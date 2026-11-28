ETV Bharat / bharat

ट्रेन टिकट के PNR नंबर में कौन सी जानकारी छिपी होती हैं और इसका पूरा नाम क्या है?

ट्रेन टिकट के PNR नंबर में कौन सी जानकारी छिपी होती हैं ( ETV Bharat )

हैदराबाद : ट्रेन का टिकट बुक करने के साथ ही आपको एक दस नंबर का यूनिक नंबर मिलता है जिसे PNR कहा जाता है. पीएनआर नंबर से ही कंफर्म सीट हो या वेटिंग लिस्ट, सभी जानकारी इसी से देखी जा सकती है. पीएनआर का मतलब है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Passenger Name Record). इसमें यात्री के बारे में पूरी जानकारी रहती है. यानी यात्री का नाम-रिकॉर्ड. भारतीय रेलवे का PNR 10 अंकों का नंबर होता है, जिसके सहारे यात्रियों का ब्योरा रेलवे के डेटाबेस में सुरक्षित रहता है.

बता दें कि टिकट में पीएनआर नंबर टिकट पर ऊपर बाईं ओर प्रिंट रहता है. एक पीएनआर में पूरे बुकिंग का रिकॉर्ड रहता है. इसमें यात्री का नाम, ट्रेन, यात्रा की तारीख, सीट या बर्थ की स्थिति जैसी जानकारियां रहती हैं.

10 अंकों में क्या छिपा रहता है?

पीएनआर के 10 अंकों का ढांचा दो भागों में बंटा है. पहले तीन अंक यह बताते हैं कि टिकट किस पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस से जारी हुआ है. इनमें सबसे पहला अंक उस रेलवे जोन को दर्शाता है जहां से ट्रेन शुरू होती है, और अगले दो अंक उस पीआरएस को बताते हैं जहां से टिकट बना है. बाकी सात अंक रैंडम तरीके से बनते हैं, ताकि हर पीएनआर नंबर अनोखा रहे. इनमें अपने आप में कोई छिपी जानकारी नहीं होती. यह धारणा सही नहीं है कि पूरे 10 अंकों में तारीख, सीट या यात्री की हर जानकारी छिपी होती है. असल जानकारी पीएनआर से जुड़े डेटाबेस में रहती है, नंबर में नहीं. पहले तीन अंक

पीएनआर नंबर के शुरुआती तीन अंक यह दर्शाते हैं कि आपका टिकट किस जोनल रेलवे से जारी किया गया है. भारतीय रेलवे को पांच जोनल नेटवर्क में बांटा गया है, जैसे: 1 से 3: यह उत्तरी रेलवे (Northern Railway) से संबंधित है.

4 से 6: यह दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) को दर्शाता है.

7 से 9: यह पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) से जुड़े टिकटों को दर्शाता है. यह कोड यह तय करता है कि आपका टिकट कहां से जारी हुआ है. उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली से टिकट बुक कर रहे हैं, तो यह उत्तरी रेलवे से जुड़ा होगा.