए जारी रह सकती हैं, जिससे पहले से तय यात्राओं, पारिवारिक मुलाकातों और जरूरी कामकाज पर असर पड़ेगा.

यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि उन्हें बेहतर अपडेट दिए जाएं, छुट्टियों के पीक सीजन में ट्रेनों का रद्द होना कम किया जाए और यात्रियों का बोझ कम करने के लिए अतिरिक्त सेवाओं या वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए.

दिल्ली के एक यात्री ऋषि कुमार ने रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रयासों के महत्व को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इन बदलावों की वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि "यह अच्छी बात है कि यात्रियों के लिए आधुनिक विकास कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही, मैं इस बात से काफी नाराज हूं कि रेलवे एक प्रमुख डिवीजन से इतनी सारी ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट कर रहा है."

दिल्ली की एक अन्य यात्री और नियमित रूप से सफर करने वाली परवीन शर्मा ने यात्रियों का बोझ कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा बेहतर योजना बनाने की जरूरत पर जोर दिया. शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "अधिकारियों को यात्रियों को राहत देने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें असुविधा न हो, खासकर उन निम्न-मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जो हवाई यात्रा जैसे वैकल्पिक साधनों का खर्च नहीं उठा सकते."

उत्तर-पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि बीकानेर डिवीजन के चुरू-सादुलपुर रेल खंड पर, विशेष रूप से दुधवाखारा, हरयाल, डोकवा और सादुलपुर स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए 'ऑटोमैटिक सिग्नलिंग ब्लॉक' लिया जा रहा है. इसी काम के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी.