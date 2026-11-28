ट्रेन टिकट के PNR नंबर में कौन सी जानकारी छिपी होती हैं और इसका पूरा नाम क्या है?
ट्रेन टिकट के 10 अंकों का पीएनआर कैसे चेक करें और यह कैसे जनरेट होता है जानें.
Published : November 28, 2026 at 3:52 PM IST
हैदराबाद : ट्रेन का टिकट बुक करने के साथ ही आपको एक दस नंबर का यूनिक नंबर मिलता है जिसे PNR कहा जाता है. पीएनआर नंबर से ही कंफर्म सीट हो या वेटिंग लिस्ट, सभी जानकारी इसी से देखी जा सकती है. पीएनआर का मतलब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record). इसमें यात्री के बारे में पूरी जानकारी रहती है. यानी यात्री का नाम-रिकॉर्ड. भारतीय रेलवे का PNR 10 अंकों का नंबर होता है, जिसके सहारे यात्रियों का ब्योरा रेलवे के डेटाबेस में सुरक्षित रहता है.
बता दें कि टिकट में पीएनआर नंबर टिकट पर ऊपर बाईं ओर प्रिंट रहता है. एक पीएनआर में पूरे बुकिंग का रिकॉर्ड रहता है. इसमें यात्री का नाम, ट्रेन, यात्रा की तारीख, सीट या बर्थ की स्थिति जैसी जानकारियां रहती हैं.
10 अंकों में क्या छिपा रहता है?
पीएनआर के 10 अंकों का ढांचा दो भागों में बंटा है. पहले तीन अंक यह बताते हैं कि टिकट किस पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस से जारी हुआ है. इनमें सबसे पहला अंक उस रेलवे जोन को दर्शाता है जहां से ट्रेन शुरू होती है, और अगले दो अंक उस पीआरएस को बताते हैं जहां से टिकट बना है. बाकी सात अंक रैंडम तरीके से बनते हैं, ताकि हर पीएनआर नंबर अनोखा रहे. इनमें अपने आप में कोई छिपी जानकारी नहीं होती. यह धारणा सही नहीं है कि पूरे 10 अंकों में तारीख, सीट या यात्री की हर जानकारी छिपी होती है. असल जानकारी पीएनआर से जुड़े डेटाबेस में रहती है, नंबर में नहीं.
पहले तीन अंक
पीएनआर नंबर के शुरुआती तीन अंक यह दर्शाते हैं कि आपका टिकट किस जोनल रेलवे से जारी किया गया है. भारतीय रेलवे को पांच जोनल नेटवर्क में बांटा गया है, जैसे:
- 1 से 3: यह उत्तरी रेलवे (Northern Railway) से संबंधित है.
- 4 से 6: यह दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) को दर्शाता है.
- 7 से 9: यह पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) से जुड़े टिकटों को दर्शाता है.
यह कोड यह तय करता है कि आपका टिकट कहां से जारी हुआ है. उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली से टिकट बुक कर रहे हैं, तो यह उत्तरी रेलवे से जुड़ा होगा.
अगले सात अंक
बाकी के सात अंक आपके यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी रखते हैं. यह एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाता है. यह नंबर टिकट बुकिंग के समय की तारीख, समय और अन्य डिटेल्स के आधार पर बनाया जाता है.
पीएनआर कौन बनाता है?
यात्री के सफर के विवरण सेंटर फॉर रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (CRIS) के चलाए डेटाबेस में रखे जाते हैं. क्रिस भारतीय रेलवे की आईटी शाखा है. इसी सिस्टम में आरक्षण होता है और टिकट का रिकॉर्ड बनता है. आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप पर आप जो पीएनआर स्टेटस देखते हैं, वह इसी डेटाबेस से आता है.
बड़ा जरूरी होता है पीएनआर
- स्टेटस देखना: टिकट कन्फर्म हुआ, आरएसी में है या वेटिंग लिस्ट में, इसकी जानकारी.
- शिकायत दर्ज करना: यात्रा के दौरान दिक्कत होने पर 10 अंकों वाले इस नंबर के साथ रेलवे में शिकायत की जा सकती है.
- टिकट की पहचान: सफर में टिकट जांचने से लेकर रिफंड की प्रक्रिया तक यही नंबर आधार बनता है.
- सीट और ट्रेन की जानकारी: ट्रेन का नंबर, चलने का समय और बर्थ की स्थिति.
पीएनआर कैसे चेक करें?
तीन आसान तरीके हैं. पहला, आईआरसीटीसी या रेलवे की पैसेंजर इंक्वायरी वेबसाइट पर 10 अंकों का नंबर डालें. दूसरा, ऐप से देखें. तीसरा, बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं. इसके लिए 10 अंकों का नंबर बिना खाली जगह के लिखकर 139 पर एसएमएस भेजें.
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